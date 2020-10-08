Garmin高階太陽能充電錶　電量無極限　重量卻增跑手負擔︱01測試

Polar和Suunto不斷提升運動手錶的電池續航力，今次Garmin推出3款太陽能充電運動手錶，電量高得難以估計。今次測試最高階的Tactix Delta Solar，強勁的電量續航力的確適合超長距離賽事，手錶優點當然是強勁多功能，但缺點亦在於強勁多功能。

01測試

測試産品：Garmin Tactix Delta Solar

測試內容：兩星期內多次路跑，試過左右手佩戴不同牌子手錶，比較兩者數據

錶面達1.4吋 ，可訊息很清晰。（區嘉俊攝）

綜合評測 （5*為最優秀）

量速全面度 ★★★★★

輔助功能 ★★★★★

重量 ★★☆☆☆

簡介

Garmin、Polar和Suunto是運動錶的三巨頭，Tactix Delta Solar是Garmin的高階款式，功能極多，絕對足夠應付跑手需要，各項功能在下方圖片描述。它採用藍寶石錶面，錶面十分堅硬，最獨特是有具太陽能功能，而且比一般太陽能充電強勁，就算遮蔽部分錶面，仍能繼續充電，不用擔心沙塵遮蔽。

比較Garmin Tactix Delta Solar（左）與Suunto 9（右）。（區嘉俊攝）

Tactix Delta Solar的功能不限於跑步，更備有跳傘、越野跑和防水功能，防水程度是10ATM，適用於游泳和浮潛，可說是海陸空皆宜。由於手錶功能非常全面，所以錶面很大，很重，追求輕巧款式的就未必合用，上圖就對比對它與Suunto 9的尺寸。

按圖細看Garmin Tactix Delta Solar的詳細功能：

+ 4 + 4 + 4

試後感

Garmin功能全面，Tactix Delta Solar更屬於高階產品，實力不容置疑，今次試後感集中在兩點：新增的太陽能功能、與其它牌子手錶比較。

太陽能功能：我借了Tactix Delta Solar約兩星期，當時不是陰天就是下雨，未能放在太陽底下測試其充電能力，只好不放在櫃桶內，並於早上佩戴它外出跑步。

測試兩周，我未充過一次電，跑了近百公里；歸還手錶時，手錶還有足夠電力。由此推斷，手錶的存電能力很高，亦不一定要在太陽底下才可以充電，品牌力推的太陽能不是浪得虛名，確實解決到超長途比賽不便充電的問題。

我手腕較細，覺得Garmin Tactix Delta Solar錶面太大。（區嘉俊攝）

比較：我試過左手佩戴Polar Grit X，右手佩戴Tactix Delta Solar。跑步後，兩者跑步距離和心率相若，可見準確度都不俗。分別在於Tactix Delta Solar很重，明顯感到手部負有重量，加上錶面很大，我的手腕卻較細，所以覺得「衣不稱身」，坦白說不太舒適。如果喜愛輕便、功能不需太全面，或是手較細的女跑手，可以選擇錶面較細小的款式，例如Polar Grit X和Garmin Instinct Solar。

最後，我覺得運動手錶功能已多到用之不盡，這款強勁到有跳傘、抗腐蝕和配戴夜視鏡才能讀取螢幕資訊等。當然，功能之強勁反映於價錢方面，如跑手沒有上述需要，可以選擇低階一點的運動錶。

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