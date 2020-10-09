行山｜用盡adidas TERREX Two Ultra回彈特性　開鞋充足方見能耐

隨着都市機能時尚興起，一些往日較少涉獵野外裝備的主流運動品牌，亦嘗試在此領域分一杯羹。 adidas早前交出他們的山鞋方案，推出這個新一代TERREX系列。這次我實測當中的旗艦款式TERREX Two Ultra Parley，一試以回彈力強的Boost中底在山野間的能耐。

測試鞋款：adidas TERREX Two Ultra Parley（按圖放大）

測試路線：約12公里，由市區金鐘正義道上山，經堅尼地道往寶雲徑，在寶雲道公園後方的小徑進入山林；沿荷蘭徑經灣仔峽、布力徑到達黃泥涌公園；最後往畢拉山道方向沿金督馳馬徑，以寶馬山為終點。

沿路是香港山徑常見的水泥路和人工步道，但即使是沙石路面，路況亦鋪設良好。

是次測試的路線約12公里，由寶雲道出發往寶馬山。

鞋款簡介

回彈力極強的Boost物料，無論用於日常健步或跑步訓練，舒適腳感早已得到廣泛認同，然而應用於地況更繁複的野外山徑上，它的耐用度和支撐性能怎樣發揮？這個問題一直都令我好奇，適逢最近得到一雙TERREX Two Ultra Parley，當然二話不說便在一次日常行山活動中，體驗一下Boost山鞋的能耐。

adidas TERREX Two Ultra Parley（品牌圖片）

TERREX Two Ultra Parley採用的Primeknit鞋面，由海洋回收塑膠廢料再造的Parley Ocean Plastic編織，輕巧貼腳亦更環保，純粹用觸摸比較，感覺較平日用於路跑或籃球等鞋款的Primeknit粗獷，多少增加了鞋子的耐磨度。

鞋領位置以襪套式設計，鞋舌位置的鞋領刻意以較高更硬的剪裁，增加腳踝的前向支撐。但最重要的依然是其中底與Ultra Boost一樣，採用Boost與Continental橡膠的配置組合，但外底配置有抓地坑紋，提供更高抓地力應付原始路面。

TERREX Two Ultra Parley像是一款裝上「輕裝甲」的Ultra Boost。

整體結構而言，它就像是一款裝上「輕裝甲」的Ultra Boost，剪裁上刻意加固前掌屈曲位置，增加鞋體的堅固度。鞋頭則有針對趾頭的保護部件，但未至太全面的包裹。鞋身中後部份亦有合成防磨部件，適量加固鞋身。

種種部件組合起來，重量約499克，以現代越野跑鞋來說屬正常水平，但流線型的設計令步伐更輕盈，對一雙主打靈活舒適的山鞋來說，不過不失吧。

路途上都是香港山徑常見的水泥路和人工步道，但即使是沙石路面，路況亦鋪設良好。

試後感

秋高氣爽，又是登山的好季節！在清涼的氣候下，行山、跑山也好，對體能的負擔大大減輕，真正可以舒適地享受山野；於是最近我亦改變了連月間的山野節奏，脫下支撐力強的登山鞋，再次換上靈活的越野跑鞋，邊行邊走地走過近日的山野旅程。

adidas TERREX Two Ultra Parley的細節：（按圖放大）

adidas TERREX Two Ultra Parley

+ 9 + 9 + 9

這次的測試路程由寶雲道公園後方的小徑走入山林出發，經荷蘭徑、布力徑、黃泥涌公園、畢拉山道、金督馳馬徑，走到北角寶馬山作結。

路程約有12公里，雖屬大眾都需要消耗一定體力的距離，但由於沿路以水泥路或人工步道為主，是香港常見的山徑，即使是沙石路面，路況亦鋪設良好，上落波幅不算急劇，因此難度高低的因素，主要關乎個人體力，一步一步慢慢走，相信還是可以完成的。

經過一個夏日的山步行，最近我練跑的頻率亦再次提升，對肌肉狀態恢復有一定信心，於是這次難度不算高的12公里，便決定脫下陪伴多月的登山鞋，試穿追求山路上靈活走動的TERREX Two Ultra Parley。說實話，

我對這款鞋子的首個印象挺壞的，一穿上腳的第一個感覺就是問自己：「這真是Boost中底嗎？」

穿上腳的第一個感覺就是問自己：「這真是Boost中底嗎？」

作為Boost的多年用家，從2013第一次採用Boost物料的Energy Boost，到往後幾代的Ultra Boost，自問對這種中底物料有一定認識，但是這款TERREX Two Ultra Parley的Boost中底卻有點不同。不知是否出於增加越野跑鞋強韌度的考量，鞋子的中底出乎意料地硬，跟印象中的Boost腳感完全不同。

此外鞋子亦為了增加Primeknit鞋面於前掌屈曲的位置，額外添加了補強的縫線，增加鞋面的耐磨度，這手法反而影響鞋子在用家踏步時腳掌屈曲的流暢度，步伐間很容易就會感覺到鞋面的線頭和Primeknit出現「格、格、格」聲的磨擦。

鞋形結構修長，較適合歐洲人腳形，換在我這種腳掌較橫的東亞人上，楔狀骨與鞋面間的空間略為緊迫，長期穿著或有磨損的風險。如果就此作結，鞋子的評分肯定會很低。

TERREX Two Ultra Parley非常需要「開鞋」的過程。

但當行程走了5至8公里左右，發現鞋子的狀況有所改變。經過一定路程反覆擠壓，本來偏硬的中底逐漸回復正常的Boost觸感，相對現今流行Hoka One One或Altra這類高緩震厚底山鞋，Boost中底雖不算厚，卻擁有媲美厚底山鞋的緩震。

同時腳掌「不離地」，與山路地表之間的觸感更立體，令Boost的特性在此階段正式發揮作用，亦證明此鞋款非常需要「開鞋」的過程。

由於黃泥涌公園往畢拉山道的路段較為平穩，於是我決定以慢跑的方式走過，順道測試跑步時的性能。走在山路上的Boost與一般城市硬路分別不大，腳掌完全沉入中底間再彈出，高彈力的跑感十分舒服，彷彿有一刻會出現自己不是在山路上跑的錯覺，用作以「養腳」為目的訓練，或者舒適輕鬆的山步行，絕對適合不過。

獨是因為個人喜好的問題，有時我會嫌這種Boost的特色腳感「太膩」，步伐太沉或影響競速的表現，但重申這只是個人習慣的問題，每個人絕對會有不同的解讀。客觀的陳述，就是它那種「彈彈的」腳感在眾多山鞋品牌之中，顯得十分特別，亦富品牌特色。

「彈彈的」腳感在眾多山鞋品牌之中，顯得十分特別，亦富品牌特色。

TERREX Two Ultra Parley的中底表現，應用在山上的確不俗，但是還是有一些缺點，應驗了我試穿前的疑惑。首先是Primeknit物料實在太薄了，鞋子加固部件又不算特別堅韌，即使有，腳掌包裹的面積亦不太多，防撞性能未必夠強。

不幸地，答案跟我的假設一樣，粗獷版本的Primeknit雖然增加了耐磨度，但對於小腿肌力不強、路走多了就很容易提腿不足的我來說，沿路不時撞到石塊、樹根等等障礙物時，腳掌感覺相對強烈，幸好今回測試的路況並不複雜，撞到也無關痛癢。但換到如麥理浩徑5段這類會遇上有大石阻擋的山路，情況就可能不一樣。

Continental橡膠外底上的抓地坑紋也不算深，抓地力只可以「不過不失」去形容。普通山客想穿這款山鞋上山的話，我建議於輕鬆休閒的路線著用，走香港打理良好的郊野公園道路，用盡它的舒適回彈性能，這樣TERREX Two Ultra Parley的性能表現便不會令人失望。然而若計劃走的道路難度較高，首先便必須對自己的能力和經驗有一定信心。

Primeknit物料並不防水，不利於環境變化時的應變力。

另一點要留意的是，單純Primeknit物料並不防水，襪筒型結構雖然令鞋子像附上襪套般，有效防止石塊、樹枝等異物進入鞋內，但不防水這缺點，始終不利於環境變化時的應變力。話雖如此，這個襪筒也有一個不得不提的優點，就是它的鞋領前方剪裁長而堅挺，能夠為腳腕提供額外的支撐，長距離走動時多少可節省一點點小腿肌力，最起碼我在行程中並沒出現那腳腕經常內翻的問題。

總括而言，世上絕對不會有一款完美的山鞋，最重要是因應自己的能力和目標選擇合適的裝備，如果求的是靈活緩震，走休閒性質的山路，TERREX Two Ultra Parley絕對綽綽有餘。

其他TERREX 系列的越野跑鞋（按圖放大）：

+ 27 + 27 + 27

跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

+ 2 + 2 + 2

咖哩山向你推介行山裝備貼士，立即按圖：

+ 12 + 12 + 12

5件「editor choice」SnowPeak入門小物特色，按圖放大：

8款「Editor's Choice」行夜山裝備小物，按圖放大：

+ 2 + 2 + 2

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分（按圖放大）：

+ 6 + 6 + 6

一起學洗跑鞋（按圖放大）：

「儲備心率」計算方法（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

大迫傑跑步語錄，按圖放大：