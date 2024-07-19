Gundam Breaker 4｜Gundam Breaker 高達創壞者一直以來都是頗受 fans 歡迎的遊戲系列，可惜 6 年前的上一作《New Gundam Breaker》卻是水準不佳劣評如潮，亦令系列就此沈寂數年。早前 Bandai Namco 突發公布系列最新作《Gundam Breaker 4》高達創壞者4，今天開始展開一連三日的公開測試，以下為試玩心得。



＊＊以下心得感想以遊戲 PS5 版本為準

《Gundam Breaker 4》公開測試 PS4、PS5、Switch免申請即玩

如果你是完全沒有接觸過《Gundam Breaker》系列的玩家，這裡先介紹一下《Gundam Breaker 4》的基本玩法流程：在遊戲中玩家將會操作自己組裝的高達模型進行戰鬥、完成各種任務；而在任務中擊敗敵人（同樣也是各種高達模型）後有機率獲得其零件，得到零件後能夠組裝到自己的機體上以強化能力，讓玩家去挑戰更高難度的任務和更強的敵機。

《Gundam Breaker 4》

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而《Gundam Breaker》有趣的地方就在於在零件的組裝上幾乎沒有限制，各種匪夷所思的組合都可以砌出來，像是高達頭、渣古身、太空坦克腳等都完全沒問題。既可以組出自己覺得最有型的組合，又或是以攪笑為目標有幾古怪整幾古怪，不然單純性能行先只看零件和所帶技能的強度來組裝都可以，玩法完全自由。

將機體砌到「錦繡多味魚」一樣也是一種樂趣

比《New Gundam Breaker》多處改善 零件招式種類多

記者自己沒有玩過《New Gundam Breaker》（幸好躲過了是不是）；但從《Gundam Breaker 4》的試玩來看，可見到開發方有就多個玩家提出的《New Gundam Breaker》的缺點作出改善：首先是零件不再需要自己撿拾，而是會自動拾取，既沒有數量限制、也不需要在關卡完結時放進收集箱的才能得到零件的失智設計，不再有撿不到零件的傻問題。

《Gundam Breaker 4》

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而在《New Gundam Breaker》中被許多玩家垢病的打擊感差這點也改善過來，各種格鬥攻擊都有不錯的返饋（當然和純動作對戰的高達VS系列相比仍是有少點差距，但也足夠收貨有餘了）。

《Gundam Breaker 4》

《Gundam Breaker 4》的戰鬥系統頗有趣味，除了基本的跳躍、快速移動和鎖定之外，每部機體更可以裝備最多 4 個 EX 技能和 8 個 OP 技能，而技能之間也往往可以相互取消作出華麗的連段，例如可以用斬艦刀將敵人升上半空，再使出正義高達著名的連還踢，然後再用飛彈或浮浮炮來追擊等等，研究各種招式組合也是一大樂趣。

系列傳統的被打到一定傷害會令機身部件脫落的設計仍然保留，但改成即使不主動去撿回部份，也會在一段時間後會自動重新合體，可以不用自己去撿零件，戰鬥過程更為順暢。

《Gundam Breaker 4》

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支援多人遊玩

雖說遊戲的零件及招式種類都多，但一個人刷刷刷的話也可能很快會悶；不過《Gunda< Breaker 4》支援連線遊玩，可以和朋友或街客一同出任務。玩家可以加入或創立多人遊戲大廳、和其他玩家組隊出戰，也可以直接搜尋其他人的任務加入。而在多人大廳時更可以見到其他玩家組裝的機體，單是能看到其他人如何組裝各種奇形怪狀的機體已經很有趣了。

《Gundam Breaker 4》

至於劇情方面，由於試玩並未開放故事模式，無從評論。

目前感想：可以期待



《Gundam Breaker 4》demo 給記者的感覺不差，單是研究各種 EX 和 OP 技能的性能和組合已很有趣；戰鬥手感提升和各種系統改良之下，至少就試玩中可玩到的部份而言不會像《New Gundam Breaker》那麼悲劇。公測將會維持到星期日，想試的人就要趁今個周末了。

