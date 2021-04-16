雞公嶺之惡亦不及最強破壞者　草地慘被刮下條條傷疤｜Hikipedia

撰文： Kylie - Hikipedia 山上。山下 Avis - Hikipedia 山上。山下 最後更新日期： 2021-04-16 16:00

不知大家會否跟我一樣，行山清單中，總有幾座望而卻步但又想挑戰的山峰？ 這些山峰中，有的是因為體能要求高，有的是因為技術要求高，擔心自身能力不足，令我們糾結非常。雞公嶺的名聲我們早就聽過，初期行山時，自問行幾步便氣喘，體能非常一般，所以遲遲未敢挑戰！ 其實，雞公嶺富香港城郊零距離特色的壯麗風景，還是值得一遊的。而且，所謂雞公嶺的「可怕」，還遠遠不如「最強破壞者」。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

雞公嶺路線資料簡介（按圖放大）：

雞公嶺的難度，在於體能和技術要求同樣高。

起步之初，就是一連串梯級，連綿山脈不斷高低起伏，加上一路的浮沙碎石路，沿途毫無樹蔭，若然盛夏前往，「挑戰者」必需抵受高溫暴曬。體能消耗加倍，約4小時的路程中，一直暴露於陽光之下不斷走，無論你多喜歡山野生活，都是一種煎熬，缺少毅力與強健體格都難以忍受。

【雞公嶺行山】雞公嶺沿途處處都是大自然觀景台。（Hikipedia提供）

記得第一次挑戰雞公嶺，大概是幾年前的清明節。放假行山是常識吧，不過當時年少無知的我們，偏偏選擇在這個時份上雞公嶺，當日氣溫逾30度，陽光普照，走了十分一路便開始疲累，很想休息，其中一位同行山友更抵受不了，決定撤退，及後證明他的離去是非常明智的選擇，皆因臨近雞公嶺的頂峰之際，大家早已接近力盡筋疲，偏偏此刻更遇上山腳位置發生山火！

有山友急急腳走過，提醒我們走快兩步盡快離開，雖然山火現場跟我們的位置間有一段距離，但安全起見，還是加快腳步。一切就像冥冥中自有天意般，注定要我們奮力起勁、出盡全力挑戰雞公嶺，毫無休息時間！

登雞公嶺欣賞開揚美景（按圖放大）：

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上月，我們再登雞公嶺，勾起了這段難忘的回憶，大概是山野生活多年間，唯一一次遇上山火。事實上，雞公嶺給予的另一個印象，就是經常發生山火，屢歷山火的雞公嶺光禿處處；原本綠油油的大草地，近年更被越野電單車刨出一條條傷疤，修復需以年計。

如此壯麗的風景長年受到人為摧殘，我們只想懇請大眾，實在要一起好好保護山野。

雞公嶺被越野電單車刨出一條條傷痕。（Hikipedia提供）

雞公嶺景色壯麗，但登山的體力和技術要求極高，初學者不宜。（Hikipedia提供）

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兩個九十後女生，因愛上行山而發現生活其實不應只有工作；走過高山低谷，希望踏遍每一片山頭與道路，不追求成績，享受跑過城市的大街小巷。-The Hikipedia@Kylie & Avis