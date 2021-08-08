東京奧運｜物理老師訓練3年跑完馬拉松　賽後痛哭難以相信成績

怎樣才是成功？有些運動員認為贏得奧運獎牌才是成功，但亦有些運動員覺得參與及完成奧運已是人生最非凡的成就。來自比利時的女跑手歌莉臣（Mieke Gorissen）本身是一位物理及數學老師，3年前才認真練跑，半年前才決定嘗試馬拉松，4個月前才獲得參賽資格，兩個月前還在擔心學生的考試成績，而在昨日（7日）的東京奧運女子馬拉松決賽，她以第28名完成。

當歌莉臣得悉自己的成績後，在鏡頭前開心得痛哭，非常激動；片段之後在網上廣傳，當網民了解過她的故事後，紛紛覺得很奇妙。儘管歌莉臣已經登上奧運舞台，但她強調跑步只是興趣，她十分喜歡做老師，未來仍然以教學及學生為先。



▶▶▶緊貼2020東京奧運 即睇最新戰果和運動員故事

歌莉臣（中）在女子馬拉松跑第28名，成績超出她意料。（Getty Images）

「你跑第28名！」記者告訴剛完成馬拉松的歌莉臣。

「什麼？」歌莉臣錯愕地說。

「28名！」記者再告訴她一次。

「不是吧！」歌莉臣說完之後，拿起肩上的毛巾，掩臉痛哭。

【歌莉臣得悉自己的成績後激動痛哭】

Geen randjes of tintjes, maar gewoon een dijk van een prestatie met na afloop misschien wel het spontaanste interview van de Spelen!🥺 #Tokyo2020 pic.twitter.com/wGixXCv3hr — Bas Tietema (@BasTietema) August 7, 2021

88名選手參加東京奧運女子馬拉松，38歲的歌莉臣是其中一名年紀最大的跑手，她賽前坦言目標很簡單：「我只是不想跑包尾。人們可能覺得『為何我那麼沒有大志』！我都想有大志，但做人都要現實一點。」最終，歌莉臣跑出2小時34分24秒，以28名完成，成績遠超預期。

歌莉臣完賽後痛哭，她表示自己是個喊包。（網上片段截圖）

歌莉臣是一位馬拉松的初哥，她今年才首次參加馬拉松。雖然她向來有跑步的習慣，但她其實在35歲才正式跟教練學跑步。她說：「在此之前，我會每周跑幾次10公里。」在今年2月底，她贏得比利時一項越野跑冠軍，賽後表示想嘗試馬拉松：「我覺得自己狀態幾好，我很想看看自己跑馬拉松的表現。」

歌莉臣今年才首次跑馬拉松，之後在東京奧運跑出不俗的成績。（Getty Images）

不久，歌莉臣在4月初參加馬拉松比賽，跑出2小時28分31秒，獲得奧運資格。然而，歌莉臣那時的首要目標並非準備奧運，而是幫學生準備考試，她說：「我沒有時間去實地考察。因為我優先是幫助我的學生，盡力幫他們在學期尾的考試做好成績。」待學期完結，歌莉臣到7月中才到日本適應天氣。

跑步之上，備課更重要。（歌莉臣Instagram）

雖然歌莉臣已經是奧運運動員，但她未有計劃成為更專業的跑手，因為在她心目中，學生永遠是首位。她說：「我本身是一位物理及數學老師，我十分享受這份工作。對於我來說，跑步仍是我的興趣，我已經很滿意現在的成績。」她還擁有物理學的碩士學位，做過研究工作。

跑步永遠沒有太遲，35歲才起步，也能踏上奧運舞台。歌莉臣說：「如果我在少年時開始跑步，或者對我不是最好。我之後真的跑得很開心。如果我太早開始跑，我可能會用一個不健康的方法，要求自己太高，甚至失去自己。這個年齡開始，正是剛剛好的時候。」

歌莉臣也喜歡針織。（歌莉臣Instagram）

跑步及教學以外，歌莉臣還喜歡針織及閱讀。她都有帶毛冷去東京，「明顯地，我不是唯一一名喜歡針織的奧運選手，因為大家都見到戴利在看台上針織。」她表示喜歡看科普著作及科幻小說。

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事