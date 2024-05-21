《波拉西亞戰記》年度重點MMORPG推出在即｜預約贏虛寶抽iPhone｜由著名韓國遊戲工作室「NEXON」開發、遊戲橘子代理的跨平台MMORGP遊戲《波拉西亞戰記》推出在即，《香港01》科技玩物頻道獲官方邀請參加搶先試玩，以下為大家分享遊戲精彩內容。而遊戲的事前預約及預先創角活動亦已展開，參加活動即有機會獲得豐富虛寶獎勵，甚至有機會贏走iPhone。



年度重磅MMORPG《波拉西亞戰記》超精美遊戲畫面極致沉浸體驗

《波拉西亞戰記》其中一個最大賣點是其頂級畫質：遊戲以4K規格製作，除了3D俯視角度等均以最高規格呈現之外，皮革、毛皮等各種材質的處理及光影效果都一絲不苟，不單如此遊戲連細節表現亦是極致打磨，小至角色髮絲晃動、樹叢草群隨風搖擺等等。畫質以手機遊戲而言是頂尖級數，即使和家用機大作相比也不遑多讓，玩家可在寫實且充滿活力的世界中享有沉浸式體驗。

《波拉西亞戰記》

除了畫質高之外遊戲對美術風格也十分講究，人類和妖精兩個勢力有著截然不同的風格；前者為歐洲中世紀藝術風格為主，後者則以直線、花園、對稱等美術思想為主。為了將遊戲的美術及畫面帶到更高層次，《波拉西亞戰記》更不惜工本，邀請國際大師合作，請來了里約奧運聖火炬設計師、美國知名藝術家Anthony Howe協助製作，負責妖精「潔珞」、「艾倫」、「費萊茨」等的設計，帶來莊嚴中又有顫慄氣息的美感。

《波拉西亞戰記》攜手里約奧運聖火炬設計師Anthony Howe設計妖精外型。

Anthony Howe的設計主要應用於妖精「潔珞」、「艾倫」、「費萊茨」上。

厚重世界觀設定 奇幻世界盡情冒險

當然一款好的MMORPG遊戲不是只有畫面好看就行，世界觀和故事情節同樣重要，而《波拉西亞戰記》的世界觀設定就十分仔細：故事講述約2000年前的古代人類王國「波拉西亞王國」曾盛極一時，卻因為來自另一個世界的「妖精」出現而陷落，人類也淪為奴隸逾千年。

《波拉西亞戰記》

波拉西亞王國淪陷千多年之後，在因緣際會下人類開始取回因妖精族出現而失去的魔法纏結力量，於是人們開始聚集一起組成「波拉西亞同盟」，並在多年苦戰後終於成功收復人類主城。人類終於光復了自己的領土，不過人類和妖精之間的戰鬥尚未終結，接下來的故事就由玩家們來開拓。

在《波拉西亞戰記》中，玩家可以選擇「香射手」、「執行官」、「咒文刻印使」、「幻影劍士」等職業，體驗不同玩法。

硬核重度MMORPG 24小時攻城戰

在畫面精美和厚重世界觀之外，《波拉西亞戰記》的玩法和內容方面也絕不馬虎；遊戲有豐富的養成元素及玩家對抗等重度玩法等待玩家體驗，其中三大特色主要玩法為「旅團」、「據點」和「攻城戰」。

遊戲中一共有21個據點，玩家需要組成「旅團」以攻佔及管理這些據點。當玩家所屬的旅團成功佔領一處據點後，便可對該據點進行經營管理，例如擴張建設、研究和生產攻城兵器和黑劍、製作販售各種商品等等，甚至還可以調整據點內出售的商品和稅收。

《波拉西亞戰記》

而既然可以佔領據點，自然也可以起兵攻佔其他人所據佔的據點：遊戲將24小時實時上演「攻城據點戰」，玩家對想要攻佔的駐紮地進行宣戰後，將己方的「圖騰獸」推進至敵方據點，破壞敵方尖塔及城門、進入敵方城池並摧毀祭壇方可取得勝利；過程中若圖騰獸遭守方摧毀便告失敗。

有得用攻城兵器才算得上攻城戰

每個據點的地形特色和規模大小都不同，攻守雙方如何配置適合的出戰成員與隊伍組是勝敗的關鍵，十分考驗玩家掌握出戰時機、隊伍及武器配置的能力。進攻方更可以運用各種攻城兵器如衝撞車、投石機等破壞守方的設施，又或以裝甲架橋車架起橋樑，製造新的進攻路線。此外在戰鬥中還可以使用「黑劍」系統：玩家設置黑劍的地區將被污染，並自召喚出深淵怪物，以擾亂敵方的攻勢讓對方更難防守。

此外「攻城據點戰」更可由數個旅團共同進行、交叉對抗，在戰鬥之外也可選擇協商談判，除了旅團本身的戰鬥能力外，玩家的策略、戰術及心理戰可以為戰事帶來意想不到的結果。

支援系統助玩家育成角色維持進度 輕鬆玩也OK

聽到遊戲高度重視PVP玩法，可能會有玩家產生遊戲會否很「肝」、需要花費大把時間來追進度以至是「逼課」不課金維持戰力就玩不下去等疑慮。確實《波拉西亞戰記》是硬派重度MMORPG，但遊戲也設有不少貼心的機制和系統，讓不同類型的玩家都可參與其中，輕度玩家也可輕鬆跟上進度。

《波拉西亞戰記》

遊戲設有「支援模式」自動掛機練功，甚至不用開著遊戲，關閉遊戲也能24小時持續培養角色。在使用支援模式時，玩家可因應需要自定練功循環，包括練功位置、自動購買藥水的數量、練功過程所得道具的販售規則等；然後玩家可透過手機推播通知即時了解掛機狀態，例如累積練功時數、已獲得金幣量等，方便玩家評估是否需要重開遊戲「執一執」。

《波拉西亞戰記》

最方便是若角色死亡或身上的藥水全部耗盡，也可透過手機推播通知執行「自動整備」；系統會自動帶角色到鄰近的村莊或據點進行保管、販售、購買消耗品等，並在完成補給後自動回到玩家設定好的地點繼續練功。只要活用《波拉西亞戰記》的支援系統，誰都能輕鬆24/7無縫練功儲資源，即使是要上班上學無法長時間「煲機」的玩家也不怕進度落後。

預約、創角送好禮 拎虛寶仲有機會贏iPhone

《波拉西亞戰記》的事前預約及預先創角活動已於早前正式開始，除了可預先創角外，登記事前預約玩家更有機會抽取iPhone 15 Pro Max 256GB，馬上預約勿失良機！

在6月6日前於指定活動網站選擇伺服器並預先創立角色，完成後每24小時可進行一次「稱號」召喚，最多可同時持有3個稱號。稱號分為藍、紅、紫、金4個等級，蒐集到指定顏色之稱號便可獲得額外虛寶獎勵：

⦁ 持有3個稱號：一般造型召喚券* 5張

⦁ 持有3個藍色稱號：一般追隨者契約書* 5張

⦁ 持有3個紅色稱號：一般坐騎召喚券* 5張

⦁ 持有紫紅藍稱號各1個：強化卷軸選擇箱* 5個

⦁ 持有任一顏色的波拉文字稱號：一般造型召喚券*5張、一般坐騎召喚券* 5張



而在6月10日前完成預約的玩家可參加活動「金塊奪寶」：活動期間玩家每日可進行一輪金塊偷取，成功的話能繼續偷取直到失敗為止；活動結束後會按照玩家獲得的金塊總量派發相應的遊戲金幣序號。

波拉西亞戰記事前預約活動網頁：https://bit.ly/4bgMPDe