馬拉松︱倫馬命運快揭盅擬改辦精英賽王者對決　六大馬近「全滅」

新冠肺炎肆虐全球，難望在年內受控，全球長跑賽事一個個取消。「六大馬」之一倫敦馬拉松為避疫而延期，仍恐怕「凶多吉少」。 大會上月底指明天之前將有最新消息，而英媒搶先報道今年賽事將會取消，但一眾馬拉松精英仍會現身倫敦，表演跑公園。

倫馬官網上月27日發新聞稿稱，仍在諮詢當地衛生部門等方面，探討能否在10月4日舉行倫馬，最終決定將於當地時間8月7日公布。不過指，當地疫情未見大幅紓緩，仍然保持每天新增數百宗個案。

英媒《泰晤士報》引述消息指，本年倫馬因為疫情問題，將無法舉行，超過40000名跑手穿越倫敦街頭的場面，無緣出現。

傑祖基去年奪得倫敦馬拉松冠軍。（Getty Images）

今年賽事本是倫馬40周年紀念，意義不凡。倫馬主辦單位不希望完全取消，希望募集世界頂尖好手在倫敦「跑返轉」。

消息指主辦單位邀請現任世界最快時間保持者、「Sub-2」跑手傑祖基（Eliud Kipchoge）與全馬紀錄第二最快的比基利（Kenenisa Bekele）對碰，跑道設於倫敦中心地帶，將穿越皇家公園群（Royal Parks）。二人均表示有意比拼，賽會則會積極跟政府商討，請求特事特辦，豁免繁複的隔離程序。

比基利曾在2017年倫馬得亞軍，有興趣跟傑祖基一較高下。（Getty Images）

倫馬原定於本年4月26日舉行，但因為疫情在全球各地大爆發，延期至10月4日，惟至今疫情仍然未受控，令賽事再添變數。

自疫情今年初爆發以來，「六大馬」全數受疫情影響，需縮小比賽規模或取消，本年賽事僅得東京馬拉松變成只限少數精英跑手參賽下舉行。

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