移民長者回港睇醫生　網民公審「零貢獻」反遭圍剿：佢哋貢獻唔少

在港勞碌一輩子，不少長者在退休後都選擇移民海外，但人到晚年少不免會有些病痛，因而回港就醫。近日有網民在社交平台發文指，飲茶時聽到幾位已移民的長者閒聊，透露是次回港主要是為了看醫生。該網民直指他們對香港稅收無貢獻，卻加重本地醫療負擔。事後大批網民留言反駁，大多數人均以同一理由力撐長者，指出這些醫療福利是他們絕對應得的。



香港醫療資源緊絀，專科一般需要輪候數月，甚至數年。（資料圖片）

飲茶偷聽長者對話 不滿移民客「分一杯羹」

有網民在Facebook群組發布帖文，表示在銅鑼灣時代廣場排隊飲茶時，偶然聽到身後幾位長者閒聊，指自己移民海外，是次短暫回港的主要原因竟然都是為了接受醫療服務。該網民猜測「歸根究底，相信是因為香港公立醫院的收費與外國相比，實在便宜太多」。

帖文隨後指出，香港公營醫療系統早已瀕臨超負荷，本地市民看病動輒要面對漫長的專科輪候期；直斥這批長居海外、目前已不再為香港稅收及經濟作出實質貢獻的人士，生病時卻回來「分一杯羹」，享用由本地納稅人補貼的醫療資源，對一直留在本地默默付出、苦撐社會運作的香港人不公平，亦變相加劇前線醫護的壓力。

網民不滿長者移民後仍享用香港醫療福利。（facebook截圖）

網民力撐長者：後生交落大把稅！

帖文發布後，引起大批網民留言討論，正反雙方各有支持者。部分認同樓主的網民認為，移民海外者應被收回香港身份證、喪失香港居民資格，或取消其醫療福利以減輕香港負擔。

不過，絕大部分網民均力撐長者，認為他們年輕時已為社會作出巨大貢獻，不能單憑他們移民後回港使用醫療福利便作出抨擊。

網民紛紛留言反駁：「佢哋後生時已為香港作出貢獻，呢啲醫療福利係佢哋應得嘅，你應該多謝佢哋平時唔喺香港住，已經係讓出咗好多原本屬於佢哋嘅資源！」、「佢哋後生嗰陣貢獻唔少，老咗有福利有乜問題」、「公平啲講，佢哋香港做嘢嗰時都有交稅，你確保佢哋有用晒佢哋交嘅稅款先離開？」、「我諗人哋後生嗰陣為香港嘅付出多過你囉」、「若他們不移民的話是否不給他們福利？若果給予的話，這與移民有何關係？他們是應該得到的社會回饋！不會因他們移民而取消！」

立法會議員邱達根曾提出相關質詢。（資料圖片）

面對科技創新界立法會議員邱達根針對「人不在、福利在」提出的質詢，勞工及福利局局長孫玉菡明確劃清了「現金福利」與「公營醫療」邊界。

當局強調，醫療救治具備即時性與人道安全網特質，與長者生活津貼、綜援等設有常住天數限制的年度現金資助截然不同。若強制醫護人員在診症前審核每名求醫者的出入境紀錄與居港日數，不僅嚴重增加前線行政負擔，亦可能延誤救治。因此，特區政府現階段無意對長期離港人士設置公營醫療的門檻限制，確立了只要持有效香港居民身分即受制度庇護的基本方針。