絕區零快刷首抽方法 開局最強角色推薦｜原神米哈遊新作正式開服｜由《崩壞: 星穹鐵道》、《原神》開發商米哈遊開發的最新跨平台手機動作遊戲《絕區零》（Zenless Zone Zero / ZZZ）終於在 7 月 4 日正式推出，《香港01》科技玩物頻道以下提供絕區零首抽攻略，包括刷首抽方法、開局最強角色推薦及開服兌換碼一覽。



絕區零刷快首抽方法

先說結論：《絕區零》可以刷首抽，但是不刷也能玩。作為開服活動《絕區零》會派發 20 個「原裝母帶」（普池抽，即原神的藍波、星鐵的通票）；雖然只能抽普池，但也是可以刷想要的普池 S 級（5星）角色，甚至是拼雙 5 星開局等。而遊戲在開始到能抽蛋的位置，劇情全跳過的話約需 15 分鐘左右，雖然不算快但還算是可以刷的範圍之內。

大概15~18分鐘就能開始頭20抽

而由以上位置再打一段主線劇情後可以開啟活動介面，能夠再拿到 20 個原裝母帶。由於《絕區零》和《崩壞星穹鐵道》一樣設有新手普池首 50 抽必出 S 級（5星）角色，而這 50 抽是有 10 連 8 折 i.e. 40 個原裝母帶剛好能夠抽完，換言之所有玩家在打完頭兩段主線劇情後最少都會有一隻 5 星角色讓你玩。

要打到活動開放需要45分鐘左右

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另外如果一直打到開放活動介面的話，額外領到的獎勵、兌碼，可以湊到限池 10 抽，去拚開服限定角色「艾蓮」，也就是有機會刷到限角開局。只是如果要打到開啟活動介面的地方，再快都要 45~50 分鐘，是否值得花這個時間來刷就見仁見智了。如果你並不在意這新手首出的角色是哪一位，又或沒有非要刷到艾蓮不可的話，是可以不用刷首抽直接玩下去也可。

按圖放大《絕區零》刷首抽流程：



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絕區零開局最強角色推薦

開服最強角色自然就是限池的艾蓮，開服時點最強的輸出角色。遊戲設有保底機制，懶得刷又捨得花費的人可以直接課到有。

不過畢竟不是所有人都有耐性每 45 分鐘刷一次 10 抽去拚艾蓮，於是首抽基本上就是圍繞普池 6 個 S 級角色到底哪個比較好。

6個普池S級角色

如果會打算刷/課到有艾蓮為止的話，普池保底可以選擇刷出狼人「萊卡恩」，可以和艾蓮組成非常強勢的「失衡隊」。而萊卡恩就算不是配合艾蓮，配合初始角色妮可、安比及四星角色蒼角都是十分強力，是強度黨的不二之選。

如果並沒有一定要艾蓮、或者希望優先遊玩女角色，則可以選擇刷「格莉絲」或「麗娜」（女僕），可以組成同樣是強勢隊伍的「屬性異常隊」。

至於另外兩位 S 級角色 11號 和 貓又 在之前的試測版本中相對弱勢，但在開服後因為新的 4 星角色「派派」推出，其機制能很好地配合 11 號和貓叉，組成所謂的「混傷」隊伍。最後一位珂蕾妲在開服時點比其他角色稍為弱勢，當然配隊得宜下也完全足以打穿整個遊戲。總結下來就是誰都能玩，可以刷自己喜愛的角色或是以多5星開局為目標；純純的強度黨則可以 艾蓮+萊卡恩 和 格莉絲+麗娜 的組合來刷。

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絕區零開服兌換碼一覽 兌換碼領取方法

打開選單後在「更多」中選擇「兌換碼」，然後輸入以下兌換碼即可獲得禮物，一共可領到 400 石，能夠多 2 抽，可以在刷首抽時用到。

絕區零開服兌換碼：



ZZZFREE100



ZENLESSGIFT



ZENLESSLAUNCH



ZZZTVCM

ZZZ2024

＊這兩個兌換碼只能使用其中一個，兩者得到的禮品也完全相同

