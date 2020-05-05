康文署運動場重開︱跑友必有共鳴！　跑道上最怕遇到這5類人

康文署轄下的運動場於5月6日重開，設有8條400米跑道的場地，暫時只限緩步跑，最多容許200人同時使用，為減低疫症蔓延，觀眾席、更衣室和沖身設施等設施暫未開放。衞生外，在運動場跑步還要萬事小心，例如以下5種人和事，跑手們絕不想遇上。

1）運動場上的奔放小孩

運動場重開，暫時只限緩步跑，未知是否仍舊「內線快外線慢」，但場內的無定向跑小朋友就一定要小心。疫情籲起市民運動意識，多了人行山，相信亦多了一家大細走到運動場。家長未必緊隨孩子，小朋友順行逆走、橫向縱行、轉彎掉頭，隨心情行動，考你專注力，更考反應！

不要責怪他們， 要怪就怪不懂規則和看顧孩子的家長們，讓兩方都暴露在危機下。

跑手A分享經歷：「當時我配速是每公里5分鐘，一名小朋友突然衝出來抱我的腳，我差點收不住腳，送上膝頭『KO』他。」

運動場跑道重開，有何注意事項？按圖一覽：

2） 人牆

團結就是力量，但運動場有些團結是不樂見的，例如情侶並肩慢跑和團隊式人龍慢跑，他們在眼前組成人牆，要超越他們，跑回自己配速談何容易？

跑手M分享經歷：「我跑比賽都遇過，前面有數名跑手一字排開閒談。我講句『唔該借借』，然後，在其中兩人間穿過，聽到她們說『搞錯呀，唔應該喺我地中間穿過』」。

3） 臭（不是指跑步時臭）

夏日炎炎，做運動出汗很正常，臭很合理，最怕是不覺得自己臭，或者不介意自己臭的跑友。如果運動場與住處有距離，跑後要搭車回家，最好是先沐浴。現在更衣室停開，不能沖涼，最少更衣和抹汗，減少散出臭味，跑手形象，你和我都有份。

跑手C分享經歷：「有次在公共交通工具嗅到汗味，回頭一看是運動後不整理身體的跑手，受不了」！

跑步出汗好正常，稍為更衣或抹汗，就不會影響別人了。

4） 老婆/女朋友急call

攜帶手提電話跑步，帶給你音樂，也帶給你奪命追魂call。當你跑完一圈又一圈，音樂突然中斷，傳來愛人嬌俏聲音「跑咁耐架，跑咁慢架，跑完未呀」，要知道跑步要練LSD，此刻跑得慢，不代表真的跑得慢。如果你有勇氣向另一半解釋，他/她又聽得明，就要買六合彩。

跑手A又分享經歷：「我試過跑12公里節奏跑（Tempo）時，女友致電叫我到惠康買東西。我晚上9時35分收到指令，惠康10時關門。當時我還在青衣運動場，要跑多4公里後回葵盛半山，最終成功9時55分達陣」。

疫情有緩和之勢，但抗疫是長期戰，別掉以輕心！按圖了解外出跑步注意事項：

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5）沒有公德心的跑手

這一項很廣泛，例如跑步時急停綁鞋帶，使尾隨跑手撞到飛起、賽道上「Z」字行走、倒後行和內線聽歌慢跑都教人滴出冷汗。

這時候又要請跑手A分享：「那次我跑青山公路，有名師兄聽歌慢跑。我打算超越他，他一口飛劍飛向海皮方向，我剛巧在那邊超他，只差0.01厘米就中劍」。

大家有否覺得跑手A老是常出現？只因他是你也是我，運動場重開，跑得小心先會跑得開心。

經歷如有雷同，未必是巧合。

夏天快到，誰也想擁有脫掉上衣的勇氣，以下的腹肌冷知識，助你收出好腹肌：

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