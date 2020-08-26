行山｜實測KEEN Explore登山鞋　體驗越野跑鞋難比擬的肌力支撐

越野跑運動愈見普及，愈來愈多山野愛好者喜以越野跑鞋取代傳統的高筒登山鞋，取其輕巧靈活的特性，跑行皆可。加上普遍香港大眾經常遊歷的山徑都不算特別險峻，一般Day Trip的話足夠應付有餘，直至今年疫情下的盛夏，我對這種見解有了重新的想法。 近期一次行山旅程中，實測KEEN Explore Waterproof Boot的性能，感受一直以來習慣穿著越野跑鞋的分別。

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測試鞋款：KEEN Explore Waterproof Boot（按圖放大）

+ 3 + 2

測試路線：約12公里，從鰂漁涌出發，經柏架山道、港島林道哥連臣山段、砵甸乍山郊遊徑，先到哥連臣角砲碉堡，再折回小西灣；路途上包括水泥路、手作步道和沙石路。

是次測試Explore Waterproof Boot的路線，約12公里。

鞋款簡介

如果要數KEEN予大眾的直接印象，首先定必想起那款「兩條鞋繩、一個鞋墊」構成的涼鞋UNEEK，UNEEK既像波鞋又像拖鞋的設計，非常通爽亦極度「易襯」，無論戶外休閒還是日常配搭都一流；我想正因為品牌由涼鞋起家的關係，即使近年開發起登山鞋等產品時，通爽透氣的品牌形象依然是主要考量。

KEEN Explore Waterproof Boot（品牌圖片）

例如去年品牌曾推出過的Explore UNEEK，已嘗試一改傳統登山鞋的物料手法，以襪筒狀的編織物料製作鞋身，輕巧、透氣亦時尚的設計非常破格，但評價好壞參半，主要是鞋身的保護性能不足，反而失去了登山鞋的原意。如何從靈活、輕巧、保護之間取得平衡，偏重什麼方面性能的拿挰，總是一款登山鞋好壞的關鍵。今年推出的Explore Waterproof Boot，我會形容就是KEEN吸取了以往經歷，重新交出的行山鞋方案。

Explore Waterproof Boot的主要結構跟Explore UNEEK非常相似，緩衝的EVA中底、鎖定腳踝的Konnectfit系統、支撐足弓的拱形PU鞋墊等等，整個緩震系純的分別都不大。最主要的不同在於鞋身，用作透氣的位置改為使用網眼布，加上KEEN DRY防水透氣膜製作，令鞋子不易吸收外來水份之餘，汗水亦容易散發。鞋頭和鞋側則配上大面積包裹的保護部件，阻擋外來的撞擊。鞋領位置亦有4個扣口，令行山人士更自如地調整腳踝鬆緊。整體保護性能不俗，重量約962克，用現代越野跑鞋的標準評價當然很重，但以登山鞋來說，即使不算特別輕，也無法稱之為重。

盛夏中穿著走Explore Waterproof Boot完成整個路程後，感覺依然通爽。

試後感

利申，或許跟自己有跑步習慣有關，加上行山不會選擇特別偏門的路線，所以多年來我都習慣以越野跑鞋應付日常的Day Trip。認為只要抓地與緩震性能足夠的話，自己的體能足夠應付，不需要額外支撐輔助，尤其偏好HOKA ONE ONE Speedgoat這類越野跑鞋，感覺時跑時行皆可，更加靈活自如，走個大半天的行程亦足夠有餘；首次覺得自己需要一雙登山鞋，來自兩年前的長距離賽事「逆走100」，連續走了20個小時，體力透支兼肌肉非常疲勞下，需要用盡身體每一分肌肉時，連小腿等平日較少訓練的肌肉都要運用，就會幻想到多一份支撐以節省體力的重要。

誠言今年因為疫情關係少了練跑，多了行山，本身體能狀態已大不如前，後來再加上口罩令，郊遊都要戴上口罩(編按：周五（28日）起社交距離措施放寬，市民在郊野公園不必佩戴口罩，措施暫為期7天)，加上盛夏的氣溫，對體能的消耗直線上升，上山亦只有慢慢行的能力，於是再次想到穿登山鞋，或許可以減輕過程痛苦。

Explore Waterproof Boot的細節：（按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

正式測試KEEN Explore Waterproof Boot步上山徑，首個感覺是EVA中底偏硬，當然不排除這種著用感或許跟自己是多年HOKA ONE ONE用家有關。但事實上，由於柏架山道上大風坳的道路全為水泥路，EVA中底在這種路況下的表現確實相對平庸，4毫米抓地坑紋在未能反映出它的抓地性能之前，受壓時反而令腳掌略見凹凹凸凸的觸感，要知道水泥路在香港是非常常見的山徑地表，如果閣下平日走的山徑，都以硬路面為主的話，Explore Waterproof Boot未必是最好的選擇。

原始的地表才是真正測試Explore Waterproof Boot性能的地方。

當然，很難要求一款登山鞋完全滿足全地表，最多亦只能在多與少之間調節，從大風坳步入野豬徑這類地表較原始的手作步道時，才是真正用測試到Explore Waterproof Boot性能的時間，在滿佈碎石、泥沙、濕泥、樹根的路上，鞋子的外底在交錯的路上的確有發揮出不俗的抓地能力，即使沾上了濕滑泥沙，亦沒有影響性能表現。及至當我從哥連臣角道往哥連臣角砲碉堡的路上，會經過一段已嚴重水土流失的斜坡，需要拉著有心山友留下的粗繩借力下行，但在這樣的環境中，鞋子依然沒有出現打滑的狀況。腳掌的觸感足夠，加上向後傾斜的鞋領剪裁和富彈力的鞋帶配置，即使是包裹腳踝的高筒鞋，令落腳的即時反應亦能保持不俗靈活性，對跨步沒有明顯阻礙。

小腿的支撐增加，解決了我小腿肌力不足，腳踝容易向內拗的問題。即使緩震不算特別出色，反而更合個人需要。

此外Explore Waterproof Boot的穩定性能亦不俗，這方面絕對需要歸功於鎖定腳踝的Konnectfit系統上。一直都知道自己小腿肌力不足，這問題在疫情發生後，訓練量減少而更加明顯，每每在肌肉開始疲倦後，腳踝便很容易向內拗，不良的動作習慣亦直接影響到我的膝蓋，令我經常行山、跑步的過程中膝痛復發。這情況在原始山徑發生的頻率就更高，基本上每次當我走了近10公里左右，就會連慢慢步行都會突如其來的失去重心腳踝內拗，極易增加「拗柴」風險。加上行山總會遇到大量上下坡與樓梯，對本身就因肌力不足導致步姿不良的我來說，膝蓋負擔進一步增加。可是這次穿起Explore Waterproof Boot走過12公里後，不能說完全沒有以上狀況，但並不明顯。腳踝與膝蓋的狀態，甚王比平日穿慣以超強緩震的厚底HOKA ONE ONE Speedgoat行山後更舒暢。

目的地是哥連臣角道往哥連臣角砲碉堡，路上會經過一段已嚴重水土流失的斜坡，

總結起來，這次測試引證了越野跑鞋並不能完全取代登山鞋，原因是兩者的針對性不同，無法完全類比。例如Explore Waterproof Boot明明比跑鞋重得多，緩震亦不可能比大多數越野跑鞋優秀，卻憑藉高筒的小腿支撐，以及設計上平衡好靈活與保護性能的取捨後，用作一段12公里的行山之用，完成後的整體感覺還是十分舒暢。亦證明了每個人的體能、行山目的等等都不同，緩震與抓地性能並非應付複雜的山野路況中唯一的指標，更重要是「對症下藥」，按個人的能力和目標，選擇適合自己的鞋類。今年因為疫情關係，很多人都減少外出，肌力狀態不足。若果現在決定重歸山野健行的生活，穿上一款支撐腳踝的登山鞋，還是重新起步前的一個不俗選擇。

不同配色的Explore Waterproof Boot：（按圖放大）

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