Steam無限重玩節特賣開催｜5款必玩高質人氣新作／抵玩之選推薦｜除了大型的季節特賣之外，Steam也時常舉辦各種主題特賣和活動，像是現在正舉行的「無限重玩節」就是其中之一，以下介紹一些今次無限重玩節中值得注目的作品。



Steam無限重玩節 5款必玩高質作推薦

今次Steam活動題為「無限重玩」，主題自然是指遊戲可以無限重玩，例如近年十分流行的「Roguelike」類遊戲和沙盒類遊戲，又或是對戰類、策略類遊戲以及boardgame桌上遊戲的電子版等等。

Wingspan

獲獎無數、近年人氣相當高的策略類卡牌boardgame；遊戲設計理念是要盡量發現吸引更多鳥類進入你的生態保護區繁殖。電子版可以單人遊玩也支援網上對戰，可以1~5人遊戲，而最抵讚是有繁體中文！有興趣接觸boardgame人務必試試這款。

Steam商店頁面

https://store.steampowered.com/app/1054490/Wingspan/

Hades

最近《Hades II》正式開始搶先體驗early access成為機迷間一時熱話；未接觸過的玩家可能會先玩第一集，至於遊戲好不好玩相信Steam上好評的數目已足以說明一切。但可惜的是今次Hades並未有打折出售，如果不急著玩的話可以等等它下次會不會打折。

Steam商店頁面

https://store.steampowered.com/app/1145360/Hades/

Rabbit and Steel

最近在機迷特別是MMORGP玩家之間頗受關注的新作，將十分有《Final Fantasy XIV》風格的副本戰鬥（raid）和rougelike機制結合起來。記者自己沒有玩過，但遊戲目前有2000份好評的壓倒性好評，好評率更是高達98%，如果你本身就喜歡MMO式副本玩法的話本作應該相當適合你。但惟一可惜之處是遊戲尚未支援中文。

Steam商店頁面

https://store.steampowered.com/app/2132850/Rabbit_and_Steel/

Risk of Rain 2

最近數年最出色的Roguelike遊戲之一，記者自己也沉迷了一段時間。好不好玩相信遊戲的18萬份好評已經給了你答案；而且有多人連線協力遊玩，和朋友一齊玩更開心。不過這一款是第三身射擊遊戲，如果本身不喜歡射擊或者會3D暈的話這一款就未必那麼適合你。

Steam商店頁面

https://store.steampowered.com/app/632360/Risk_of_Rain_2/

Crypt of the NecroDancer

可能「節奏地牢」這個名字更為中文人熟悉，將節拍遊戲和隨機生成的地下城冒險結合在一起的創意之作，在當年推出時令機迂驚為天人。雖然已經差不多10年前的舊作，但是剛剛在今年上個月推出了全新的初音未來DLC（對你沒看錯是初音），如果你喜歡節拍遊戲、地下城遊戲或是初音未來的任何一個的話，都可以試試這款遊戲，可能會帶給你全新的體驗。

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