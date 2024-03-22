RG Gundam 2.0 高達模型元祖RX-78又有新作｜同場睇10款下半年必買模型｜口裡說不：「咩話？又係元祖？點解唔出乜乜乜呀！」但睇完官方圖片，睇見RG Gundam 2.0 外型似足PGU勁型，你身體就會很誠實：孤仔精品模倉幾時開訂？要1！



14年後新進化｜RG 1/144 RX-78-2 Gundam 2.0

原來，第1代RG (Real Grade) RX-78-2 元祖高達模型，已經是2010年的產品，14年後BANDAI終於發表完全新作RG RX-78-2 Gundam 2.0，它的外觀接近PGU版高達，手腳線條傾向粗獷大隻，改用細節更精密的內骨架，全身拆甲分色分件更仔細，無論是素組／上色都好玩。另外一個賣點是內置核戰機玩法，但上半身仍然可以前後彎曲，有超強可動性，而從官圖可見，扭動作時亦會有裝甲連動。RG 1/144 RX-78-2 Gundam 2.0 （2024年8月發售／3500日圓）

RG 1/144 RX-78-2 Gundam 2.0 （2024年8月發售／3500日圓）

RG 1/144 RX-78-2 Gundam 2.0（2024年8月發售／3500日圓）

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高達及其他BANDAI模型2024年新作

日本方面BANDAI在3月22日舉行了模型新作展示會，最吸引的可算是1/144 HG 重高達mk2 (精神感應鋼彈mk2)，女駕駛員寶露絲，以及多款ZZ高達中出現的機體。而SEED Freedom 劇場版的模型也陸續有來，包括SDDS 突擊自由高達極、露娜駕駛服造型模型、決鬥高達閃電裝備。還有一隻《幪面超人空我》Ultimate Form 組裝模型，身上所有金紋位分件，上色派一定好開心。

SDガンダム クロスシルエット マイティーストライクフリーダムガンダム 1,980日圓／2024年09月

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