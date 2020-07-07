「開鞋」原來有法門　徐弘泰教練四步曲剖析METARACER功能

2020年，碳纖維板跑鞋仍是跑界熱話，競速跑鞋加入碳纖維板是大勢所趨。ASICS 7月推出首款碳纖維板跑鞋METARACER，「冬天教練」徐弘泰（Winter）是全港首個收到這雙跑鞋的跑手，跑鞋的累計練習里數已超過130公里，他透過開鞋過程，拆解METARACER的獨特之處。

徐弘泰收到跑鞋後，沒有立刻走到運動場，反而穿METARACER逛街。他認為開鞋有序：「每次接收一對跑鞋，我都先穿來逛街。跑手身體很敏感，立即穿新鞋跑步容易受傷，逛街是開鞋第一步。」

徐弘泰認為METARACER很輕，但未至於輕如無物。（ASICS提供）

第一步： 逛街

Winter每次收到新跑鞋，都會先用來逛街，以最悠閒的步伐與跑鞋磨合，「很多碳纖維板跑鞋都有向前推的效果，就算走路都有推你向前的感覺，加上鞋身窄，更易『企唔穩』。METARACER輕身、四平八穩和鞋籠舒服，沒有只宜跑不宜行的問題」，大家未必捨得穿它逛街，至少跑後不用立刻換回便服鞋，可穿它繼續行程。

第二步：慢跑

開鞋第二步是慢跑，原因是速度夠慢，讓腳逐步適應，但Winter強調，慢跑與輕鬆跑不同：「慢跑動力偏向上，輕鬆跑則向前為主，所以穿METARACER慢跑感覺不到它推你向前。」慢跑亦可安全地測試跑鞋的防滑度，Winter解釋：「聽說METARACER防跣能力高，所以我走到濕階磚等地方測試，結果十分正面。」順帶一提，Winter的METARACER已累積跑了130公里，功能沒有明顯減弱。

METARACER的一大特色是耐用，不用比賽時先穿它。（ASICS提供）

第三步： 節奏跑

第三步進入戲肉，就是節奏跑。「正式感受到METARACER的向前推力，提蹬自然流暢，它的碳纖維板集中在中前掌，節奏跑就感受到它的威力，強勁回彈力推你踏下一步。」大家重視推送力，徐弘泰反而對METARACER的緩震功能很深刻，「我一直是Tarther Japan的擁躉，速度訓練愛穿Tarther Japan，METARACER卻令我『移情別戀』，強勁推送外配上FLYTEFOAM提供充足緩震，實在兩全其美」。METARACER中底物料採用FLYTEFOAM，乃ASICS最輕巧的中底物料之一。

鞋紋向前為主導。（ASICS提供）

第四步： 間歇跑

「不是每款跑鞋都開鞋開到第四步，有些跑鞋不適宜快跑，我就不會穿它做間歇跑，METARACER當然去到第四步，如你問轉彎時有否不順或不穩，這是碳纖維板跑鞋常見問題，我答沒有，就算轉急彎時都很穩妥。」徐弘泰完成開鞋四步曲後，推薦跑手穿METARACER節奏跑、間歇跑和比賽：「我認為它非常適合10公里和半馬比賽，馬拉松要視乎跑手特質，不能一概而論，我就會穿METARACER 出戰全馬。」

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碳纖維板集中在中前掌。（ASICS提供）

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