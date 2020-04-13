上周四，一名43歲男子確診COVID-19新型冠狀病毒肺炎，他沒有外遊，感染源頭未明。由於他經常於上環信德中心附近慢跑，跑手對跑步安全問題議論紛紛。 外出跑步會讓家人擔心，不少跑手更要得到家中賢妻「批文」才能出發。今次測試為運動訓練而設的口罩，過濾功效達PFE（顆粒過濾率） 0.1µm。我們佩戴它港島東一帶練跑，分析利弊和訓練效果。

01測試

測試産品：VENT呼吸過濾訓練口罩

測試內容：跑於港島東

過濾能力：過濾至0.1微米的懸浮粒子

口罩有分尺碼，這款是中碼。（區嘉俊提供）

過濾能力．過濾至0.1微米的懸浮粒子

外科口罩被汗水沾濕就失去功效，而且汗水令口罩黏住臉部，也會妨礙呼吸，外科口罩成為跑步的「雞肋」，食之無味，棄之可惜。今次測試的口罩為運動而設，口罩用硬膠包住嘴部，濾片設在硬膠外層，再用開關扣實，不會直接接觸嘴部，不怕汗水影響效用。

每盒附有10塊濾片供跑手更換。濾片比較厚，質料像織布，濾片不是即棄，更換密度可按實際情況調節。上網查看，100塊濾片的售價約港幣400元。

相關文章：

戴住口罩跑步有冇用？ 醫生解答5條常見問題

練好身體齊抗疫 堅持跑步要點做？ 3件事要準備好

官方介紹，濾片過濾功能達PFE（顆粒過濾率） 0.1µm，即是細至0.1微米的懸浮粒子、致敏原以及細菌都能過濾。根據認受性高的ASTM International（美國材料和試驗協會）標準，過濾能力達PFE 0.1微米能阻擋流感、沙士等病毒，能否阻隔新型冠狀病毒尚未有資料，但跑步時減低飛沬傳播風險，已讓跑友和家人安心。

濾片放在這個位置，不會與嘴部和外邊環境直接接觸。（區嘉俊提供）

訓練功效．與高原訓練不同

VENT口罩主要有兩個功效，分別是過濾和訓練，官方稱不配濾片，它都能發揮訓練功效。這個口罩，我只佩戴過兩次到公園跑步，但幾年前我不時佩戴沒有過濾效果的舊款訓練口罩跑步，對其效果認識較深。

訓練口罩主要訓練呼吸肌肉，但不是模仿含氧量較低的高原訓練。使用訓練口罩，要更用力吸氣才能抽空氣入身體，但空氣氧含量沒有降低，所以兩者有很大分別。

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

由於要更用力吸氣，「呼吸肌肉」（例如肋間肌和橫隔膜）要參與更多，才能吸得較深以攝取足夠氧氣。跑到疲倦時，就要除下口罩一會，呼吸回復暢順，方再使用。口罩的清潔方法不算困難，但要分厚膠、布和濾片三部分清潔，按下圖了解其結構和清潔方法：

+ 2

個人經驗．腹肌與呼吸肌肉增強

這種口罩的訓練效果，坊間爭議多，沒有標準答案，以下是我的經驗。

我以前的訓練方式很簡單，以路跑為主，例如均速跑10公里。當年帶上口罩後，較用力才吸到足夠空氣，步伐不自覺放慢，結果是用較長時間完成10公里，或者要減少里數。

日子有功，佩戴大約7次，就會跑到原有配速。之後，我提升口罩的吸氣阻力，增加難度，如此這般，持續半年。

平均配速5分49秒，心率172，對我來說並不合理。（區嘉俊提供）

半年後，我覺得呼吸肌肉變強了，腹部容易向內收，腹肌清晰易見，花較少力吸氣就吸得比以往深，呼氣像呼之不盡。換氣輕鬆自然有利快跑，尤其是加速比以容易。

具體點說，就像賽車卡漫畫《高智能方程式》主角的賽車裝上「升壓渦」，可以行駛中再短暫加速，用訓練口罩鍛煉半年後，我覺得自己也裝上「升壓渦」。

適合跑步的訓練口罩，要注意的9件事：

+ 5 + 4 + 3

今次測試再佩戴訓練口罩，想起以前佩戴時，旁邊的人像見到科學怪人似的，現在每次練跑都見到跑手佩戴。

戴上這款VENT口罩跑，感覺和以前差不多，只是我的訓練模式改變了，把跑步分成低心率跑、慢跑和節奏跑等，所以感受不一樣。

口罩影響了訓練目的和心率，例如我打算用5分45秒配速慢跑10公里，平常能輕鬆完成，今次跑到6公里已不想跑下去，中途更要除下口罩深呼吸，心率都比平常高，可見達不到慢跑目的，有違訓練原則，慢跑都如此，節奏跑和間歇跑影響更甚。

給跑手們的建議．唔洗急 更加唔洗快

佩戴訓練口罩跑，會把訓練目的改變，愈是跑得快，影響愈大，亦愈危險。

建議大家初次佩戴它時，不要跑，只要快行，適應後才開始慢跑，漸漸加速，最多去到輕鬆跑配速。節奏跑和間竭跑就更容易缺氧，戴這種口罩跑，太危險。

至於佩戴多久就因人而異，最重要是覺得「上氣唔接下氣」就要除下，呼吸恢復暢順才帶回，免生意外。

最後，VENT口罩的設計無疑比外科口罩更適合跑步時佩戴，亦有一定阻礙呼吸道傳染病能力，能否達到訓練效果就未能定論。

疫情肆虐，應否外出跑步？出發前先問8個問題：

+ 4 + 3 + 2

承接「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

全新運動App「齊動 LetZ Goal」已在IOS及Android登場！立刻按此下載「齊動 LetZ Goal」，登記成為「齊動跑手」，綁Device、Sync數據，將運動里數變獎賞！