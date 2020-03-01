【東京馬拉松】大迫傑捱出日本新紀錄　出戰東京奧運機會高唱入雲

大迫傑在東京馬拉松以2小時05分29秒創出日本新紀錄，奪得東京奧運入場券機會高唱入雲。衝線前最後數十米，他不斷振臂高呼非常激動，賽後接受訪問時更感觸落淚。

今屆東京馬拉松因武漢肺炎（又稱：新冠肺炎）影響，禁止一般跑手參賽，即使只剩約200選手出戰，無損賽事精彩程度。

賽事最大焦點，是日本兩大「怪物級」跑手大迫傑及設樂悠太正面交鋒，由於東京奧運馬拉松男子項目日本最後一張入場券，條件是在福崗（12月1日）、東京（3月1日）和琵琶湖（3月8日）三大馬拉松中刷新日本紀錄，外界自然將目光集中在日本原紀錄保持者大迫傑（2小時05分50秒）和歷代第二位設樂悠太（2小時06分11秒）身上。

大迫傑以2小時05分29秒再創日本新紀錄衝線一刻非常激動。（Getty Images）

埃塞俄比亞選手Birhanu Legese成功衛冕。（路透社）

不過甫開賽一馬當先的日本選手，是原歷代第五位的井上大仁（2小時06分54秒）。他一路在領先集團，緊守在領先的數名非洲選手身後，相反大迫傑留守領先集團後方。設樂悠太先在第二集團中央，以一個較日本紀錄快約1分鐘的步速輕鬆跟隨。

相對設樂悠太的從容，大迫傑在23公里時狀甚辛苦，稍為放慢一度墜後至接近第二集團，此時設樂加速幾乎追上大迫傑，井上則在前列繼續快放。經過水站和一段下坡路調整，大迫傑不久回復過來，他開始愈跑愈快，同時間井上開始跌速，至32.55公里時，大迫傑一舉超越井上，步履輕盈幾乎跑到飛一樣快，連過身邊幾個非洲選手。設樂和井上一樣在此段跌速，已追不上大迫傑。

東京馬拉松受武漢肺炎疫情影響，禁止一般選手參賽，只剩約200精英跑手角逐。（Getty Images）

武漢肺炎疫情陰霾下，東京馬拉松打氣民眾紛紛戴上口罩。（Getty Images）

正當大迫傑打破日本紀錄在望之際，跑至37公里，他多次揭起背心、按住右邊側腹位置，神情痛楚，速度也稍為下跌，令人憂慮。幸好他最終以意志力捱過辛苦一段，快將衝線前最後數十米激動振臂高呼唸唸有詞，終以2小時05分29秒創出日本新紀錄，也奪得東馬全場第四名。

縱使一眾跑手仍可在最後一個機會、3月8日舉行的琵琶湖嘗試打破紀錄，但大迫傑再將日本紀錄推前，一星期內相信難以有跑手有力挑戰，因此他出戰奧運的機會高唱入雲。