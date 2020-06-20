【行山】測試4款免提風扇仔邊行邊涼　小心一種路況令扇葉失效

夏天行山，必備風扇仔，但哪種類型的風扇仔適合在山上使用？記者從深水埗買了4把免提式的風扇仔，帶上山測試，看看每款設計的優劣。

在香港的夏天行山，可以帶備風扇仔，助身體消暑散熱，行山人士既可以邊行邊吹，亦可放在背囊以備不時之需。若果同行人士有熱衰竭或中暑，可以馬上開風扇為對方降溫，分分鐘救人一命。

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今次測試4款非手提的風扇仔，其中兩款用繩掛頸、一款耳機式掛頸及一款掛腰式。（顏銘輝攝）

風扇仔種類繁多，琳瑯滿目，考慮到行山遠足最好空出雙手，所以今次將測試範圍收窄至免提式的風扇仔。記者在深水埗鴨寮街買了4款價錢由45元到50元的平價風扇仔，看看哪款設計最適合在行山時使用！

在富安花園行到北港的路上，不停測試4款小風扇。（顏銘輝攝）

測試路線：馬鞍山富安花園出發，經梅子林上茅坪古道，到茅坪坳後接北港古道落西貢，沿途路線路徑，上落斜多，全程近7公里。

測試日期：5月28日（氣溫26.7度至29.5度）

測試款式1的風扇仔，它用繩掛頸、出風口向上。（顏銘輝攝）

款式1：用繩掛頸、出風口向上

這款風扇前方吸風，上方出風，吹向頸部，但開第1級風力沒有明顯感覺，要開到2至3級才覺有點風。風力因品牌而異，可能價錢貴一點的會更大，但以繩掛頸的設計有項問題，在上山時，風扇不停前後擺動，撞向腹部，一路上樓級，一路發出「啪啪啪」的聲音。

測試款式2風扇，這款也用繩掛頸、但配可調節方向底架，可按需要調校角度。（顏銘輝攝）

款式2：用繩掛頸、配可調節方向底架

與款式1同樣使用繩掛頸，但可按個人喜好調節方向底架，通常90度角，讓風直吹向上方。用繩掛頸的風扇仔都有相同問題，就是上山時隨步伐擺動，風扇架不斷撞向腹部，不太舒服，有時索性用手拿起風扇用。不過，這款設計有個好處，休息的時候，可以將風扇平穩地放在長凳、野餐枱或石面上使用。

測試款式3風扇，這是掛腰的設計。它可以藏在上衣下，直接吹到上身的皮膚，但風力感覺不明顯。（顏銘輝攝）

款式3：掛腰風扇

這款掛腰風扇深受地盤工友歡迎，可以夾在任何地方使用，通常夾在褲頭，風口放在衣內，讓風直接吹向皮膚。先夾在褲頭一試，就算開到最大風，感覺也不大。記者估計，由於測試款不足50元，是同種類中最便宜的一款，故此可能風力不足，或者要買貴一點的款式才有明顯效果。

不過，雖然名為掛腰，其實它什麼地方都掛得，有朋友馬上變通，改將風扇掛在背囊胸帶或者衣領之上，馬上感受到強勁的風力。雖然這樣不算是正統用法，但可供大家參考。

測試款式4風扇，這是耳筒式掛頸風扇。（顏銘輝攝）

款式4：耳筒式掛頸風扇

比起上述3款，這款左右端各一個風扇，出風位置最接近頸部，風力感覺最明顯，開到2級風已覺得不錯。比起用繩掛頸，這款耳筒式設計較穩定，無論上山落山都不會拍打身體，但它會移位，可能一邊風扇會跌到後背，要不時調整位置。

這款的出風及入風位置在外表上分別不大，很易掉轉，如果你使用時覺得沒有什麼風，可能是出風及入風位置掉轉了，用了入風位置向頸，變成抽風。另一項不便是，這款調校風力的按鈕在頸後，而且按鈕細小。

總結，4款風扇之中，記者認為耳筒式掛頸風扇表現較佳，所以之後帶它去行西貢的蠄蟝石頂，但發現免提風扇在山上最大的敵人！行不到路程一半，兩邊扇葉都失效了，無法運作。

帶風扇仔行山的最大敵人！有草入了扇葉框，令到風扇不動了。（顏銘輝攝）

上次行茅坪，山路較闊，不用鏟林。可是，這次行往蠄蟝石頂的山路兩旁草叢茂密，高度及頸，路又狹窄，要時常撥開長草枝葉，才能繼續前進。很快，兩邊扇葉都被斷草所阻，無法運作。

這種草叢茂密的山路，可說是風扇仔的天敵。（顏銘輝攝）

斷草在扇葉膠框之內，用手指是挑不走的，很難馬上在山上清除，就算你清完一次，一會兒再行多段草叢茂密的山路，風扇又再次被停阻，極不方便。記者相信兩款用繩掛頸的風扇在這種地形都會遇上同一問題，建議在草叢茂密的窄路收起風扇，至於掛腰風扇會被上衣遮擋，相信這方面問題較少。

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