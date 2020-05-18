減肥健身︱曾淑雅Jumbo靠一招塑出迷人腹肌　考取導師資格更專業

今篇「紅人健身」主角是曾淑雅（Jumbo Tsang）。選美出身的她，經常在YouTube分享行山影片；其實她不但熱愛行山，更考獲普拉提（Pilates）導師資格，不時在社交網站分享Pilates心得。 普拉提（Pilates）很多人都聽過，卻不大清楚Pilates跟Yoga的分別，今次就請教普拉提導師劉栢珠和瑜伽導師陳亭嘉解構兩者。

曾淑雅（Jumbo Tsang）2011年經選美比賽投身娛樂圈，之後拍過電影和電視劇，簽約無綫後也曾主持《3日2夜》等節目。不過她的運動形象更深入民心，經常於IG分享運動圖片，例如行山、跑步和Pilates，單是Instagram已有46萬追隨者。她也是一名YouTuber，頻道都以運動短片為主。

曾淑雅（Jumbo Tsang）熱愛各種運動：

+ 15 + 14 + 13

很多人分不清普拉提和瑜伽，認為兩者都是節奏緩慢的伸展和鍛煉體能運動。其實兩者主旨有別，普拉提重視復健，瑜伽修練身心靈。

曾淑雅（Jumbo Tsang）透過器材鍛煉普拉提。（jumbotsang IG截圖）

普拉提創自第一次世界大戰後，戰後很多人受傷入院，在醫院協助病人復康的德國人約瑟夫．普拉提（Joseph Pilates），創出結合伸展和鍛煉體能的普拉提協助病人康復。

其他健身文章：

【減肥健身】李元玲用水桶修靚手臂 看似簡單實則暗藏細節

【武漢肺炎．有片】Aka趙慧珊三招家居健身 練臀瘦腿強心肺

消委會Power Bar報告 營養師：運動後補充蛋白質 4款達建議量

普拉提的各式動作能加強深層肌肉和小肌肉，減輕大肌肉的負擔，令身體得到充足支撐，塑身效果也佳。現在有些物理治療師都會考取相關牌照，改善求診者健康。

由於普拉提起源是協助傷者康復，教練要細心觀察學生身體狀況，再加以修正，不追求動作統一，旨在改善學生問題，所以只宜小班或一對一授課。

很多人把普拉提和瑜伽混淆，以下8張圖就解構了它們不同之處：

+ 4 + 3 + 2

10個TRX的好處與限制，先了解它的特色，達到更佳訓練效果：

+ 6 + 5 + 4

承接「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

01跑手Maverick Facebook專頁 :賣文說跑

全新運動App「齊動 LetZ Goal」已在IOS及Android登場！立刻按此下載「齊動 LetZ Goal」，登記成為「齊動跑手」，綁Device、Sync數據，將運動里數變獎賞！