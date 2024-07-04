MSI Claw A1M 掌上型PC遊戲機評測：120 FPS 超流暢遊戲體驗
MSI Claw A1M 掌上型PC遊戲機評測：120 FPS 超流暢遊戲體驗｜自從 Steam Deck 出現之後，手提、掌上型 PC 遊戲機就越來越流行，不少廠商都推出自家的款式。知名電競品牌 MSI 微星最近就推出了全新手提 PC 遊戲機「Claw A1M」，以下為《香港01》科技玩物頻道實機評測及試用心得。
MSI Claw A1M 評測 握持感相當好和Steam Deck難分軒輊
對於一部手提遊戲機而言，在機身外觀、硬件性能、屏幕質素、電池續航力等各種各樣之前，最重要的一點大概「拿在手上的手感」好不好。記者當年也做過 Steam Deck 的評測，當時記者被 Steam Deck 好揸手的程度嚇了一跳；而如今 Claw A1M 完全可以給到幾乎相同級數的握持感。
Claw A1M 機身的重心設計得非常好，握柄的人體工學設計自然好用，雙手握持下不論是手肘靠著臂枕還是完全凌空都十分舒適，甚至是單手握著一段時間也不會累。例如玩到一半時想拿飲料，可以單手握住主機空手另一隻去拿都很自然，不用每次都整部機放低。如果你同樣是講究手感的用家，Claw A1M 一定不會令你失望。
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另外值得一提是機身的左右板機與搖桿均採用非接觸性的「霍爾效應」結構，精準且遠比傳統的電阻式搖桿耐用，不用擔心機身搖桿會否很容易就「虧」開始漂移。
MSI Claw A1M 硬件規格
除了機身設計外，Claw A1M 的硬件規格也不俗：記者試用的 512 GB 版本 採用Intel Ultra 5 135H 14 核 18 執行緒 CPU（最高時脈 4.6Ghz）、16GB LPDDR V 6400Mhz Ram；GPU 為 Intel Arc Graphic，內存為 512GB PCIE 4.0 SSD 硬碟，顯示屏則為 7 吋 120Hz IPS 屏幕、預載 OS 則為 Windows 11 Home。如果使用 1TB 版本，CPU 配置會為再高級的 Intel Core Ultra 7 155H 16 核 18 執行緒（最高時脈 4.8Ghz）。
可不要因為是 Intel GPU 就馬上有先入為主的印象、以為會像十多年電腦底板內建的 on-board display 一樣無力；事關最近幾年 Intel 也開始著力於 GPU 生產和開發，如今的 Intel 即使是集成晶片也有搭載高效能 GPU 的款式，像是 Claw A1M 用的「Arc Graphic」就有強大效能，更可支援微軟自家的 AI 升頻技術「XeSS」以進一步提升遊戲效能表現。
記者自己未有特意為 Claw A1M 進行跑分（畢竟分數不直接代表實際使用效果，遊戲玩起來體驗如何才是最重要的）；如果很在意硬件跑分結果的話，官方給出的分數是 CPU （Ultra 7-155H）以 Cinebench R23 Multi Core Single run 跑出 14000 分；GPU 方面則以3DMark 的 Fire Strike Graphics 及 Time Spy Graphics 分別跑出 8500 及 3500 分。
非 OLED 螢幕但畫質亦是絕佳
Claw A1M 的螢幕雖然不是 OLED 款式，但效果亦令人相當滿意：不單銳利度和色彩飽和度都非常出色，還具有 120 Hz 高刷新率，用來玩卡通渲染風格的遊戲如《原神》、《崩壞星穹鐵道》、《Hades II》、《Tales of》系列或即將推出的《絕區零》等都應該十分適合。不得不說 Claw A1M 螢幕的銳利度是非常厲害，在 7 吋大的螢幕上也能清楚看到遊戲畫面的每一個細節，每個線條都是那麼清晰準確，視覺體驗相當好。
散熱出色 風扇聲細是一大優點
Claw A1M 還有一個大優點是散熱表現極佳：記者在測試的期間以最高性能模式連續運行遊戲兩小時以上，但完全不會感到機身發熱（當然如果去摸出風位還是會摸到熱風）；同時即使是負載運行下風扇聲也是相當細，不誇張的說是記者用過的手提 PC 遊戲機中最細聲的一款。
在開了機身喇叭者戴耳機的情況下，基本是完全不會聽到風扇聲；這裡也順便讚讚 Claw A1M 的機身喇叭音質極之出色，解析力以機身自帶喇叭而言很出色能清楚辦認背景音樂和各種音效，即使不戴耳機單用機身喇叭也已有很好的體驗。
如果這樣還不滿足，也可以在 MSI Center 中自行定義不同環境下的風扇轉速；當然如果胡亂更改設定，就有可能令散熱表現下降連帶機能亦隨之下滑，很清楚自己在做什麼的人才去研究這些個人化設定比較好。
自定義範圍超闊 內建Macro等多個方便功能
Claw A1M 在初次開機時因為需要設定 Windows 會有頗多步驟；首先 Windows 會強逼你註冊帳號才能使用，以及言語地區的設定等等。一個記者不太喜歡的地方是系統強制用家必須要在指紋認證或 PIN 碼之間選一個、不能像 iPad 般以無鎖定方式使用，但這些都較是微軟的問題，非 MSI 之過。
而在設定好 Windows 之後玩家也應該去 MSI Center M 裡進行更新和 BIOS 升級；對於第一次使用 MSI 產品的用家，可能會需要少許時間來熟習 MSI Center M 的介面及操作；如果是希望能開機即用的懶人，就要有首次開機時需要一點時間來 setup 的準備。
但當你開始習慣之後，就會發現 MSI Center M 是一個相當好用的控制台。MSI Center M 提供各種便捷及自定義功能，像是「組合鍵」功能已是非常方便，記者就十分喜歡用 M1 / M2 + A 掣來截圖這個功能。
另一便利功能則是自動連按 / 自動按鍵組合 Macro，這個當然是妙用無窮，相信資歷比較深的機會都會知道連射手掣的妙用處。此外還有 MSI APP Player，即 MSI 自家的 Android 模擬器，可將手機遊戲搬到 Claw A1M 上以手機暢玩。
而在遊玩遊戲時，按機身螢幕右邊的「快速設定」按鈕可以打開選單，便捷存取亮度、音量調整、顯示桌面、畫面錄影、即時監控等常用功能。
另外也因為 Claw 實質上是一部電腦的關係，你可以在 Claw A1M 上做任何在電腦上做到的事情，例如看 YouTube、Netflix 等，甚至可以通過 Thunderbolt 4（USB-C）插口連接鍵盤進行文書處理等等，除了玩遊戲之外還能有各種用途。
實機試玩
記者以《原神》、《絕地戰兵2》和《Hades II》三款遊戲來實際測試 Claw A1M 的遊玩表現；所有遊戲都在連接電源的最高效能模式下執行。
《原神》
在高畫面時只能輸出 30 FPS；但將畫質調回「中」則可有穩定的 50~60 FPS。雖然未能去到全程安定 60 但也由於沒有突然 FPS 急劇下跌的情況，再加上 120 Hz 屏幕加持，玩起來感覺相當是相當順暢。不過記者在遊玩期間彈了一次 Game，原因不明。
《絕地戰兵2》Helldivers 2
即使將畫質調至低仍只能以 30~40 FPS 運行，不過整個運行環境都十分穩定，沒有突然卡頓或彈Game的情況，即使成堆蟲群出現也能穩定運行。而且即使畫質為低畫面質素其實仍然不差，尤其在即使低畫質玩家的驅逐艦仍然十分精緻。
不過一個問題是 Claw A1M 機身按鍵的擺位令到使用空投（按實 L1 同時按十字制）及開地圖（選擇鍵）操作不太方便，可能要運用機背的 M1、M2 按鈕來進行這些操作就會舒服得多。
《Hades II》
在 3 款遊戲之中體驗最好的就是《Hades II》，遊戲在 Claw A1M 上運行表現極佳，全程穩定 120 FPS 不曾掉幀；加上 Claw A1M 銳利度和對比度都非常高的顯示屏，令遊戲畫面看起來份外精美；完美的流暢度加上完美的畫質，單就以 Claw A1M 遊玩《Hades II》的這段時間而言，可能是記者遊玩過的手提 PC 遊戲戲中最爽最舒暢的一次體驗。
續航力表現出眾
除了實機遊玩表現之外，續航力自然也是手提主機的一大考量；而 Claw A1M 在這方面的表現就相當亮眼。Claw A1M 擁有 53 WHr 的超大電池容量，用這個數字配上運行遊戲時的功耗（可以在即時監控中顯示）就可得知主機的續航力。
例如當記者以極致效能模式遊玩《原神》時，主機的功耗為 43~47W，換算下來續航力就有 1.2~1.5 小時，以一部手提 PC 遊戲機的最高效能模式而言是相當長的續航力了；如果以電能模式來玩就可以有更長的續航時間。
如果以超級電能模式來觀看影片（如 Netflix 之類）， Claw A1M 的續航力更可達 6 小時以上；很可能是現時市面上續航力表現最出色的手提 PC 遊戲機。
總結：要玩 3A 大作仍略為勉強 若非主玩 3A 則高度推薦
若單論硬件規格，Claw A1M 未必是市面上最強勁的款式；但是 Claw A1M 有許多優點，包括機身出色的人體工學設計、高質素的顯示屏、優秀的散熱，卓越的續航力能力。如果你想要一部可以完美高畫質 60 FPS 運行 3A 大作遊戲的機台，Claw A1M 未必是你的最佳選擇；但如果你想要一部順手、自定功能多、運行安靜續航力又好的手提機，主要來玩《Hades II》、《惡魔城》等平台、動作遊戲或相對不吃效能的日系 RPG 遊戲的話，Claw A1M 很可能就是你的最佳選擇。
出機即減800
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