行山｜抓地性能佳落斜不用怕　實測當代Timberland的山野科技

講起Timberland，我想多數人都會立即聯想到傳統泥黃色的6吋防水靴。現今世代，運動科技進步神速，這種用傳統皮革和防水技巧製作的皮靴，結構強韌依然是「實力」保證，卻早已不是翻山越嶺的主流選項。更大程度上，已成為時尚配搭的皮靴。 然而，品牌從未放棄過這種源於原始野外的基因，更與時並進地研發更輕、更抓地、更科學的當代登山鞋。這次我選取了Timberland Garrison Trail Mid Hiking Boots作為行山旅程的鞋履，實測屬於2020年的Timberland山系演化。

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測試鞋款：Timberland Garrison Trail Mid Hiking Boots（按圖放大）

測試路線：從太古康怡花園旁的康柏徑出發，經鰂魚涌樹木研習徑和柏架山道，往436米高的畢拿山和424米高的小馬山進發。再沿衛奕信徑、金督馳馬徑，折回到柏架山道回到市區。全程約7公里，中前段絕多數都是攀登路段，經過水泥路、碎石路、手作步道等混合路徑。從小馬山下山時更會經過下行的沙石路，距離不長卻可體驗多種不同地表，是非常方便的市區後花園山徑。

測試路線在鰂魚涌柏架山一帶遊走。

鞋款簡介

時代進步，其實即使是Timberland的傳統6吋防水靴，都早已不是採用舊時代的防水蠟浸泡手法，去處理製作防水山靴的皮革，何況是迎合當代運動科技的先進登山鞋呢？但由於Timberland的黃色皮靴形象，實在太過深入民心，一直以來當我想到選取「實戰型」行山鞋款時，都很少會直接聯想到這個品牌。直至試過了Timberland Garrison Trail Mid Hiking Boots，方扭轉對這品牌的傳統印象。

時代進步，Timberland的登山鞋怎會限於舊時代的手法和物料製作？

據官方資料所稱，Garrison Trail的設計，是針對困難的原始山野地貌而製，我當然不能親身到真正極端的山野環境，測試這對鞋。但是以一般香港山野的混合路徑來說，它絕對游刃有餘，這一點在之後的段落再詳述，先介紹一下這款登山鞋所採用的技術。鞋身方面，Garrison Trail主要採用了Schoeller織布、ReBOTL環保物料和合成皮革，通過線縫壓膠的工藝組合而成。整體重量只有650克，對登山靴來說，絕對屬於輕巧的類品。

Timberland Garrison Trail Mid Hiking Boots的細節：（按圖放大）

+ 7 + 7 + 7

當然，一味鬥輕而忽略了保護、支撐等等性能，也是不及格。Garrison Trail在鞋頭、鞋跟、鞋領等需要重點加固和保護的部份採用皮革，保持品牌的傳統輪廓，兼顧山鞋的防撞性能。除此之外，其他部分都換上了更透氣、更輕巧的材質，傳統與性能之間的拿捏分寸得宜，並非盲目求輕而減走皮革的結構。值得一提的是ReBOTL環保物料是採用回收膠樽再造而成，達40%都是循環再造的PET，為一款山靴更添環保的人文精神。構建成鞋身之後，品牌再加上一層TimberDry防水塗層，這種塗層同樣是從50%循環再造橡膠分解出來，令腳掌更有效率地阻隔和蒸發多餘水分。

然後就是中底和外底方面，連同鞋墊形成略為拱起的結構，給予足弓的支撐非常明顯，作為穩定步伐和減低著地衝擊的基礎，這個細節十分貼心。加上壓模的EVA中底，靴跟腳掌的貼合度只會愈行愈貼合，減低步行時的體能負擔。此外，Garrison Trail的鞋頭和鞋跟都採用登山專用橡膠和TimberGrip抓地技術製成，跟不少登山鞋比較，它的質感不算黏，但走在崎嶇不平的碎石路和砂石路上，卻有非常特別的抓地質感，這方面在緊接下來的「試後感」段落詳述。

外底質感不算黏，但走在崎嶇不平的碎石路和砂石路上，卻有非常特別的抓地質感。

試後感

這次試鞋的旅程，並無刻意選取一條嚴苛山徑，而是在日常經常走的鰂魚涌柏架山路段遊走，路途只有7公里。但路途覆蓋穿越水泥路、碎石路、手作步道等等香港行山常見的山徑地表，總算可體驗不同環境下，登山鞋的反應表現。

7公里的路途上，可穿越幾種香港行山常見的山徑地表。

一穿起Garrison Trail時，中底承托和鞋體空間等等的感覺已非常明顯，而且維持了整個旅程的變化都不大，可見此鞋不太需要漫長「開鞋」過程，不用走太多路已可輕易磨合。鞋子支撐足弓，非常明顯，穿上去已感覺到向上推起足弓的結構，那怕是小腿肌肉較弱的我，走到旅程末段亦未見出現腳掌內翻的情況。而且，鞋體內的面積亦非常充足，堅硬的合成皮革結構，沒有影響長時間運動過後膨脹的肌肉，有足夠的伸展空間，種種配置都有效減少肌肉能量的消耗。

腳踝的額外支撐力不算充足，個人喜好來說，是對Garrison Trail最嫌棄的地方。

然而，談到支撐方面，它有盲點。本來穿著有筒的登山鞋上山，而非近年流行的越野跑鞋，無非是為了向腳踝提供額外的支撐力。可是，Garrison Trail的中筒結構，即使已經刻意收緊鞋帶，還是未能給予我強大的支撐感。腳踝的左、右和後方包裹，都跟普通越野跑鞋差不多，只有前方鞋舌位置的包裹，相對較強。縱是中筒靴，隔絕沙石、樹枝等跌入鞋內的表現，只屬一般。

中筒結構，感覺中看不中用，但其實相對高筒登山鞋比較，它還是有步伐靈活性較高的好處。如果跟我一樣，希望增加腳踝支撐的話，中筒便未必是最好的選擇。當然吧，每個人的體能和要求的支撐程度都不同，如果覺得足弓支撐已經足夠，中筒鞋的靈活特性，又會變回一大吸引點。

TimberGrip的伸展度甚高，踩在一些凹凹凸凸與不穩地的地表時，外底受壓會擴展觸地的接觸面。

另一個Garrison Trail令我驚喜的地方，是它的外底抓地力。誠然，EVA物料已是非常普遍的中底物料，大量品牌都會使用之下，不會使鞋子的緩震、回彈等有驚為天人的效果。此鞋走水泥路或手作步道時，都是很平常的腳感，不過不失。

但是，地表換成碎石或砂石地時，外底TimberGrip抓地表現，給我的深刻印象。具體地形容，它的質感雖然不算黏，但是伸展度甚高，踩在一些凹凹凸凸與不穩的地表時，外底受壓會擴展觸地的接觸面，增加抓地的面積，在石塊和砂石上的表現尤其明顯。我在小馬山一帶路段，刻意在砂石路上加快步速，以及下山時放鬆腳步，沒有「就住」落斜，都沒有「跣腳」，可以非常安心的踏步前進。抓地力足，亦能減少核心肌肉應用在平衡上的體力，如要應付更長距離旅程的話，這一點非常重要。

鞋子在石塊和砂石上的抓地表現尤其明顯，測試間沒有出現「跣腳」的情況。

最後要申明一點，這次試鞋在防水和透氣方面，測試並不充足，原因是秋高氣爽之下，整個旅程並無遇上任何泥濘或水溝。秋涼之下，如果都不能維持乾爽，我想到了夏季時應該不能穿著了。而且，這款鞋只是走了7公里左右，TimberGrip外底的伸展度能夠維持多久，以上環節還是未能作定論，需要更多時間驗證。但是考慮到它「即買即用」的性能特點，外觀設計亦適合作日常的Urban Outdoor配搭，對於普遍行山的大眾來說，CP值還是甚高。

其他型號和配色的Timberland登山鞋：（按圖放大）

+ 9 + 9 + 9

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