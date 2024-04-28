劍星李多慧性感Cosplay上陣晒廣東話、與達哥參加香港粉絲見面會（多圖）｜PS5獨佔遊戲《劍星》已正式推出，為隆重其事，香港PlayStation於4月27日假尖沙咀嘉禾海運戲院舉辦「《劍星》香港發售紀念見面會」，更邀得韓籍人氣啦啦隊女神李多慧及網絡紅人達哥作嘉賓，現場試玩遊戲及互動聊天。



《劍星》香港發售紀念見面會

疫情完結已有一段時間，香港的各種演唱會、見面會等現地活動也開始重拾正軌恢復舉行；今次《劍星》香港發售紀念見面會順利舉行、香港也朝疫前一樣越來越多現地活動，記者甚感欣慰。

今次活動最大賣點自然是人氣女神李多慧以Cosplay劍星遊戲女主角「伊芙」的造型參加活動；李多慧樣靚身材正，Cosplay伊芙是再適合不過，尤其她的馬尾配上側面是極度度還原了伊芙的外觀。唔講咁多去相最實際：

達哥難得無卡關 應是有先行練習

達哥在今次活動中示範遊玩「劍星」的其一段關卡，需要找出三張鑰卡啟動吊臂搭出通道，然後再要打倒boss金剛怪。平常達哥打機以「卡關」見稱，但今次打《劍星》則是有模有樣，不單parry成功率極高輕鬆擊殺怪物，也沒有迷路搵路搵餐飽，很快就搵齊三張鑰卡開路。連最後的boss戰也是幾乎1take過，第一次戰鬥只差少許就成功，最後再挑戰時也輕鬆過關兩take完成。

李多慧大晒廣東話 展現可愛活潑奔放性格

李多慧今次來港相當比面，一開場就以廣東話和大家打招呼「大家好，我係李多慧，多多指教！」；而在台灣是啦啦隊成員的李多慧，在達哥遊玩遊戲期間自然是有為達哥打氣，多次以廣東話嗌「加油」、「打死佢！」，相當活潑奔放。

有趣的是李多慧雖不是自己落場打的那個，卻表現得比達哥更為「肉緊」，當達哥被偷襲或陷入危機時會失聲掩面輕呼，快要打倒強敵時則會凝神屏氣，相當投入。

而達哥也不愧是經驗豐富的遊戲實況主，在遊玩期間也一直（通過翻譯員）帶起話題和李家慧聊各種話題，像是對香港的印象、韓國有什麼好玩的地邊等等；如果你有試過就會知道，要一邊玩遊戲一邊聊和正在玩的遊戲無直接關係的話題是非常困難的一件事，只能說實況主人人都能做，但香港只得一個達哥是有其理由。

被問到平時有沒有打機時，李多慧表示自己十分喜歡打機，尤其喜歡打打殺殺、打擊感強的遊戲；這麼說起來《劍星》就十分適合她了。她也透露今次是第一次來香港，有很多想去的地方和想吃的東西；而在活動前已經食了點心，表示最喜歡的是蝦餃；又表示在活動完結之後一定要去食蛋撻。

試玩完結後就是抽獎環節，抽出現場觀眾送出遊戲製作人金亨泰簽名海報、劍星主題T恤及拼圖等禮物，更有數十位幸運兒可獲得和達哥及李多慧單獨合照的機會。活動最後在全場大合照之後結束，李多慧更教現場觀眾擺3個不同的可愛影相甫士；樣靚身材正性格又好，難怪李多慧呢期紅到發紫廣告代言接不停了。