行山｜回憶印尼火山行　百般狼狽亦比出發無期更幸福｜Hikipedia

2020年不知不覺間已過了大半，回想今年的行山計劃，本來下月就是「徒步登珠峰」大本營的旅程，因為一場肺炎疫情，出發無期，甚至在強制口罩令、二人限聚令下，連本地登山都百般困難。 一年一次出國行山的約定，今年應該難以實現。回憶以往出國行山的旅程，縱使遇上不少狼狽經歷，但原來可以自討苦吃，已經是一種幸福，像極了愛情。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

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第一次，總是特別難忘。記得第一次出國行山是2018年6月，目的地是印尼的林賈尼火山，中途卻一波三折，大概出現過一千個放棄的念頭。

目標地！是印尼的林賈尼火山。

此次旅程由機場出發開始已是驚險萬分，林賈尼火山位於印尼龍目島，香港沒有直航，於是要到吉隆坡轉機，為了節省幾百元，我們分開了兩個航班購買，卻險些釀成危機。兩個航班相隔6小時，我們本來乘夜機到吉隆坡，在吉隆坡的lounge休息再轉機到龍目島，誰知道在香港登機後，遲遲不起飛，原來飛機引擎故障，所有乘客必須落機⋯⋯

當時已屆深夜，機場很多餐廳已關閉，選擇不多，找個地方坐下，卻見機組人員也下了機，休閒地坐在我們身後，我們就深知不妙！探聽之下，原來引擎故障之嚴重，起碼需要數個小時，機組人員都準備換更了。我們很大機會不能趕上吉隆坡往龍目島的航班，且到龍目島的航班本來就不多，即使有錢都未必有機位，此次行程有機會未出發便取消，當時除了徬徨，還是徬徨。

出發時以為輕鬆登機。

等了差不多4個小時，終於登機，我們看看時間，到達吉隆坡後大概有1小時可以轉機，雖然時間緊湊，總叫有機會趕上，我們一行四人立即討論如何趕及轉機的大計：飛機一到吉隆坡，馬上兵分兩路，朋友Fenix立即衝到機頭下機前往轉機櫃位，Avis和朋友Joey則留守機上，提取大家的隨身行李下機，準備偉大的轉機計劃！

誰知道，前往轉機櫃位後被告知，由於我們分開購買兩程航班，必須出境取回行李，再辦理登機手續、過關、出境，再登機，1個小時！根本就是不可能完成的任務！難道我們最後要改行程在吉隆坡玩嗎？

不可能的轉機任務開始！

機會是留給不願放棄的人，與轉機櫃位的工作人員交涉失敗後，我和Fenix決定放手一搏，馬上衝出境取行李再入境！奔跑至出境的關口後，人龍長得打蛇餅，我們與海關人員表示我們的情況後，幸得他幫忙，帶我們走禮遇通道過關，成功出境。不過直到此時，我們依然未將消息告知Avis與Joey，因為我們既沒有吉隆坡的上網或電話卡，也連結不到機場Wi-Fi，甚是焦急。一邊努力連網，還要拖着4個人的行李，非常狼狽，移動緩慢，Fenix就提議，不如我先跑去Check-in，他負責行李，就這樣，我們兩人又兵分兩路。

到達機場櫃位時，工作人員說幫不了我們，因為我們時間不足，只有半小時，幸而一番糾纏後終於請來了經理，經理很好人，決定冒險讓我們check in，這時剛好Fenix帶着行李趕到，電話也終於連上Wi-Fi聯絡到Avis他們，Avis緊張地說她找不到護照，我低頭一看，原來我拿著Avis的護照跑出境了，然後我們約定在登機的閘口等候。在我們辦理登機手續，行李也成功托運後，經理只跟我們說了一句 ：「Run！」

新一天才剛開始，我們已經經歷了一場歷劫。

Fenix和我們隨即會意，看看時間，只有不到20分鐘，立即奔跑，過關檢查及出境檢查面對長長的人龍時，我們舉起護照緊張並一直重複說：「5 minutes！」最後居然不同國籍不同種族的人都聽懂並看出我們的焦急，紛紛讓路，感覺是開掛了一樣，出境後直奔登機閘口，起飛前10分鐘成功達陣，坐上前往龍目島的航班！

在幾百次想放棄的念頭過後，成功到達龍目島，然而未幾又傳來新聞說峇里島阿貢火山爆發！要知道，龍目島跟峇里島相距甚近，到底最後我們是否能夠完成出國行山的心願呢？下回分曉⋯⋯

龍目島風平浪靜，誰知說時遲那時快，附近的峇里島阿貢火山爆發！

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