【跑步】川內優輝防府馬造2020個人最佳成績　生涯第100次跑入220

日本「市民跑手」川內優輝今日（20日）出戰日本防府馬拉松，最終以2小時10分26秒完賽，完成個人第100次「SUB 220」的壯舉。

33歲的川內優輝今日第10次出戰防府馬拉松，終以2小時10分26秒造出他在2020年的個人最佳時間，屈居於26歲的冠軍跑手丸山竜也（2小時9分36秒）之後獲亞軍。今次也是川內優輝由2009年2月1日的別府大分每日馬拉松開始，第100次跑入2小時2分之內。

川內優輝賽前在個人twitter談及防府馬拉松：

川內優輝在賽前向傳媒表示，即使完成了「百次220」的壯舉，也絕不會停下腳步，「我會繼續迎接挑戰，也希望透過馬拉松，將正能量傳遍被疫情所影響的世界。」

川內優輝在2018年3月18日於萬金石馬拉松跑出2小時14分21秒、第78次完成「SUB 220」後，即向健力士世界紀錄申請列入「2小時20分內完走馬拉松最高數目」紀錄，並獲得確認為世界紀錄保持者。今次川內再將紀錄推前到100次，日本傳媒報道，他將會再次向健力士申請確認自己的新紀錄，相信這新世界紀錄獲確認只是時間問題。

同場加映：川內優輝教練津田誠一的跑步哲學

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