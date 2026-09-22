香港年金懶人包｜活到幾歳回本或有賺？利息高達7.8%！門檻+風險

長者退休｜長者理財｜想理財又怕太複雜？「退休三寶」中門檻最低的「年金」，絕對是長者「自製長糧」的穩陣首選！小編已為大家整理年金的詳細資訊，包括年金優點、風險、回報案例、年金計算機及購買年金7大實用貼士等，讓你用最簡單的方法為自己準備退休保障！詳情即睇下文。



「退休三寶」中門檻最低的「年金」，絕對是長者「自製長糧」的穩陣首選。（AI生成圖片）

年金是什麼？

年金其實是一種幫打工仔「自製長糧」的長期保險產品。簡單而言，年金就是將一筆過的退休老本，轉化為持續不斷的每月生活費，確保晚年每個月都有錢落袋，不用擔心長命百歲但老本用盡。整個玩法非常直接，主要分兩步：

第一步｜供款期：投保人可以選擇一筆過，或者分期投入一筆本金；

第二步｜收成期：到了退休年紀，就會進入收成期，機構會每個月定時派發固定收入，直至特定年期甚至終身。



政府年金計算方式｜投保門檻$50,000

政府年金採用「預期壽命精算模型」。簡單來說，預計派發期愈長，這筆本金分得愈細，每個月攤分到的金額自然相對較少。投保政府年金最低門檻為60歲、金額$50,000，上限為$5,000,000。當中，60歲的男士的年金派發率為6.1%；女士則為5.6%（隨年齡上調）。

年金派發利率 男士 女士 60歲 6.1% 5.6% 65歲 6.9% 6.3% 70歲 7.8% 7.0%

政府年金特點：

～一筆過供款：採用整付保費安排，申請時須一次過繳付整筆保費，不設分期供款。

～終身派彩：投保後即可按月領取穩定長糧，保證派發至百年歸老。



年金就是將一筆過的退休老本，轉化為持續不斷的每月生活費。（資料圖片）

年金好處｜為何要用自己積蓄分派給自己？

不少人會問，買年金即是用自己的積蓄分期派給自己，為何還要買？其實，在香港即使你有百萬存款也未必能安享晚年，現實往往充滿變數。相比起把錢全數放在銀行或投資股票，投保年金能夠為長者提供以下4大好處：

年金好處【1】對抗長壽風險 避免「人未走、錢先花光」

隨著醫療進步，香港人越來越長壽，「人未走、錢先花光」成為不少長者的噩夢。如果是終身年金（如香港政府年金），只要投保人仍然在生，機構就會終身派發每月收入。即使你最終獲得的總金額已超出當初投入的本金，派發依然不會停止。

年金好處【2】不怕股市動盪 每月保證現金流

退休人士最怕「棺材本」承受高風險。買股票收息隨時遇上金融風暴而蝕錢，而年金合約清楚列明了每月的「保證派發金額」，完全不受環球經濟衰退或股市大跌影響，避免長者投資失利導致血本無歸。

年金好處【3】鎖死大額資金 防範過度揮霍與騙案

長者手持一大筆現金，隨年齡增長，判斷能力自然會變差，很容易因為一時衝動借給親友，或者不幸墮入針對長者的騙案。年金將一筆過的大額資金「鎖起」，化整為零地每月派發，其實變相是為長者設立了一道理財防火牆，即使遇上騙案，最壞情況也只是損失該月的「零用錢」。

年金好處【4】財政獨立 不用依賴兒女

「養兒防老」的觀念在現代社會未必行得通，年輕一代也有自己的經濟壓力，因此未必有餘力給予豐厚的家用。年金賦予長者穩定的被動收入，確保自己有能力應付日常開支、覆診甚至去旅行，減輕子女的經濟負擔。

年金賦予長者穩定的被動收入，確保自己有能力應付日常開支。（AI生成圖片）

年金風險｜什麼人不適合買年金？

年金風險【1】資金靈活性低

年金會將大額資金「鎖定」數十年。若投保人在入息期中途急需大額現金，而選擇提早退保或終止合約，取回的金額往往低於已繳保費。

年金風險【2】通脹風險

年金屬長線產品，若物價隨著時間飛漲，每月的固定派發金額在十多二十年後，實質購買力或會被通脹蠶食。

年金風險【3】資產傳承價值有限

不少長者希望把「棺材本」全數留給子女繼承。然而，年金在入息期或保證期完結後，保單便再無剩餘價值，難以發揮遺產傳承。

基於上述風險，如果你屬於以下類別，投保前便應再三考慮：

1. 追求高回報的投資者

2. 短期急需現金流的人士

3. 以「遺產傳承」為首要目標者



若投保人在入息期中途急需大額現金，而選擇提早退保或終止合約，取回的金額往往低於已繳保費。（資料圖片）

年金種類｜政府年金、私人年金點揀好？

市面上的年金產品花多眼亂，但撇除複雜的保險條款，主要其實是按「幾時開始派錢」以及「發行機構」來劃分，主要分別：

政府年金 VS 私營年金（QDAP）一覽 政府「香港年金」 私營「合資格延期年金 （QDAP）」 目標對象 60歲或以上準備／已退休人士 18歲或以上在職打工仔（年金受領人須年屆50歲或以上） 供款模式 一筆過繳付 供款下限：$50,000起； 供款上限：$5,000,000 分期供款（最少5年） 總保費下限：最少為$180,000 ＊以最低門檻5年計算，至少每年供款$36,000 入息期 終身入息（保證最少達已繳保費的 105%） 終身及定期均可 年金收入 每月派發，金額全數保證 每月、每季或每年派發（視乎該保險公司條款） 退保 保證現金價值（第12年回本） 早期折讓較大（視乎保單條款） 扣稅優惠 沒有任何扣稅優惠 每年最高可扣除$60,000應評稅入息

對於各位準備或已經退休的長者來說，即期年金（如政府年金），無疑是大家自製長糧的穩陣選擇。（資料圖片）

對於各位準備或已經退休的長者來說，即期年金（如政府年金），無疑是大家自製長糧的穩陣選擇。到底這個方案的實際回報有多少？

年金計算機｜65歲退休 投保100萬每月實派多少？

值得留意的是，由於女性的平均預期壽命普遍比男性長，機構預計派發給女性的總年期會較久。因此，在投入相同本金的情況下，女性每月的保證派發金額會比男性略低。

香港年金計劃計算機

例子【1】65歲男人｜100萬保費 每月可獲$5,800

65歲的陳伯投入100萬的年金，每月可獲$5,800收入，即需時約14.5年回本。換言之，陳伯領取到大約79歲半便能全數賺回100萬本金。在80歲打後，便能獲得每月$5,800的純利。

保證每月年金金額：$5,800

全年年金總額：5800*12=$69,600



例子【2】65歲女人｜100萬保費 15.7年回本

另一例子，65歲的陳婆婆投入100萬的年金，每月可獲$5,300收入，即需時15.7年回本。換言之，陳婆婆領取到大約81歲便能全數回本。只要活過81歲，便可享每月$5,300的純利。

保證每月年金金額：$5,300

全年年金總額：5,300*12=$63,600



在投入相同本金的情況下，女性每月的保證派發金額會比男性略低。（資料圖片）

如果買完後「行先一步」，不就蝕本了？

事實上，政府年金設有「包底機制」（私營年金則視乎條款而定），如果投保人在「保證期」內不幸身故，長者亦無需擔心「棺材本」化為烏有。根據香港年金計劃的條款，其保證期會一直維持至累積派發金額達到本金的105%為止。換言之，指定受益人（如子女）可選擇接力，繼續每月領取餘下未派發的年金（或一筆過提取），直至保證期結束。

例子：65歲的陳伯投保100萬，但不幸在68歲身故。其收益人（子女）可選擇每月繼續領取其保證年金，直至總派發金額剛好達到105萬為止。



＊本文內容及試算數字僅供參考，並不構成任何專業財務或投資建議。上述條款隨時變動，申請前請務必向有關機構或專業人士查詢最新詳情及尋求獨立評估。（借定唔借，還得到先好借）



（全文完）