香港四徑｜曾小強忍痛完成衛徑退賽　難敵膝傷無緣衝擊50小時紀錄

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-13 20:04

香港四大山徑超級挑戰（簡稱「四徑」），盼以50小時內完成的越野跑手曾小強，無奈因傷退出。 他在麥理浩徑的表現大勇，可惜之後膝部疼痛，忍痛完成衛奕信徑後，雖然打算繼續捱痛上路，但最終在港島徑龍脊決定退出。

曾小強跑完衛奕信徑後，經過治療及休息，下午在大浪灣起步，打算忍痛逆走港島徑。在港島徑第8段的龍脊路上，又上又落，曾小強感到膝部劇痛，就算服用了止痛藥，情況亦未有好轉，所以決定退出。

他說：「就算行慢一點，我都想繼續完成，但我很清楚加上大嶼山的路，還有超過100公里，這是不現實的。我很了解自己的身體。」

曾小強在麥徑浩徑狀態大勇，無奈最終因膝傷退賽。（The North Face Adventure Team facebook）

曾小強等18位跑手年初一清晨由屯門出發，先逆走麥理浩徑。曾小強在麥徑的表現非常好，昨晚7時多便抵達北潭涌，花了12小時40分就完成100公里的麥徑，比他預算快近1小時。

跑至衛奕信徑，曾小強膝部劇痛難當。（The North Face Adventure Team facebook）

在衛奕信徑，曾小強仍保持速度，如果他持續勇態，有望在50小時內完成「四徑」。不過，他途中感到膝痛，跑到衛徑第1段孖崗山，他忍痛落梯級到赤柱，花了13小時54分完成衛徑。

受膝傷困擾，原本領先的曾小強宣布退出。他難掩失望：「我準備了很長時間，而且之前感覺非常好，所以十分難受。我想多謝每位支持我，在比賽前及比賽期間為我打氣的人。」

曾小強原本一直領先，以其狀態，50小時內完走不是夢。（The North Face Adventure Team facebook）

「四徑」要求參加者一口氣連走香港四大行山遠足徑麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑，全長298公里。如果能夠在60小時內完成，可獲「完成者」的榮譽，如果可以在72小時內完成，則被稱為生還者。