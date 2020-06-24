近賞Brooks白色越野鞋　輕巧簡潔設計反成新手障礙？︱體物寫志

隨着「碳板」中底大流行，針對競速性能的考量，成為各大品牌年度新跑鞋設計的主調，及至越野跑鞋亦有類似的風氣。 美國跑步品牌Brooks年初發布旗下第一款碳板跑鞋Hyperion Elite時，同場亦展示新一代越野跑鞋CATAMOUNT。鞋子設計明顯將性能配置偏向「速度」追求，鞋身配上白藍的山鞋流行色調，換來簡潔的外觀，而且十分輕巧。加上全香港只得40雙的話題，早前當有本地山品店上架這款山鞋時，立即吸引城中山友注目。 吸引是吸引，卻又因為它那種又輕又薄的設計，穿著這款鞋跑山的話，對跑手有一定技術要求，入手前得先問問自己的經驗和目標。

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

按圖放大，逐格睇CATAMOUNT結構：

+ 4 + 3 + 2

長跑界流行「碳板跑鞋」，將跑鞋中底加厚，內置一塊碳纖板。不少品牌相繼推出類似產品，所以年初當Brooks發布年度新品時，大眾的注意力都放在品牌唯一擁有碳板的鞋款Hyperion Elite。其實不論路跑或越野跑，還是需要不同物料與部件的配合，因此發布當日，應用在新系列跑鞋上的中底物料DNA Flash，好像引不起太多人注目。越野跑鞋CATAMOUNT，將DNA Flash應用到山野之間，本身就是一種新嘗試。

製作過程中加入氮氣的DNA Flash中底物料，本來用在Hyperion Tempo路跑鞋上。（品牌圖片）

DNA Flash是Brooks的最新研發中底物料，它在製作過程中加入氮氣，減低物料密度之餘，亦令中底比過去的DNA AMP更輕更彈。加上一整塊梭織布製作的鞋身，外觀上沒有多餘部件，令它的重量只得約200克，可以跟它「鬥輕」的越野跑鞋，已經是法國山系龍頭品牌的Salomon S/Lab Sense 8這類頂級跑手追時間的山鞋。

Brooks CATAMOUNT，香港只得40雙。

然而在山野間，輕巧的跑鞋是優點，也是缺點。拿上手感受過CATAMOUNT的鞋體，感覺它鞋身的保護部件因盡量偷輕而刪除，邊緣位置的加固部件用於抗拉扯撕裂的作用，遠高於保護腳踝，此外與旁支系列的路跑鞋Hyperion Tempo差別不大。

假設跑手在路上不小心踢到石頭等硬物，趾頭有可能會無阻無擋地直接碰撞；鞋子中最主要、亦是佔總重量比例最高的保護部件，是中前掌位置的中底內部配置了一塊防岩板，讓腳掌踏地時，可阻擋碎石、樹根等的衝擊，但除此之外就再沒有什麼強化鞋子硬度的部件了。

中前掌位置的中底內部配置了一塊防岩板，是鞋子最主要的保護部件。

及至CATAMOUNT的外底亦有別於不少越野跑品牌的常見手法，採用Vibram等第三方物料，而是採用自家研發的TrailTack橡膠。雖則換上手質感很黏，應該適合在濕滑地面或原始地表上跑動，依然可提供一定抓地力。Brooks跑鞋的外底在路跑上的表現，向來亦有一定耐磨保證，但在要求更苛刻的山野間，穿著時間一長以後，性能還剩下多少仍有待觀察。

保護性能不強，新手跑本地鋪設良好的山路的話，CATAMOUNT足當然夠應付，但回到原始山野地表的路徑，就只有依靠跑手本身的經驗與能力。

由此可見，CATAMOUNT的主要功能，還是希望以品牌旗艦級的新中底物料，配以輕巧的鞋身減少負擔，為山賽跑手提速；代價就是，縱使它的定位也是一款適合跑40至171公里距離比賽的山鞋，但由於保護性能不強，經歷長距離比賽要確保「無穿無爛」，要不是跑鋪設良好的山路，就只有依靠跑手本身的經驗與能力。鞋身的支撐度亦不強，跑手本身的肌肉也非常講究；

明白到白色加上簡約設計山鞋，總有它與別不同的吸引力，但是CATAMOUNT絕對是一款經驗跑手才能應付的「勁人鞋」，入手前還是先問問自己的經驗和目標吧。

綜合評分 （5★為最優秀） 緩震能力 ★★★★☆ 保護性能 ★☆☆☆☆ 反應速度 ★★★☆☆ 舒適度 ★★★★☆ 透氣度 ★★★★☆

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

想知更多行山資資訊？「咖喱山」為你實景導航香港各區行山路線！立即按此！

6款「Editor's Choice」行夜山服裝，按圖放大：

+ 2

5件「editor choice」SnowPeak入門小物特色，按圖放大：

10款「Editor's Choice」雨季行山裝備，按圖放大：

+ 6 + 5 + 4

6款「editor's choice」戶外運動帽的特性，按圖放大：

+ 2

10項烈日下行山的防曬、消暑貼士，按圖放大：

+ 6 + 5 + 4

計劃行澗前的10個注意事項，按圖放大：

+ 6 + 5 + 4

盤點10大行山謊言，立即按圖：

+ 6 + 5 + 4

咖哩山向你推介行山裝備貼士，立即按圖：