【減肥健身】李元玲用水桶修靚手臂　看似簡單實則暗藏細節

「紅人健身」系列走到馬來西亞，當地有兩名熱愛運動的女藝人為香港人熟悉，一名是林明禎，另一名是今篇主角李元玲（Cathryn）。她擅長彈琴又喜歡運動，Instagram有150萬追隨者，經常分享健身照片。 上周，李元玲在家中用水桶做運動，媒體紛紛轉載，我們都湊熱鬧，探討其中一個健身動作注意事項，減低受傷機會！

（編按：減肥健身方法多的是，各地紅人都愛分享運動紀錄到ig和facebook。名人明星的健身體能訓練和減肥餐單不會人人適用，「紅人健身」系列就解構他們的運動方法，提醒大家小心健身減肥陷阱。）

李元玲來自馬來西亞，住在四層豪宅，自小學習鋼琴和芭蕾舞，主攻古典音樂，曾跟隨鋼琴家李雲迪習琴。網絡上有不少人批評她彈得不好，她就在IG限時動態用專業角度反駁。彈琴專業，迷上健身的李元玲都練得專業，並經常在IG分享健身片段和優美線條。

李元玲的運動照片和回應網文的話：

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疫情影響，李元玲就在家中示範用水桶做體能，不少媒體都有轉載，我們沒有新照片提供，旨在提醒大家不要只跟隨網絡的轉載圖片，鍛煉時注意細節，減少身體受損，並以看似簡單的水桶側平舉做例。

1）注意肩膊穩定 避免追求活動幅度 借用其他關節

側平舉是鍛煉肩膀的單關節動作，過程中只有肩關節活動。此關節是球窩關節，連接肩胛骨與上肢，肩胛骨部分像上蓋包住手臂末段（肱骨）的圓形。

如果側平舉時，肩膊向上提起（縮膊），未能保持穩定，可能增加肌腱磨損風險。上舉時要注意肩膊穩定，避免因追求更大幅度，借用其他關節。

Cathryn用水桶做側平舉。（Instagram截圖@cathrynli）

2）水桶涉及平衡 難度更高

與舉啞鈴不同，李元玲握住手柄，柄的另一段才是盛重的桶，所以重量不是握在手上，而是遠端不穩的桶內。用水桶做肩平舉，水會搖蕩，要花力量維持平衡，所以難度較高，動作都要較慢。

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3）不要仿效李元玲舉的重量

李元玲看似很瘦，但鍛煉得全面，單看她展示背肌已知訓練有素，肌肉質量該很高。大部分情況側平舉都是較低負重，不要看李元玲身形纖瘦就覺得舉得重過她才算訓練，否則影響效果。

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