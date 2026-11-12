財富傳承｜一生積蓄如何直達孫輩？3招隔代傳承　實現富過三代

財富傳承｜勞碌半生儲下資產，一心希望將這份心意全數傳承給孫兒，作為日後升學或置業之用，又擔心後代財政狀況不穩、揮霍無度，甚至面對離婚分財產的風險。不少長者以為只要將人壽保險受益人，指定為孫兒便萬無一失，但做漏一步隨時適得其反。今次《香港01》01金齡頻道為大家拆解市面上3招主流隔代傳承方法，包括預設保單暫託人、成立保險金信託，以及運用傳承保單教大家如何布局。



如何把辛苦賺回來的積蓄傳給孫兒呢？（AI生成圖片）

隔代傳承風險｜寫孫仔名都出事？小心賠償落入敗家仔手中

不少人愛孫心切，期望透過人壽保險為孫兒鋪路，卻往往忽略了未成年繼承的法規限制。根據香港法律《成年歲數（相關條文）條例》及《未成年人監護條例》規定，未滿18歲人士在法律上被視為「未成年人」，缺乏完全的法定行為能力，無法向保險公司簽署有效的理賠收據，這筆賠償將會全數交給其法定監護人（例如父母）手中。若因無明確受託人或監護人而產生爭議，該款項可能須向香港高等法院原訟法庭申請命令或依遺產管理程序託管。

如果投保人本身是因為子女財政狀況欠佳才決定把錢留給孫兒，這做法便會適得其反。因此在未成年孫兒滿18歲前，盲目將其列為直接受益人屬較高風險舉動。

隔代傳承工具【1】預設保單暫託人——逐月派錢防揮霍

若希望避免數百萬賠償金在轉移過程中因法定監護人揮霍盡失，投保人可在投保時選取「預設後備持有人」機制，預先指定一個人在保單持有人（投保人）身故後，接管保單的擁有權。當原保單持有人身故，保單控制權將順理成章轉移至預先指定的信任親族名下代為保管。

投保人亦可配合「身故賠償支付安排」設立分期派發功能，例如設定指定受益人每個月只可從賠償金獲取2萬元。即使孫兒未夠18歲，代為收款的親戚或監護人亦只能逐月領取有限資金，防止賠償金被一次過揮霍。

如果有值得信賴的親戚，亦可委任其成為保單暫託人，代為管理賠償金。（AI生成圖片）

隔代傳承工具【2】成立保險金信託——完整規劃將來

若打算將人壽賠償金精準照顧孫輩，可以在生前成立保險金信託（Insurance Trust），並在意願書列明賠償金的用途（例如1,000萬元只可用作孫兒的學費及醫療費，直至他25歲才能完全繼承資產）。一旦委託人身故，保險金將直接撥入信託專戶，由受託信託公司嚴格遵照意願發放；同時，信託公司亦會依生前指示穩健資產配置，實現抗通脹與資產保值。

相較於傳統家族信託，保險金信託的門檻與營運成本大幅降低。而近年各大保險公司與信託機構合作推出「標準化信託」方案，保額低至200萬至400萬港元即可啟動。

費用分為兩大階段：

【生前】設立信託一般需4萬至7萬港元，若經保險公司夥伴設立更有優惠，約2萬至3萬港元已可辦妥，部分推廣甚至會豁免設立費。由於生前信託內並未有實際資金，故一般只會象徵式收取數千元備用年費。

【身故後】當委託人身故，人壽金正式撥入信託後，就會改為「按資產比例」收取管理年費（通常為總資產的0.5%至1.5%），而每次派發資金亦會收取1,000至2,000港元手續費。

保險金信託收費列表 收費階段 收費項目 預計費用（港元／百分比） 生前（備用期） 設立費 約$40,000至$70,000（經保險公司可低至$20,000或豁免） 備用年費 每年約$2,000至$8,000 身後（啟動期） 資產管理年費 每年總資產之0.5%至1.5% 資金派發費 每次派發約$1,000至$2,000

隔代傳承工具【3】靈活運用傳承保單——無限次轉受保人

若後代無財務疑慮，長輩純粹想把財富傳承給後代作長遠打算，便可考慮近年流行的「傳承儲蓄保險」。這種保險具有一般儲蓄保險的特色，可以將本金和利息以複息滾存（把賺到的利息加入本金再賺取下一期利息，即利疊利），同時附帶「更改受保人」功能，讓保單得以延續，讓保單資產得以跨代滾存長達50至100年以上。

相較於傳統儲蓄保險，於受保人離世時即告終止，傳承型保單允許投保人在世時，靈活將受保人更替為子女或孫輩。後代日後可按需要，透過提取保單紅利或部分退保（Partial Surrender）獲取現金，只要保單內仍有現金價值，便可繼續滾存增值，真正實現「富過三代」。

透過「更改受保人」可以把保單傳承下去。（AI生成圖片）

財富傳承如牽涉未成年孫兒利益，用錯方法隨時好心做壞事。無論選擇哪種工具，最重要是趁自己精神健康狀態良好時及早規劃，並向專業理財顧問或信託專家諮詢，選擇最適合自己家庭狀況的方案。

本文作者：張雨靜



《香港01》「01金齡」頻道編輯，日常專注發掘銀髮族生活消閒與理財資訊。平時會四出尋找適合長者的旅遊熱點、養生保健貼士和各項優惠。遇到退休規劃、醫療保險及財富管理等理財硬知識，就會化繁為簡，寫成生動貼地的實用指南。希望能成為老友記的得力助手，陪大家一起好好規劃安心的退休生活。

