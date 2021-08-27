UTMB｜越野跑手成就解鎖戰　阿爾卑斯山下兩日一夜甜美地獄

香港越野跑名將黃浩聰出戰山界殿堂級賽事，環勃朗峰超級越野耐力賽（Ultra-Trail du Mont-Blanc，簡稱UTMB），備受山友和跑友關注。

UTMB舉辦不足廿年，備受「山人」推崇，視為挑戰自我「打大佬」的目標。跑手環繞阿爾卑斯山脈，攀山越嶺，上升海拔達數千至近萬米。險峰之間經歷四季景色與環璄變化，窺探無限風光，以及自我極限。



UTMB於2003年首次舉行，每年於8月尾或9月初舉行，為時一星期，直至去年因新冠肺炎全球大爆發而停辦，今年回歸法國接壤瑞士及意大利的山區城鎮沙慕尼（Chamonix）。

黃浩聰排名第7創香港歷史 22小時穿梭意法瑞三國

黃浩聰在2019年賽事以並列第6衝線，選手與摯愛和家人一起衝線，也是傳統之一。 （資料圖片）

一系列賽事的路線，環繞阿爾卑斯（Alps）山脈而設定，主題組別UTMB，今屆路程長達171.5公里，從沙慕尼出發，走過高山低谷，走入瑞士和意大利國境，最後返回沙慕尼衝線。

數以百計越野跑者，在沙慕尼的起點，蓄勢待發。（twitter@UTMB）

按照本屆賽事路線圖，參加UTMB的跑者有至少10段大幅上升路段，要通過10個高山口，其中3處高於海拔2500米。而在賽事早段，約21公里至45公里路段，跑者將從海拔810米跑上2433米的山口，中、後段亦一再出現5公里內上升七百多米「攀山路段」。上山難落山難，跑手如在46小時30分鐘內，通過15個檢查站，總攀升高度將達10042米。

不間斷上升幾百米，視為等閒事。（twitter@UTMB）

比賽歷時一到兩天，經歷的天氣與環境，如像四季。山區無雲時烈日當空，上到高處烏雲密佈，捲起風暴，甚至轟雷暴雪，大雨飛雹「乜都有」。天氣在短時間內突變，攀過一山口，轉個彎可能是另一片天空。到了晚上趕路，月色下點燈前進。比賽途中，氣溫急劇變化，尤其容易遇上氣溫急跌，跑手要隨時應變。

有光，就有人。夜間的山野並不孤單。（instagram@fujimakisho）

高山行極惡極險，天雨路滑而且視野不清，碎石與泥濘增加體力消耗。而且，路途上處處險要，不少距崖邊只在咫尺間，稍有差池隨時「碌落山」，甚至喪命。

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本屆賽事，不幸出現UTMB史上首位賽事中遇難的選手（按圖放大）

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此外，跑手亦要分配休息與進食時間，保留體力，才有機會返回沙慕尼，在人群與掌聲上完成賽事。根據一些曾經參賽的本地跑手回憶，曾在途中體力不支，出現幻覺，無奈退出賽事。

天晴腳快，追時間無閒暇駐足觀賞景致。（twitter@UTMB）

隨着賽事規模擴大，UTMB逐漸增設路線較短的組別，亦有非競賽的隊際賽「PTL」。每屆焦點仍是主題賽事「UTMB」。黃浩聰在2019年以22小時47分57秒衝線，獲大會列為並列第6名，為香港跑手歷來最佳成績。

支持者夾道打氣。（twitter@UTMB）

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