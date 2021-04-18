香港鐵人陳凱榮台東賽封王　賽前被電單車撞飛　卻戰勝226公里

撰文： 李思詠 最後更新日期： 2021-04-18 11:00

散落在地球不同角落，我們依然努力着，讓「香港人」被看見。 香港「鐵人」陳凱榮（波榮）移居台北後，早前南下台東參加台東普悠瑪國際鐵人賽，在226公里超級鐵人賽以8小時47分35秒奪魁。 人在異地，適應新生活是身與心的煎熬，原來他開賽前更經歷車禍，被電單車撞到飛起，沒想到最終封王兼創出個人最佳時間。

226的意思是3.8公里游泳、180公里單車、42公里跑步。4月10日清晨6時，選手們躍進台東森林公園活水湖，展開長達226公里的征程。香港人陳凱榮繼2019年後再次角逐，原本他報名參加去年賽事，但因疫情延至今年才能作賽。當時他一心盼望，待2021年疫情過去，各國解封，就能重溫出外參賽的好時光。

沒想到，從讀書、練跑、工作到結婚，都在屯門和元朗成長的人，如今竟已跟妻子移居台北，這次從住所南下台東比賽。

陳凱榮（波榮）移居台北3個月，前往台東參加普悠瑪國際鐵人賽，贏得226公里組別冠軍。（受訪者提供）

「去到會場，心情很複雜。以前每年都與一大班香港朋友玩幾個海外賽，帶住單車周圍去，開開心心像去嘉年華，現在只剩我自己，感覺完全不同。」

移居台灣後首戰 聯群結隊變孤身上路

結伴同行變成獨自上路，波榮把香港朋友的越洋打氣放在心中，當比賽途中肌肉痠痛來襲，就以好友的支持戰勝心魔。事實上，捱過艱苦的2020年，終能再次落場比賽，波榮雖以輕鬆心情迎接變數極多的長途賽事，但賽前一晚還是興奮得睡不着，希望盡快重拾比賽的感覺，也看看這兩年來的訓練成果。

經歷8小時47分35秒，他繼2019年後再次奪冠，這個成績更是他的226個人最佳時間。

以前與一大班香港朋友帶住單車周圍去，現在卻獨自上路。（受訪者提供）

陳凱榮分段時間 3.8公里游泳 1小時:00分01.77秒 第一個轉換區 3分51.73秒 180公里單車 4小時39分23.66秒 第二個轉換區 1分58.26秒 42公里跑步 3小時02分20.10秒

被電單車撞飛 幸戴頭盔及靠大背囊卸力

波榮賽後在社交網站發帖文剖白比賽心情，提到賽前一個小意外，原來這個意外一點都不小，是一場車禍。「話說我推住單車前往比賽交單車的地點，在交車點前50米，突然有電單車駛至，從後將我撞到整個人飛起！幸好我當時已戴頭盔，又揹住大背囊卸力，最終只是擦損手腳，沒有大礙。」

身處現場的太太擔心不已，要求丈夫棄戰，但原本在香港任職消防的波榮視察傷勢後，再做基本測試，認為沒傷及筋骨，還是決定上陣，但應承太太一旦覺得不妥就立即退賽。他笑說：「可能撞一撞刺激了腎上腺素，或者知道太太擔心，快點返回終點見她。」

從讀書到練跑、工作、結婚，陳波榮都沒在屯門和元朗成長，他坦言想念家鄉。（曾梓洋攝）

盼從運動發展事業

波榮移居台北3個月，新生活當然不易過，目前還在適應彼邦的習慣和文化。儘管台北練習三項鐵人的地方比香港更大更多，每周也有兩天跟台灣的鐵人一起練習，但沒了香港一班認識已久的「吹水同盟」跑友同路作戰，他偶爾也覺孤單，心中千萬個不捨。

參與鐵人運動十年，上班、下班、練習，生活模式重複又重複，今年忽然來到人生新一頁，波榮提醒自己：「人生有限，今日不知明天事，應該要用有限人生去報答自己的身體。」他期望在台灣發展運動事業，例如開運動商店、或者成立鐵人會。雖然人生軌道不同了，日子也不易過，但他鼓勵大家，只要不放棄，香港人「去到邊度都得」。

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元朗公園，陳凱榮與太太的拍拖勝地。（曾梓洋攝）

無論身處地球哪個角落，只要努力，香港人都會被看見。（曾梓洋攝）

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