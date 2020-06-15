減肥健身｜台灣陽光女生擺脫旁門左道　修靚線條只靠一招不二法門

台灣運動文化熾熱，許多「IG女神」都是運動型女生，陳怡安（Angelina）就是其中一員。她身高1.69米，大學時已是模特兒，為了外觀，她曾用錯誤方法節食減肥，直至接觸運動後就有健康觀念。 在IG中，經常看到陳怡安用壺鈴訓練，壺鈴與啞鈴有什麼分別，又有什麼優點呢？

台灣有很多運動型模特兒，陳怡安（Angelina）就是表表者，腹肌、馬甲線和手臂線條結實，打開Instagram就看到她經常遊走海灘，曬得一身小麥色肌膚，一看就知她走陽光路線。

陳怡安（Angelina）從此靠旁門左道減肥，接觸運動後，體重反增，但外貌更健康更耐看。（陳怡安IG）

❤️陳怡安身形線條一流❤️

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不過這個陽光女生並非天生就是運動好手，一切都用汗水換來。她說過：「我之所以想要保持好身材，是因為我對自己的要求相當恐怖，從很年輕的時候開始當模特兒，就很羨慕別人如紙片的身材。」當年她未開始運動，只靠旁門左道減肥。

陳怡安Angelina喜用壺鈴健身

Angelina天生骨架大，大學時期曾吃瀉藥減肥，每天只進食一餐，身體和情緒都很差。直至開始運動，人生就改變了。「我很感謝當初把我拉進運動圈的朋友，我的第一個健身教練，他們告訴我應該如何用健康的心態來面對自己。不過，我這個人就是這樣，一旦投入，就會強迫自己做到最好的極致。」健身後，Angelina的體重不跌反升，但她不介意，皆因外形更好看，人亦變得快樂。

健身過程中，陳怡安喜會壺鈴鍛煉。壺鈴堪稱健身室的「後起之秀」，緊隨啞鈴之後。兩種工具都放在健身室任人使用，但觀察所得，香港人最常選用始終是啞鈴，壺鈴與啞鈴仍有距離。

陳怡安（Angelina）的IG截圖。

💪🏻陳怡安靠運動減肥💪🏻

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記者推測原因，啞鈴歷史悠久，用法和優點都為人熟悉，遇到疑問可上網查看；壺鈴和藥球的資料就不夠普及，而且動作涉及多關節，較難掌握。再者，記者考健身教練牌照時，導師講解過啞鈴用法，壺鈴和藥球只是輕輕帶過，如欲深究，就要再考另一張證書。

觀察Angelina的訓練，以她的照片講解壺鈴特點，常見壺鈴鍛鍊動作有盪、舉、拉、行，Angelina已練了當中的盪、拉和行，唯獨在她的IG找不到舉起壺鈴的照片和影片。

想了解壺鈴的特點和用法，可按下圖：

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同場加映，藥球與啞鈴大不同，探討藥球種類、用法和使用時的注意事項：

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