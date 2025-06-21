「最強媽媽」挑戰4分鐘內完成1英里　談備戰歷程：困難但信自己

兩個月前曾經報道，肯尼亞跑手Faith Kipyegon將會挑戰4分鐘內跑1英里的「人類極限」（Breaking 4），這是過往未曾有人達成過的壯舉。目前1英里女子世界紀錄由她本人保持，時間為4分07.64秒。

「Breaking 4」將於6月26日在巴黎夏勒蒂體育場（Stade Charléty）舉行。Faith Kipyegon日前與傳媒分享訓練期間的心路歷程，她直言要跨越這8秒十分困難，但只管接受困難必然存在，然後相信自己，耐心克服困難。



Faith Kipyegon是現役田徑場最強的「中距離女王」，由2016里約奧運開始，連續贏得三屆奧運女子1500米金牌；她未有因為驕人戰績而停步，以1英里「Breaking 4」為今年目標。談到備戰過程，她笑言最大考驗是「早起身」，她說：「在大家睡醒之前，我已經起床了。每天5點9起床，6點開始練跑。」

Faith Kipyegon積極準備「Breaking 4」。（公關提供）

要完成「Breaking 4」的目標，必須比現有4分07.64秒的世界紀錄跑快8秒，Faith Kipyegon這不是容易的事：「這是非常困難的挑戰，但我要去克服。我要提醒自己，900米要做什麼、1200米要做什麼，做好自己就是了。」她續說：「我相信這個挑戰將為女性和下一代帶來希望，我們不妨想得更遠，並相信自己可以達到，不要局限自己。」

「Breaking 4」將於6月26日在巴黎夏勒蒂體育場（Stade Charléty）舉行，「跑神」傑祖基有望於終點等待Faith Kipyegon來臨，現場為她打氣。

傑祖基與Faith Kipyegon份屬好友。（公關提供）