【跑步】康文署運動場跑道周二重開　跑友出發前必看7點注意事項

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-08 17:14

封閉2個月後，康文署運動場的跑道將於周二重開，各位跑友又可以到跑道練習。今次重開與上次的最大分別是，政府要求跑友入場時，利用「安心出行」應用程式掃瞄二維碼，或者登記個人資料。

1. 是否一定要裝「安心出行」應用程式才可入場？

不一定的。如果沒有安裝「安心出行」，可選擇在現場登記個人資料。根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的規定，使用者在進入運動場前必須利用手機掃瞄「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪的日期及時間，以便在出現確診個案時進行接觸者追蹤。

康文署呼籲用場人士在到場前預先下載「安心出行」，並在進場時利用「安心出行」掃瞄二維碼。如選擇登記個人資料，由於登記程序需時，請預早到達，以免延誤用場時間。

康文署由去年12月10日起將關閉運動場，直至2月9日重開跑道。（康文署圖片）

2. 運動場有沒有入場人數上限？

有。限制與上次一樣，每個設有8條400米跑道的運動場，同時間最多只可容納200人。如果運動場的跑道較少，或者距離不足400米，則會按比例定出最多容納人數。如果運動場到達容納人數上限，跑友就要取籌排隊輪候入場。

3. 在運動場跑步時要不要戴口罩？

可以不戴。根據《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）規定，在非室內地方進行體能活動，包括運動，可獲豁免戴口罩。在運動場跑道跑步時，可以選擇不戴口罩，但進出運動場、跑步前後、出入更衣室都需要戴口罩。

全港哪些運動場跑道短於400米？按圖一覽：

4. 更衣室有沒有開放？

有。今次運動場重開，更衣室亦有開放，跑友在運動前後可以到更衣室換衫。此外，運動場觀眾席暫停開放。

5. 淋浴間有沒有開放？

有。在運動場更衣室內，有間隔的淋浴間如常開放。某些較舊式的運動場，在沒有間隔的淋浴間，部分花灑頭會暫停使用，確保每個可使用的花灑頭有1.5米距離。

噴射式飲水機會繼續暫停使用。（資料圖片/區嘉俊攝）

6. 能否使用飲水機？

部分可以使用。噴射式飲水機暫停使用，但供水樽用的斟水式水機則可使用。如果跑友想在運動場內飲水，請帶備水樽。

7. 可否約朋友一齊入場跑步？

2人限聚令在運動場內生效。康文署戶外體育處所只可進行小組活動，每一小組不得超過2人，小組之間至少有1.5米距離或設有有效分隔。康文署發言人提醒市民需注意保持社交距離，不得進行多於法例指定人數的群組聚集。

室外田徑場跑道將於2月9日重開。（資料圖片）

康文署今次重開的戶外康樂設施包括運動場的跑道（只限緩步跑活動）、網球場、草地滾球場、門球場、牛池灣公園射箭場、石澳障礙高爾夫球場、單車設施、戶外羽毛球場、戶外乒乓球枱，以及屯門康樂體育中心內的運動攀登牆、射箭場、高爾夫球發球練習場及練習草坪。

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