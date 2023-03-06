行路Fantasy｜「小白鷺」賞鬱金香免逼車　吐露港海岸的輕鬆旅程

近日「小白鷺餐廳」白鷺湖互動中心鬱金香盛開，吸引很多遊人打卡。白鷺湖互動中心位於大埔滘的郊區，有不少人會排隊逼穿梭巴士入去，亦有些人花錢搭的士，為何沒有想過行路呢？

以小白鷺餐廳為「行路Fantasy」的首輪目標，教大家由大埔墟港鐵站用最簡單的方法行入去，以平路為主，全程沒有紅綠燈，平坦好行又靚景。

【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】



咖哩山行路Fantasy資訊一覽。（01美術製圖）

去白鷺湖互動中心賞花，不一定要搭車，行路入去都可以。

建議起點：大埔墟港鐵站

要去「小白鷺餐廳」，很多人會選擇在大埔墟港鐵站搭穿梭巴士，如果有三五知己，可能會在港鐵站直接搭的士入去。不過，在賞花旺季，穿梭巴士要排長龍，不如試一試由大埔墟直接行入去！其實沒有想像中那麼遠。

從B出口出去，沿南運路走，至王肇枝中學連過兩條隧道，跟住往海濱公園的路牌方向走，橫過大埔河，行到廣福邨。沿大埔公路元洲仔段旁的行人路走，橫過廣宏街，繼續直行，便到元洲仔的公廁。有時會有雪糕車停泊在此！

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第一站：元洲仔大王爺廟

前行不遠，便見大王爺廟，廟外有汽水機補給，行到口渴可以買東西飲。大王爺廟建於清朝中葉，初為深圳河北岸的赤尾村民創立，原為一塊豎立在元州仔北岸的碑石，十分靈驗，清朝末年，由大埔五姓漁民發起募捐，移碑建廟於現址。每逢農曆二月初五、二月十五及五月初六為大王爺誕。在五月初六的誕期，漁民會搭棚演戲賀誕，為大埔區內的重要節慶。

位於大埔元洲仔的大王爺廟香火鼎盛。

第二站：元洲仔自然環境保護研究中心

元洲仔曾經是一個島嶼，原由一條基堤與陸地連接，見證大埔以至新界的歷史。當英國在1899年租借新界後，選定大埔為新界行政中心，除了在火車站旁的小丘建理民府，還在元洲仔興建新界理民官宿舍，於1906年落成。後來，這座建築物改為政務司官邸，並於1983年列為法定古蹟。

如今，這座建築物成為世界自然（香港）基金會的自然環境保護研究中心。遊人可以行入元洲仔海岸，仰望這座古蹟。如欲參觀古蹟主樓及花園，需報名參加導賞團。在海岸，有座直升機坪，有電影愛好者發現，周星馳電影《上海灘賭聖》曾在元洲仔直升機坪取景。直升機坪是觀鳥及看海的好地方。

原來周星馳電影《上海灘賭聖》曾在元洲仔直升機坪取景。

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第三站：吐露港花園

說起吐露港，不一定要踩單車，散步也可以的。沿單車徑旁的行人路走，往科學園方向行，會見到數個休憩地方，名為吐露港花園。其中一個地點設有汽水機及野餐枱，感覺悠閒，適合拍拖，又適一家大小。見到有小朋友從小徑跑到海邊的石灘，也跟去一看，站在海邊的石上，享受寧靜的吐露港景色。

吐露港古名大步海，有上千年的採珠歷史。早於唐代開元年間，大步海開始有小規模的採螺取珠活動。到五代，南漢皇帝喜歡珍寶，派員到大步海搜羅珍珠。當時，大步海被稱為媚川或媚珠池。南漢後主劉鋹更為此設立一個採珠部門叫媚川都。宋太祖滅南漢後，認為採珠蠹國害民，廢媚川都。元代時，大步海的採珠業忽禁忽馳，元末明初一度恢復，產量稀少，後來決定停採。到清代，採珠業衰落，大步海只採到少量劣質珍珠了。

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第四站：白鷺湖互動中心

行到吐露港花園（三區）的涼亭，請不要繼續直行，選左邊的分岔路，繞涼亭而下，穿過公路橋底，再穿火車橋底，之後接左方村徑，行上紅林路，便抵達白鷺湖互動中心。由港鐵站起計，包括沿途行景點，用了50分鐘抵達目的地。鬱金香的花圃就在馬路旁，人山人海。

影完花圃，可以沿馬路繞白鷺湖行個圈，原路折返。散步當日是周日，人多車更多，停車場爆滿，只有在餐廳訂了位的人才能泊車，而的士也絡繹不絕，有紅的，有綠的，有人下車，有人離開。在迴旋處有穿梭巴士站，但目測幾十人排隊，一班車都上不到全部乘客。故此，不等穿梭巴士，步行回大埔墟。

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原本打算偷懶，搭穿梭巴士離開，怎料大排長龍！

穿梭巴士半小時一班，有點耐，索性原路行回去。

建議終點：廣福巴士站

沿吐露港海岸走回元洲仔，再回到廣福，途經巴士站。如果見到有車適合，可以在此上巴士，不用行回去港鐵站。這裏有多條巴士路線，包括往港島的307、往旺角一帶的72X、往尖沙咀的271、往觀塘的74X、往機場及東涌的E41等。

不一定要走回港鐵站，在廣福巴士站有大量巴士路線往市區，可以在這裏搭車走。

路線：大埔墟港鐵站>廣福邨>元洲仔>吐露港花園>紅林路>白鷺湖互動中心（原路折返）



時間：約1.5小時（連同休息拍照時間約2小時）



步數：9732



難度：1/5



時間／天氣：中午時份﹑陰天



更多數據：

平均溫度：25度

燃燒卡路里：530大卡

平均心率：100/每分鐘



數據由Garmin fenix 6 ASIA Sapphire紀錄

散步路線圖

行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。

