疫情跑手・10K突破40分的女生　背後卻風高浪急︱跑手接龍・119

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期「心漏跑手」羅鎬坤留給「疫情跑手」曾曉彤的話是：「加油，希望你跑到自己想要的成績」。

我讀香港大學四年級。近一年真的風高浪急，先有逃犯條例風波令大學停課兩個月，再有肺炎疫情影響交流生計劃，我逗留英國個半月就迅速回港，整個學年的計劃都被打亂了。但，世事難料，我竟然因此多了時間練跑，10公里最佳成績由47分提升至39分！

喜歡跑步未必要訂下目標時間，練習會帶你到該去到的地方。（受訪者提供）

我小學已開始跑步，升上聖公會莫壽增會督中學，都是田徑校隊成員，400米、800米和越野跑都曾參與，但成績不算出眾。中四時，學校請到陳家豪擔任田徑隊教練，我們就此認識，不過關係不深，離開母校就再沒聯絡。

升上大學，沒有做運動，悠閒過日子，直至2019年初，中學同學建議跑步，我就參加渣馬10公里比賽，以47分完成比賽，更順道參加家豪的跑步班。我們懷住師奶減肥的心態上堂，每周一至兩次，跑得很慢，也沒理會每周跑步里數， 總之動起來就好。

因為多了跑步，曾曉彤(右）才發現附近有很多美境。(受訪者提供）

2019年，香港變得不一樣，生活不再如常，上學變成網上授課，商舖不一定營業，我多了時間留在家中，主要活動是煲劇，偶爾才出街。我住在大埔，與家豪教練和心漏跑手羅鎬坤為鄰，教練經常約我們慢跑，可是，他倆的慢跑不等於我的慢跑，他們唱住歌都可以拋離我，不過我又沒所謂，總之跟住跑，不停步總會追上。

晨跑後，我喜歡午睡，睡醒又會收到教練訊息：「下午跑步嗎？」就這樣，早上跑完，下午又跑，與教練和隊友相處比家人還要多，跑步里數亦不知不覺增加，由每周20公里變成每周70公里。回想起來，2019年下半年，我過住全職跑手生活，成績亦無形中進步了。

+ 3 + 2

確，只能憑感覺跑，跑到5公里的路牌，低頭望錶，覺得自己跑得很慢，加上沒有流汗，決定跑快一點追時間，跑呀跑，最後1公里才發現不自覺地跑快了。離終點不遠，看到家豪教練在場邊叫喊「跑快啲有39」！我就應聲加速，最後100米向前衝，結果以39分衝刺。

這場比賽後，我病了一場，病後就飛到英國當交流生，心想告別全職跑手般的生活了！人算不如天算，受疫情影響，不夠兩個月就回到香港，現在不太需要上學，又不能經常出街，生活圍繞跑步、煲劇和睡覺，未知這種全職跑手般的生活會持續到何時？

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