UTMB｜黃浩聰克服寒冷天氣獲男子第10名　視野模糊成手血仍照衝

香港越野跑手黃浩聰在當地時間昨日（28日）下午衝線，以23小時7分40秒完成全長約172公里的UTMB，總成績排第11位，男子組則排名第10，連續兩屆可以站上頒獎台，並且成為成績最快的亞洲跑手。



黃浩聰最後以男子第10名完成今年UTMB。（黃浩聰Facebook）

黃浩聰表示今年UTMB的天氣對他不利，因為他在香港的炎夏訓練，但今年比賽氣溫較凍。他今年的目標是挑戰兩年前自己造出的時間，先按住上屆的分段時間走，當他抵達80公里的Courmayeur時，比目標時間快了10分鐘，那時覺得有機會超越兩年前的時間。

黃浩聰通過78公里的檢查站，團隊專頁指他「好順，感覺好好」。（The North Face Adventure Team facebook）

不過，黃浩聰跑到當地時間半夜，大約100公里，上到賽道的最高點Grand Col Ferret時，非常寒冷及大風，不但影響到他的表現，更加因此受傷。

他在社交網站上透露：「當時大約係4-5am（凌晨4至5時），極之寒冷同大風。受寒冷影響，精神狀態好差，雙眼睇野好模糊。之後仲仆親成手血，去到CP（檢查站）俾工作人員發現，捉咗傷口同包紥。」

黃浩聰透露，下半程受到視力問題影響，他續寫：「因為睇野唔清楚，好難捱。但我知道係香港好多跑山嘅朋友睇住我，支持我，我唔可以放棄，即使做唔到目標，起碼都要盡力去做。最後我搵到方法，一到崎嶇路嘅時候就捽一捽眼睛先，或者清水洗洗面，可以短暫睇清楚幾十秒。」

【黃浩聰衝線一刻，之後與太太相擁（按圖放大）】

+ 10

跑到125公里的Champex Lac時，黃浩聰在總成績暫排第13位，他決定以男子組前10名為目標繼續衝，只要追過多兩人就做得到。最後，他成功以第11名衝線，成為男子組第10名，可以站上UTMB的頒獎台。

他表示：「我喺炎熱嘅夏天練習，生活喺低海拔，用土炮大帽山模擬外國高山……雖然好多條件限制，但係連續兩屆UTMB可以登上頒獎台嘅例證中，證明只要肯努力，一樣可以。」他承認這次比賽不完美，表明會再繼續挑戰UTMB。