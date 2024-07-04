MSI Claw A1M 掌上型PC遊戲機評測：120 FPS 超流暢遊戲體驗｜自從 Steam Deck 出現之後，手提、掌上型 PC 遊戲機就越來越流行，不少廠商都推出自家的款式。知名電競品牌 MSI 微星最近就推出了全新手提 PC 遊戲機「Claw A1M」，以下為《香港01》科技玩物頻道實機評測及試用心得。



MSI Claw A1M 評測 握持感相當好和Steam Deck難分軒輊

對於一部手提遊戲機而言，在機身外觀、硬件性能、屏幕質素、電池續航力等各種各樣之前，最重要的一點大概「拿在手上的手感」好不好。記者當年也做過 Steam Deck 的評測，當時記者被 Steam Deck 好揸手的程度嚇了一跳；而如今 Claw A1M 完全可以給到幾乎相同級數的握持感。

MSI Claw A1M

Claw A1M 機身的重心設計得非常好，握柄的人體工學設計自然好用，雙手握持下不論是手肘靠著臂枕還是完全凌空都十分舒適，甚至是單手握著一段時間也不會累。例如玩到一半時想拿飲料，可以單手握住主機空手另一隻去拿都很自然，不用每次都整部機放低。如果你同樣是講究手感的用家，Claw A1M 一定不會令你失望。

按圖放大更多 Claw A1M 開箱照片：



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另外值得一提是機身的左右板機與搖桿均採用非接觸性的「霍爾效應」結構，精準且遠比傳統的電阻式搖桿耐用，不用擔心機身搖桿會否很容易就「虧」開始漂移。

當然還有招牌的RBG效果

MSI Claw A1M 硬件規格

除了機身設計外，Claw A1M 的硬件規格也不俗：記者試用的 512 GB 版本 採用Intel Ultra 5 135H 14 核 18 執行緒 CPU（最高時脈 4.6Ghz）、16GB LPDDR V 6400Mhz Ram；GPU 為 Intel Arc Graphic，內存為 512GB PCIE 4.0 SSD 硬碟，顯示屏則為 7 吋 120Hz IPS 屏幕、預載 OS 則為 Windows 11 Home。如果使用 1TB 版本，CPU 配置會為再高級的 Intel Core Ultra 7 155H 16 核 18 執行緒（最高時脈 4.8Ghz）。

可不要因為是 Intel GPU 就馬上有先入為主的印象、以為會像十多年電腦底板內建的 on-board display 一樣無力；事關最近幾年 Intel 也開始著力於 GPU 生產和開發，如今的 Intel 即使是集成晶片也有搭載高效能 GPU 的款式，像是 Claw A1M 用的「Arc Graphic」就有強大效能，更可支援微軟自家的 AI 升頻技術「XeSS」以進一步提升遊戲效能表現。

記者自己未有特意為 Claw A1M 進行跑分（畢竟分數不直接代表實際使用效果，遊戲玩起來體驗如何才是最重要的）；如果很在意硬件跑分結果的話，官方給出的分數是 CPU （Ultra 7-155H）以 Cinebench R23 Multi Core Single run 跑出 14000 分；GPU 方面則以3DMark 的 Fire Strike Graphics 及 Time Spy Graphics 分別跑出 8500 及 3500 分。

非 OLED 螢幕但畫質亦是絕佳

Claw A1M 的螢幕雖然不是 OLED 款式，但效果亦令人相當滿意：不單銳利度和色彩飽和度都非常出色，還具有 120 Hz 高刷新率，用來玩卡通渲染風格的遊戲如《原神》、《崩壞星穹鐵道》、《Hades II》、《Tales of》系列或即將推出的《絕區零》等都應該十分適合。不得不說 Claw A1M 螢幕的銳利度是非常厲害，在 7 吋大的螢幕上也能清楚看到遊戲畫面的每一個細節，每個線條都是那麼清晰準確，視覺體驗相當好。

從照片較難看到效果，但總之記者對Claw A1M螢幕的質素很滿意

散熱出色 風扇聲細是一大優點

Claw A1M 還有一個大優點是散熱表現極佳：記者在測試的期間以最高性能模式連續運行遊戲兩小時以上，但完全不會感到機身發熱（當然如果去摸出風位還是會摸到熱風）；同時即使是負載運行下風扇聲也是相當細，不誇張的說是記者用過的手提 PC 遊戲機中最細聲的一款。

機背滿滿的散熱設計。官方介紹是創新的內流式散熱設計，能將氣流重新導向以確保所有內部組件都能維持酷冷。

在開了機身喇叭者戴耳機的情況下，基本是完全不會聽到風扇聲；這裡也順便讚讚 Claw A1M 的機身喇叭音質極之出色，解析力以機身自帶喇叭而言很出色能清楚辦認背景音樂和各種音效，即使不戴耳機單用機身喇叭也已有很好的體驗。

如果這樣還不滿足，也可以在 MSI Center 中自行定義不同環境下的風扇轉速；當然如果胡亂更改設定，就有可能令散熱表現下降連帶機能亦隨之下滑，很清楚自己在做什麼的人才去研究這些個人化設定比較好。

MSI Claw A1M

自定義範圍超闊 內建Macro等多個方便功能

Claw A1M 在初次開機時因為需要設定 Windows 會有頗多步驟；首先 Windows 會強逼你註冊帳號才能使用，以及言語地區的設定等等。一個記者不太喜歡的地方是系統強制用家必須要在指紋認證或 PIN 碼之間選一個、不能像 iPad 般以無鎖定方式使用，但這些都較是微軟的問題，非 MSI 之過。

而在設定好 Windows 之後玩家也應該去 MSI Center M 裡進行更新和 BIOS 升級；對於第一次使用 MSI 產品的用家，可能會需要少許時間來熟習 MSI Center M 的介面及操作；如果是希望能開機即用的懶人，就要有首次開機時需要一點時間來 setup 的準備。

但當你開始習慣之後，就會發現 MSI Center M 是一個相當好用的控制台。MSI Center M 提供各種便捷及自定義功能，像是「組合鍵」功能已是非常方便，記者就十分喜歡用 M1 / M2 + A 掣來截圖這個功能。

另一便利功能則是自動連按 / 自動按鍵組合 Macro，這個當然是妙用無窮，相信資歷比較深的機會都會知道連射手掣的妙用處。此外還有 MSI APP Player，即 MSI 自家的 Android 模擬器，可將手機遊戲搬到 Claw A1M 上以手機暢玩。

當然RGB效果也能自訂

而在遊玩遊戲時，按機身螢幕右邊的「快速設定」按鈕可以打開選單，便捷存取亮度、音量調整、顯示桌面、畫面錄影、即時監控等常用功能。

快速設定十分方便

另外也因為 Claw 實質上是一部電腦的關係，你可以在 Claw A1M 上做任何在電腦上做到的事情，例如看 YouTube、Netflix 等，甚至可以通過 Thunderbolt 4（USB-C）插口連接鍵盤進行文書處理等等，除了玩遊戲之外還能有各種用途。

上YouTube睇Netflix玩手機game都無問題

實機試玩

記者以《原神》、《絕地戰兵2》和《Hades II》三款遊戲來實際測試 Claw A1M 的遊玩表現；所有遊戲都在連接電源的最高效能模式下執行。

《原神》



在高畫面時只能輸出 30 FPS；但將畫質調回「中」則可有穩定的 50~60 FPS。雖然未能去到全程安定 60 但也由於沒有突然 FPS 急劇下跌的情況，再加上 120 Hz 屏幕加持，玩起來感覺相當是相當順暢。不過記者在遊玩期間彈了一次 Game，原因不明。

Claw A1M實機截圖

《絕地戰兵2》Helldivers 2



即使將畫質調至低仍只能以 30~40 FPS 運行，不過整個運行環境都十分穩定，沒有突然卡頓或彈Game的情況，即使成堆蟲群出現也能穩定運行。而且即使畫質為低畫面質素其實仍然不差，尤其在即使低畫質玩家的驅逐艦仍然十分精緻。

Claw A1M實機截圖

不過一個問題是 Claw A1M 機身按鍵的擺位令到使用空投（按實 L1 同時按十字制）及開地圖（選擇鍵）操作不太方便，可能要運用機背的 M1、M2 按鈕來進行這些操作就會舒服得多。

《Hades II》



在 3 款遊戲之中體驗最好的就是《Hades II》，遊戲在 Claw A1M 上運行表現極佳，全程穩定 120 FPS 不曾掉幀；加上 Claw A1M 銳利度和對比度都非常高的顯示屏，令遊戲畫面看起來份外精美；完美的流暢度加上完美的畫質，單就以 Claw A1M 遊玩《Hades II》的這段時間而言，可能是記者遊玩過的手提 PC 遊戲戲中最爽最舒暢的一次體驗。

用Claw A1M玩Hades II潮爽

續航力表現出眾

除了實機遊玩表現之外，續航力自然也是手提主機的一大考量；而 Claw A1M 在這方面的表現就相當亮眼。Claw A1M 擁有 53 WHr 的超大電池容量，用這個數字配上運行遊戲時的功耗（可以在即時監控中顯示）就可得知主機的續航力。

例如當記者以極致效能模式遊玩《原神》時，主機的功耗為 43~47W，換算下來續航力就有 1.2~1.5 小時，以一部手提 PC 遊戲機的最高效能模式而言是相當長的續航力了；如果以電能模式來玩就可以有更長的續航時間。

各個情景下還可再自訂細部設定

如果以超級電能模式來觀看影片（如 Netflix 之類）， Claw A1M 的續航力更可達 6 小時以上；很可能是現時市面上續航力表現最出色的手提 PC 遊戲機。

總結：要玩 3A 大作仍略為勉強 若非主玩 3A 則高度推薦



若單論硬件規格，Claw A1M 未必是市面上最強勁的款式；但是 Claw A1M 有許多優點，包括機身出色的人體工學設計、高質素的顯示屏、優秀的散熱，卓越的續航力能力。如果你想要一部可以完美高畫質 60 FPS 運行 3A 大作遊戲的機台，Claw A1M 未必是你的最佳選擇；但如果你想要一部順手、自定功能多、運行安靜續航力又好的手提機，主要來玩《Hades II》、《惡魔城》等平台、動作遊戲或相對不吃效能的日系 RPG 遊戲的話，Claw A1M 很可能就是你的最佳選擇。



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