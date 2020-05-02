【狗牙嶺】行山意外頻生　經驗山友都要嚴守八大準則｜Hikipedia

近日在飛鵝山自殺崖、大東山青龍石澗等地都接連發生行山意外，更有富經驗的資深山友不幸離世，令人痛心。 行山客向難度挑戰是人之常情，然而擁有再豐富的行山經驗和體能，都不可忽視這類險山的危險性，必須認真對待，評估一切自身與外來的因素，做足準備才出發。這亦令我們想起一年多前登狗牙嶺的經歷。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

「揳牙罅」（由西狗牙坑登狗牙嶺的俗稱）前的8項準備，按圖放大：

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（注意：此篇絕非路線介紹！今次分享的行山經歷絕對新手不宜，大部分路段均需要用手攀爬，而且一路爬升無回頭路，前往人士必須具充足體力及豐富行山經驗，事前做足準備！）

今次分享的行山經歷絕非輕鬆打卡路線，新手不宜。

狗牙嶺這個地方，我們很早就聽過，是香港數一數二的高難度險山，她亦在我們的bucket list中長期佔據首位。若與蚺蛇尖相比，狗牙嶺應該更險、更具挑戰性，例如其中一個最險要的位置「一線生機」，多年來曾經發生過多宗嚴重事故，所以我們行了多年山依然猶疑，再三擔憂自己未有足夠能力和經驗應付，遲遲未敢挑戰。

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大概一年多前，有山友開團挑戰山界的四大考牌路線，其中一條路線「三牙全走」，也就是一次過完走東狗牙、中狗牙和西狗牙3個狗牙嶺的山脈。我們當次的行程卻決定先從西狗牙登上山峰，然後沿東狗牙落山回到起點，再從中狗牙再次登山，途中需兩度經過一線生機，可謂挑戰性十足！

那次我們準備充足，配上登山裝備總叫成功完走。但是始終在一日內兩度登上狗牙嶺，確是非常艱辛與疲累，當日我們不約而同揚言，短期內不會再登狗牙嶺。

「揳牙罅」行程風景，按圖放大：

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山界謊言聽得多，難道說過「以後唔行山喇」的人，就真的不會再行山嗎？所謂山癮就是這樣一回事。有山友說，登狗牙嶺有50種走法，但從西狗牙坑登上狗牙嶺，絕對是難度最高的方法之一，於是過了不久，我們又按奈不住踏上狗牙嶺的旅途。

西狗牙坑登上狗牙嶺，絕對是「S級中的S級」高難度路段。

西狗牙坑夾在中、西狗牙之間的深谷，俗稱「揳牙罅」，顧名思義，必須擠進狹窄的石隙，從峭壁的罅隙中向上攀越。此路線的峭壁有兩個，位置較低的稱為下牙罅，比較矮小。位處較高的上牙罅，較前者更高和更難。越過上牙罅繼續走，便是著名的「一線生機」。

以更富挑戰性的方式攀登西狗牙坑，我們不敢怠慢，出發前一晚開始準備，細至穿什麼鞋上山都花時間研究。有朋友說西狗牙坑的路況有點像「行澗」，雖然途中水流不多，不過石面上長有菁苔，適宜穿著在濕地防滑性能較強的山鞋，於是那次我們選擇被山界稱為「山澗王者」的FiveTen的鞋款Access Mesh，非常認真看待每個細節。

下次還是多準備一對手袖吧。

「揳牙罅」難度高，同行一名經驗豐富的山友更帶備繩索，充當先頭部隊，率先攀上牙罅繫上繩索，幫助我們攀登，令我們節省一點體力。我們在朋友的指導下，手拉着繩索往上攀，某些較狹窄的位置，更需要慢慢移動身子穿過去，有點驚險。雖然自問已有數年行山經驗，但前行險山，除了先衡量個人能力，隨行有多幾名富經驗的朋友，亦是多一重安心。

沿路登頂基本上一直都是攀爬路線，雖不及牙罅路段幾乎是直壁，但總體還是一直手腳並用，持續攀爬對體力要求頗高。由登上一線生機、閻王壁、鳳凰山頂，持續消耗體能，然後順道到一樹洞留影後才落山離去。

不要被我輕鬆的神態欺騙。

兩次踏上狗牙嶺，體驗不同難度的路線，但都是「具挑戰性」與「極具挑戰性」之別。幸而平日訓練充足，亦有經驗山友同行，故兩次挑戰都沒有遇到驚險情況。雖有俗語說「欺山莫欺水」，但行山都可以是高危活動。行險山固然是個人選擇，但明知挑戰高難度山徑，還是必須了解清楚路線、做足計劃，確保身心都準備充足才出行喔。

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兩個九十後女生，因愛上行山而發現生活其實不應只有工作；走過高山低谷，希望踏遍每一片山頭與道路，不追求成績，享受跑過城市的大街小巷。-The Hikipedia@Kylie & Avis

兩個九十後女生，因愛上行山而發現生活其實不應只有工作；走過高山低谷，希望踏遍每一片山頭與道路，不追求成績，享受跑過城市的大街小巷。-The Hikipedia@Kylie & Avis