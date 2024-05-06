排少/入樽/足球小將｜影響力最強運動漫畫排名：讀了它我開始運動｜球類、競技、競速運動都是日本漫畫的熱門主題：比如最新熱血作《排球少年!!》、90年代的《SLAM DUNK 男兒當入樽》、80年代的《足球小將》，不少作品都成為了某讀書接觸運動的契機，最近日本TBS電視台節目《水曜日的DownTown》向1萬名日本人進行街訪，統計出如籃球、足球到拳擊、高爾夫球等運動漫畫中的10強，選出影響力最深的運動漫畫。



今次調查一共訪問了1萬1017個20至60歲，有參與過運動項目的日本人，而在分開10大項目看10強漫畫前，節目還統計出那一類型運動漫畫最能吸引讀者嘗試相應運動，最高比例竟然不是足球《足球小將》及籃球《男兒當入樽》，真正排名如下：拳擊（55.9％）、棒球（19.6％）、籃球（18.7％）、足球（18.4％）、劍道（16.3％）、網球（14.5％）、排球（10.5％）、空手道（7.1％）、柔道（4.5％）、高爾夫（3.9％）。

今次調查一共訪問了1萬1017個20至60歲，有參與過運動項目的日本人

節目還統計出那一類型運動漫畫最能吸引讀者嘗試相應運動

拳擊漫畫王：《鐵拳浪子》｜又稱《小拳王》（54.5%），相信你未睇過漫畫，都應該看過主角矢吹丈打到成個日油盡燈枯「變成白灰」的一張插畫。而較近代的《一步神拳》（27.3%得票）只得冠軍一半票。

拳擊漫畫王：《鐵拳浪子》

棒球漫畫王：巨人之星｜(31.9％) 睇完安達充的《TOUCH》（第4位：12.5%）你可能想拍拖多過想打棒球，對日本人來說，真正的棒球漫畫，是首創在運動漫畫加入「魔鬼特訓」元素的《巨人之星》。（順帶一提，鐵拳浪子及巨人之星以及另一本空手道漫畫，均由同一人擔任故事原作）

棒球漫畫王：巨人之星

籃球漫畫王：男兒當入樽 SLAM DUNK｜對日本和香港年輕人影響甚深的籃球聖典，取得87.8%的高票數，寫實又熱血、角色又有型，第2位《幻影籃球王》（黑子籃球）都很好看，但影響力就沒法比了。

籃球漫畫王：男兒當入樽 SLAM DUNK

足球漫畫王：足球小將｜（79.7％）全球無數職業足球巨星如美斯、阿古路都是受到《足小》啟蒙才立志踢波。至於第2位刪為NDS時代，有game有動畫的《閃電十一人》，但比例只得5%。

足球漫畫王：足球小將

劍道漫畫王：六三四之劍｜六三四與日本劍豪武藏同音，作者後來又創作了醫生穿越漫畫《龍-RON-》，不知又有否影響到讀者習醫？

劍道漫畫王：六三四之劍

網球漫畫王：網球甜心｜（60.8％）是一本70年代的少女漫畫，曾經由上戶彩拍過真人版電影，原來很多女性都因為此作而開始打網球。老實講，我不會想跟看完《網球王子》（33.6％）而開始打網球的人對打，我不想玩射擊game。

網球漫畫王：網球甜心

空手道漫畫王：空手バカ一代｜（81.8％）將日本空手道「極真會館」創始者大山倍達的故事漫畫化，他本人比漫畫在香港更多人識，港人比較多看過第2位《修羅之門》（9.1％）。

空手道漫畫王：空手バカ一代

柔道漫畫王：柔道一直線｜（65.4％）這作品香港人應該9成9沒看過，但其日劇版在那邊極有名氣，其中一位演員佐佐木 剛，後來去了拍《幪面超人》，成為2號一文字隼人。

柔道漫畫王：柔道一直線

高爾夫球漫畫王：球場小神將｜（69.2％），由於哥爾夫球本身就節省很慢，也沒甚麼對戰元素，所以藤子A不二雄原作的《球場小神將》，還有大部份高爾夫球漫畫，都加入誇張的娛樂性。

排球漫畫王：排球甜心｜最具影響力的排球漫畫為何不是《排球少年!!》（24.8%）！原來1960、70年代是日本女排的全盛期，當時號稱「東洋魔女」的日本女排風靡全球；少女漫畫界食住上推出兩部大作，包括今次排名第1的《排球甜心》（Attack No.1）（61.4%）以及《青春火花》（V is The Sign）（9%），影響了整代日本女生。

排球漫畫王第3位：青春火花

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記者個人追加：美式足球《Eyeshield 21》

本身在日本玩美式足球的不多，因此難以上榜。但由《一拳超人》村田雄介繪畫的《Eyeshield 21》（光速蒙面俠21），真的很想推薦給各位收看。