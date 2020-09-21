行山鞋｜Olympus 4夠闊免頂腳趾　走在香港郊野卻要小心︱01測試

快到秋季，仍未開關，無法出外旅行，行山又會成為香港人熱門運動。 Altra是新興的越野跑鞋品牌，今次測試越野跑鞋Olympus 4。寬闊的鞋楦大大提升舒適度，而且外底防滑效果佳，新手或長距離越野好手皆宜；但寬闊鞋楦變相犧牲跑鞋靈活度和速度，用於香港特殊的越野路況，更要注意。

測試産品：Altra Olympus 4越野跑鞋

測試內容：數次跑於柏架山道

穿Altra Olympus 4走於柏架山道，路途有上落斜和梯級。（區嘉俊提供）

綜合評測 （5*最優秀）

緩震能力：★★★★☆

反應速度：★★★☆☆

舒適度：★★★★★

透氣度：★★★★☆

重量 ：★★★☆☆

簡介

Olympus 4保留品牌一大特色，就是鞋形根據腳掌設計，前掌位置很闊，5隻腳趾能自然散開，保持放鬆，減低腳趾摩擦導致起水泡的機會，上落山時腳趾也不會一味向前頂到鞋頭，紓緩黑指甲的問題。

穿Altra Olympus 4會發現它很寛闊。（區嘉俊提供）

由於越野跑要多向移動，Olympus 4鞋面採用雙層網面，鞋頭和鞋跟加了硬膠，不但提高穩定性，沙石都不易「入侵」鞋籠。

當然，有利有弊，它的物料不算最輕最薄，男裝US 9號重11.6安士（328克），但有很多透氣孔，透氣能力充足。

按圖了解Olympus 4各個特質和看清細節：

+ 3 + 3 + 3

Olympus 4中底回彈力十足，直接用手指按壓，都能感受其彈力，就算長時間遊走郊野，緩震都足以應付。

鞋底採用VIBRAM MEGAGRIP，防滑能力有保證，鞋底的膠粒很大，外圍的紅色膠粒較硬，中間的黑色膠粒較柔軟，兩者配合，走在不同地質都暢通無阻。

試後感

腳趾可以盡情伸展，走得舒服，不受跑鞋拘束，就是Olympus 4給我的第一個感覺。

我在柏架山道測試數次，路線不算長，路況也不算崎嶇，感受到Olympus 4中底很厚，軟硬度適中，而且鞋底很闊，配合寛闊的鞋楦，腳趾不受拘束，我認為它十分適合中至長距離的越野跑。

但針無兩頭利，舒適度某程度上犧牲了跑鞋靈活性。如果追求速度，在山林疾走，我會選擇較窄身貼腳的TNF Flight Trinity，這對越野跑鞋相對反應較快。

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越野跑手經常由朝走到晚，參加過百公里山賽，就算腳趾起水泡和腳掌發脹，都必須繼續走，Olympus 4解決到部分問題，跑手走多個小時，腳掌都會伸展得舒適，加上中底緩震充足，有利延長跑步距離。

鞋底用防滑聞名的VIBRAM MEGAGRIP，實力也不用置疑。

鞋底分成紅色和黑色區域，紅色區域物料較硬。(區嘉俊提供）

不過，在香港郊野穿上Olympus 4，有特別注意事項。香港郊區很多又窄又細的樓梯，但Olympus 4鞋身闊大，大家上落時要比平常預留更多位置和空間；有些樓梯用沙石和直立木板砌成，穿Olympus 4跨過要特別小心，避免鞋頭撞到木板，釀成意外。

4款越野跑鞋評測綜合評分，立即按圖了解（9月19日更新）：

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