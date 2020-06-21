政府派錢一萬︱豪買山系商店鎮店之寶　件件貴得有原因︱體物寫志

今日（6月21日）既是父親節，也是全港注目、港府派發一萬元的「現金發放計劃」接受登記的日子，合資格港人最快於7月8日便可收到款項。銀包突然多了一萬元，那些從前捨不得入手的山系裝備，終於有機會「豪一次」！ 然而，買物時，如果不過為了「買價錢」，這種行為未免太過「暴發戶」，每一件山系裝備的設計與細節，都定必有它的原因。是次走訪三家山系商店，入店大叫「我要全店最貴件貨」前，不如先了解這些鎮店之寶到底貴在什麼。

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山系品牌巨頭The North Face除了性能主導的主線產品，旗下還有4條支線，分別是Purple Label、Black Label、White Label和Red Label。其中Black Label於2015年由日本TNF分拆出來，主打「Urban Exploration」概念，將山系元素結合時尚設計，商品既有都市機能風格，又不失品牌本業的性能要求，廣受潮流名人喜愛。

七千多元的Mountainlight Futurelight Coat早已售罄，有錢人真多……（品牌圖片）

The North Face Urban Exploration

這次走訪The North Face Urban Exploration本是有備而來，希望看看有否機會入手由品牌創意總監Tim Hamilton主理、今年春夏季度Black Series的Mountainlight Futurelight Coat，誰知世上有錢人何其多，純粹不是我……這件價值7,290元的山系大衣，早已售罄，入手的人根本不用政府派一萬作藉口……然後，當下全店最貴的商品，是「KAZUKI Pink」膠囊系列 。

The North Face Urban Exploration -「KAZUKI Pink」Bravo Utility Futurelight Jacket（01美術製圖）

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「KAZUKI Pink」膠囊系列單品由Urban Exploration系列的客席設計師倉石一樹主理，今次的防水外套裝備，採用TNF獨有的Futurelight透氣防水科技製作。主打的Bravo Utility Futurelight Jacket以品牌經典的Mountain Light及Denali登山外套為設計藍本，具一定山系性能外，也配製了棒球帽樣式的可拆式帽子。色調上則捨棄慣用的軍色風格，採用螢光撞色設計，貫徹設計師的「都市機能」概念，令服裝更富時尚玩味。

The North Face Urban Exploration -「KAZUKI Pink」Alpha WP Jacket （01美術製圖）

一萬元，足夠將「KAZUKI Pink」系列最貴的兩款山系外套同時打包，終於有機會像「豹頭.jpg」般跟售貨員說：「我要晒！」

The Overlander

本地山系商店The Overlander，向來都是不少香港山友的聚腳點。雖然店中以較大眾化的商品為主，依然有一些「派錢才捨得買級數」的鎮店之寶，包括Arc'teryx的Alpha SV Jacket。

The Overlander - Arc'teryx Alpha SV Jacket（01美術製圖）

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加拿大品牌Arc'teryx的價錢定位一向不低，Alpha SV Jacket定價亦比同品牌大多數登山外套貴差不多一倍，這當然不可以是純粹虛榮之別。Arc'teryx「SV」系列都是針對最嚴苛高山環境設計，供用家在最冷峻而且氣候難測的中高海拔山區攀登、高山探險或攀冰等使用。

它採用的N100p-X 3L GORE-TEX Pro物料，防水、透氣、耐磨性能皆一流，即使在嚴峻的野外，應付高山岩石的摩擦亦十分耐用。拿破崙式胸袋設計，哪怕是攀岩過程中亦可方便取物，連每條縫線間都使用了GORE接縫膠帶防止入風、入水，反正每個細節都充滿面對極端環境的考量。

用在香港是否「殺雞用牛刀」就見仁見智，反正它7,490元的售價，完全反映在物料和造工之上。

The Overlander - Hilleberg Allak 3 Tent（01美術製圖）

戶外裝備類型太多，買夠了穿在身上的，還有太多性能反映在價錢上的裝備，包括野外露營時最重要的物品——營帳。定價9,235元的Hilleberg Allak 3 Tent，內帳面積約3.8平方米，看似很貴，但其實跟香港的樓市比較，平均尺價大約745元（未補地價），由這個角度看實在太抵了，真是黑色幽默。

Hilleberg營帳常為專業高山、極地探險隊選用的裝備。（品牌圖片）

認真解說，Hilleberg本身有歐洲營帳之王的美譽，從1995年開始已被歐洲業界評選為最優秀營帳。它採用的Kerlon布料抗撕裂性能強，而且最特別的是，它不像一般工業量產的營帳般，簡單採用防水貼解決營帳入水的問題，因為防水貼經歷狂風、大雨、日照等之後，容易脫落，失去了防水力的營帳，等如報廢。

Hilleberg的營帳卻由經驗裁縫細緻地作平織式過針，以冷針準確地縫紉4層布料，避免熱摩擦導致針孔擴大，令布料防水度高之餘，亦比一般營帳更耐用，常為專業高山、極地探險隊選用的裝備。這種品牌紅標級的Allak 3 Tent，卻在強度與重量中取捨，營柱等部件選用較輕的物料，適合平民化的需求。

CAM2

最後走訪的是另一人氣山品店Cam2，發現原來一萬元也不是那麼好使，買一隻錶就可以「打爆」。價值9,999元一隻的Garmin Tactix Delta運動手錶，入手後剩餘「一蚊雞」，坐電車都不夠。

這隻手錶的價值，在於它那強大得難以盡錄的功能與規格。

CAM2 - Garmin Tactix Delta（01美術製圖）

先從物料看，DLC不銹鋼錶圈、藍寶石玻璃鏡面，都是平日買貴錶時才聽到的物料名稱。事實上，整隻Tactix Delta是按軍規標準（MIL-STD-810G）製造，目標是供海豹部隊都用得到的級數，所以它除了配速、心率、血氧、呼吸、體能狀況、訓練指導等高配置運動手錶的功能外，還擁有多衛星定位、空中導航、軍事座標、緊急刪除資料，甚至海拔、高度、氣候的監控功能等等。

只要拿起實物，單從其手感與重量，已可感到它跟一般運動手錶的不同。閣下收到一萬元後，會選擇「豪一次」嗎？

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