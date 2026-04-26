越野跑｜謝覺偉第4名完成富士山70K　續雙線備戰超馬及越野世錦賽

越野跑港將謝覺偉（阿歹）上月在台灣歷來首場UTMB賽事Xtrail Kenting by UTMB封王，短暫返港後便與馬拉松隊友羅映潮跟隨教練村尾慎悅到日本集訓。昨天（25日）他於山梨縣富士山出戰Mt Fuji 100的70公里組，以7小時07分50秒完賽，排名第4。



My. Fuji 100的70公里組別以富士北麓公園陸上競技場（富士山ＧＸスタジアム）為起點及終點，賽道途經忍野、山中湖、二十曲峠及富士吉田。

謝覺偉（前排黑色背心橙衣者）出戰Mt. Fuji 100的男子70公里組。（網上截圖）

從起點第一個檢查站忍野，距離為15.7公里，謝覺偉是第二個進入檢查站的選手，時間為1小時13分30秒。到了第二個檢查站山中湖，他跌至第6位，落後予領先的Tracen Knopp超過4分鐘。第三個檢查站二十曲峠，謝覺偉稍稍追前至第4，超越大野颯及Kose Rodarte，但仍落後於Tracen Knopp、河崎鷹丸及喜多村久，而且被Tracen Knopp拋離至13分鐘差距。

第四個檢查站富士田吉，謝覺偉仍未能追上前三，最終以7小時07分50秒完賽，

謝覺偉對於今場表現未感滿意，「本身希望7小時內完賽，所以有少少失望，但可接受」，他回顧戰況：「頭40公里盡量跟住第二及第三名的日本選手，但這場越野賽的『可跑性』太強，我路跑速度不夠快，所以跟到『爆咗』。」阿歹以今場比賽檢視最近的訓練狀態，以及作為備戰今年9月世界超級馬拉松錦標賽的指標，「超馬世錦是路跑賽，所以今場Mt. Fuji的『可跑性』也具參考價值」。阿歹除了準備今年超馬世錦賽，同時為明年在南非舉行的世界越野錦標賽備戰，他下月將到南非比賽，提早了解當地氣候和地形。

山中湖。（Getty Images）