MG Ver. Ka 白盒最新作《高達NT》主角機 敘述高達（Narrative Gundam／下文簡稱高達NT），在五一國慶假前突發派貨，「毛倉」甚至在529已經有售，日本方面亦已經有玩家完成並推出了詳細report，本文再加上Bandai Hobby 官圖，為你講解MG 1/100 敘述高達 C型裝備 Ver.Ka 的6大特點。



敘述高達Narrative Gundam機體編號為RX-99，定位為RX-93 Nu Gundam至RX-0 Unicorn Gundam 中間的一部實驗機，特色是身上的透明粉紅色「精神感應框架」為全外露式。這款機體已曾推出HG版模型，Ver. Ka由設計師KATOKI追加了更多原創細節及玩法，以下為一家講解。

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特點1｜3D立體透明膠貼

第一個特點對素組派來說是最大喜訊，MG Ver.Ka 達Narrative Gundam 首次使用了一種有立體厚度的透明膠貼紙，用於高達雙眼、步槍瞄準器上，不用上色也不必再加貼紙，效果超好。

MG Ver.Ka 達Narrative Gundam 首次使用了一種有立體厚度的透明膠貼紙

特點2｜改良MG獨角獸高達精神感應框架組件

設計師KATOKI HAJIME的設定真是神奇，原來MG版高達NT的「精神感應框架」組件，大部份是沿用 MG Unicorn Gundam 的舊件，但有在部份「精神感應框架」部件上追加了新的細節豐富立體感。此舉目的當然是節省成本，亦解釋到RX-99是RX-0的實驗機體。

特點3｜同時付送未開動版灰色組件，更可用在MG獨角

高達NT的「精神感應框架」部件更同時提供開動版（透明粉紅色組件）及未開動版（灰色組件）供玩家替換，而且都可以反過來組裝在MG版Unicorn Gundam 身上，由於部份組件有改良，換裝後獨角獸高達的外觀會更精美。

同時提供了開動版（透明粉紅色組件）及未開動版（灰色組件）供玩家替換。

兩組組件更可反過來組裝在MG版Unicorn Gundam 身上。

特點4｜MG Ver. Ka原創「類爆甲」新玩法

而KATOKI亦為MG Ver. Ka版加入了少量原創的「類爆甲玩法」，不過就需要手動逐一拆開白色外甲、黑色背包位置，再手動將透明粉紅色「精神感應框架」裝入去，雖然有點零碎，但是因為機身本身的骨架不用考慮「精神感應框架」的佈局，關節位可動性更加出色。

MG Ver. Ka敘述高達 加入原創的「類爆甲」新玩法，比HG版更豐富。

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特點5｜設有核戰機．不影響身體扭動

敘述高達並沒有獨角獸的「爆甲」玩法，但就加了Core-Block核心駕駛倉，MG Ver. Ka 版更加強了設定，核心駕駛倉可以完全變型為一部鳥型的核戰機。而且完全不阻礙腰部扭動，真神作。

特點6｜武器也有新設計細節

提到原創位，因為高達NT原本只是一部實驗機，它的光束步槍原來是改良自量產機積根的專用步槍，KATOKI在Ver. Ka模型加了新的註解，光束步槍除了本身用上超多細件、素組已經有淺灰色細節，更可拆件變回積根的專用槍。