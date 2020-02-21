【武漢肺炎．裝備】沒有儲物櫃？　大中細儲物裝備助你路跑與行山

為降低感染武漢肺炎（新型冠狀病毒）機會，康文署的運動場和體育館都關閉。跑手遇到寄存行李和補給問題，都要把裝備帶在身上。 今篇文章就介紹不同容量的儲物裝備，好讓各位可以輕鬆跑步。 裝備提供：Cam 2 sport

跑步的距離、地點和時間都會影響跑手帶多少裝備。沒有康文署的場地儲物，只好把身體當作「儲物櫃」，帶齊所需物品上路。今篇文章的儲物工具把容量分成高、中和低三級，有多袋的跑褲，也有小袋，大家可按自己需要選購合適裝備。

這類儲物袋，屬於中度容量。（區嘉俊攝）

儲物用量：低，身份証、八達通、鎖匙、紙巾、手提電話和能量啫喱等小物，以下介紹的跑褲附有彈性袋或拉鍊袋，足以應付日常練習和路跑。

儲物用量：中，這類產品都是繫在腰間，如細小的拉鍊腰包，足夠裝備最重要的補給物—水。

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儲物用量：高，貼身的背心型背包別於一般腰包或腰袋，跑步時不易左搖右擺。就算放入更換的衣服，亦綽綽有餘。

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