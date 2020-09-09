「六大馬」虛擬跑舉行在即　規劃路線時記住8個小貼士｜Kimmy

渣打馬拉松一再延遲、東京馬拉松亦傳聞延續只招待精英跑手的安排，相信都是近期令香港跑手失望的新聞。悲觀點預測，這種無賽日子很有機會延續至2021年的上半年。 正因全球疫情肆虐，虛擬跑（Virtual Run）這種往日較受忽視的比賽形式，成為今年全新的跑手日常。 （編按：本文為Kimmy投稿，由《01體育》編輯）

2020年因為肺炎疫情，實體比賽不是取消便延期，日常跑步亦變得困難重重，不少跑手月結大減。為了為跑步生活帶來一點衝擊，免得懶惰過來，部分跑手嘗試另一個模式的比賽，那就是虛擬跑了。

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六大馬虛擬跑：（按圖放大）

雖然虛擬跑的體驗，從現場氣氛、比賽配套、地標風景、旅行回憶等各方面，都難跟親身參與一個馬拉松比擬，但在當下的現實環境中，能夠參與一些跑友間充滿話題的跑步活動，都算是今個跑季的獨特的回憶。

港人熟悉的六大馬拉松中，除了東馬未有關於新一屆賽事的公告外，其餘5個未展開2020年賽事的賽會，已決定舉行模擬跑比賽或活動。玩法各有不同，部分更開放給本身未穫報名資格的跑手參加，甚至有機會獲得完賽獎牌，對於很多往日因各種問題而未有機會參與六大馬的跑手來說，是一個「完成心願」的機會。

今年無緣再戰紐約，只有參加虛擬跑了。

1‧波士頓馬拉松

波士頓馬拉松絕對是跑手夢寐以求的終極目標，全因為它門檻很高，要達到俗稱BQ（Boston Qualify）的時間 ，才有資格入籤報名。

2020的波馬取消了，改以虛擬跑形式舉行，然而它的「門檻」跟實體賽事同樣高，只招待已獲今年參賽資格的跑手。他們下載波馬線上跑的手機app後，於9月7至14日期間的一天之內跑畢42.195公里，便可得到完賽牌和完賽Tee。以波馬為目標的朋友，以後還要繼續努力！

2‧倫敦馬拉松

2020年的倫敦馬拉松雖然沒有取消，但是實體賽事只招待精英運動員，其他都改成虛擬跑，並招待之前未能中籤的所有跑手參加。要知道倫馬的中籤率向來是六大中最低，當普羅大眾只要付25英鎊便都可參加虛擬跑，跑完42.195公里後便可獲得完賽獎牌和完賽Tee，名額自然極速爆滿。

即使成功參加的跑手亦要留意，由於賽會要求參加者完成42.195公里的一天，必須按倫馬比賽日的英國時間計算，而英國與香港有7小時時差，安排比賽前需要留意這點。

3‧柏林馬拉松

柏林馬拉松向來是「PB聖地」，小妹亦曾在去年的柏林馬達成Sub-4目標，當天下着大雨和鞋墊移位等經歷，至今依然還歷歷在目，對這個比賽特別有感情。柏林馬的虛擬跑比較特別，稱為「#20139挑戰賽」（#20139 Challenge），顧名思義就是用官方手機app計算2小時01分39秒之內，看看各位跑手能用這個這個2018年由傑祖基（Eliud Kipchoge）創下的世界紀錄時間跑多遠，話題性十足。

手機apps將於9月中開放給下載，跑手們記得留意了。

賽會網站

柏林馬拉松是我Sub-4的賽事。

4‧芝加哥馬拉松

芝加哥馬拉松本來是小妹今年最期待的比賽，一場疫情令整個計劃泡湯，唯一安慰是它有舉行虛擬跑。除了全馬只開放予今年中籤的跑手參加外，其餘包括半馬、8公里、5公里和1公里距離的賽事都開放予公眾，而且費用全免。

跑手於10月5至11日內其中一日完成參賽距離便可以了，而且還可以補購完賽獎牌和其他紀念品，某程度上都算是個體驗「六大馬」賽事的方法。

報名網站

5‧紐約馬拉松

對小妹而言，紐約馬是另一場令我百感交集的比賽。去年的挫敗感，令我一直都想再次挑戰這條「地獄級」賽道。紐約馬貴為世界上最大規模的馬拉松之一，其虛擬跑亦決定開放予世界各地跑手參與，誓要成為世界上最大規模的虛擬跑，野心很大。

參加者同樣無需繳交任何報名費，便可能得到一塊模擬號碼布，於10月17日至11月1日內的其中一日跑畢42.195公里便算完賽。參賽跑手要注意，是次比賽必須先登記成為NYRR（New York Road Runners）跑手，並將帳戶連接到Strava作成績記錄。NYRR會員可以50美元購買完賽獎牌，又是一種難得的「六大馬」體驗。

賽會網站

選擇一些未跑過，亦較難走回頭路的新路線，增加新鮮感以享受比賽。

早前小妹便報了「六大虛擬跑」的其中兩個，包括本來今年預定參加的芝加哥馬拉松，還有一心「復仇」的紐約馬拉松。

成功報名後便是時候作準備，由於虛擬比賽跟實體比賽不同，路途上不會有任何補給及應急支援，路線規劃和隨身物資都不能太隨意，加上道段亦非為比賽而封閉，即使有恆常跑步習慣，跑畢一個全馬的距離都不會是易事。為安全起見，虛擬跑也不是做時間的好時機，倒不如做好規劃，以享受玩樂的心態應付這類比賽吧。

以下是我規劃比賽的一點心得：（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

首先，虛擬跑跟實體跑不同，現場不會有任何氣氛上的鼓舞，反正不求「追時間」，若要為這42.195公里增添色彩，我會傾向選擇一些未跑過，亦較難走回頭路的新路線，增加新鮮感以享受比賽。未來兩場虛擬跑，我為自己計劃了兩條路。

路線1

由青衣出發，沿青山公路經深井、屯門、元朗再入上水。沿着青山公路的海邊跑，景色不俗，中途還可飽覽青馬大橋和汀九橋的景色，視覺上欺騙一下自己，正在參與一場真正馬拉松比賽。

路線2

由粉嶺出發，經沙頭角公路轉入鹿頸路，沿新娘潭路出大尾督，再沿吐露港公路跑去大圍。這條路線頭半段起伏較多，肯定比較吃力，卻可模擬出我在紐約馬經歷過的吃力程度，更貼身地喚起紐約馬的感覺。

近月的虛擬跑，天氣和比賽性質等因素之下，不是做時間的好時機，不如做好規劃，以享受玩樂的心態應付這類比賽吧。

路線規劃好後，就要考慮補給位置，幸好香港的城市間到處都可找到便利店，買水或是小食補給都不太困難，只要在規劃路線時定好這些「補給點」，便無需隨身攜帶大量補給品在身上，減輕不必要負重。除非跑手實在對時間有點要求，才決定自備水袋或能量棒等，否則我還是覺得，一張預先充值好的八達通比任何補給品對香港的虛擬跑環境更重要。

當然吧，有些負重還是不可避免的，例如耳機、手錶、手機等，跑手記得在賽前一晚充足電，這方面與真正的比賽無異。由於虛擬跑的中途休息、補給時間較多，真正花費的時間很大機會比平日比賽更長，所以計劃電量方面一定要更刻意留心。要是本來便預計自己會花長時間才能完賽的話，更需要準備後備電源，因為若果計算距離的電子裝備沒電了，任你表現多好亦無法計算，所有努力或換來一場空。

若果計算距離的電子裝備沒電了，任你表現多好亦無法計算，努力換來一場空。

除此之外，我亦會維持平日長課時的習慣，隨身準備一套乾淨衣服，亦會以運動場作路線終點，這樣跑完後可以立即痛快地沖身更衣，吃個飯慶祝，或繼續往後的行程。

最後要留意，這些虛擬跑舉行的時間皆在歐美的跑季，香港的氣溫依然非常炎熱。即使因為久未比賽而無比興奮都好，大家都要記得，馬拉松是一項相當消耗體力的運動，香港潮濕悶熱的天氣，很容易令人不適，若然中途發覺身體出現任何狀況，緊記立即中止比賽，又或者在計劃路線時，選擇傍晚、黃昏時間出發，夜跑時穿上鮮色反光衣物以策安全。還要在出發前通知親友，說明當天的路線計劃等等，虛擬跑自然更加開心、安心。

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迷上42.195的港女，鍾意潛水、跑步，但又怕同陽光玩遊戲；成日幻想有一日會有個水底馬拉松，夢想可以用雙腳跑到世界盡頭。--Kimmy