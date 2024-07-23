動漫節2024｜反智轉身 真天魔透明公仔 你識條鐵｜8個ACG動漫節經典回憶｜一年一度的香港動漫界盛事「香港動漫玩節 ACGHK2024」將在 7 月 26 日至 30 日舉行；作為香港最大型（不論是否和動漫有關）的主要活動之一，動漫節每年的參加人數均極多，歷年來參加者和大會本身也留下許多經典故事和集體回憶，以下就和大家重溫香港動漫節的 8 個經典集體回憶時刻。



1. 反智轉身

可能不少人提到動漫節第一間都會想起「反智轉身」：2007 年動漫節，連續 3 年排頭位、花名「豪傑公子」的莫先生提早 30 多個小時排隊以頭位入場時，竟以「施丹式轉身」（原地自轉）形式衝入會場。

稍後他在接受傳媒訪被問時為何要這樣轉身入場，原來是他遺失了票尾、保安員不讓他進場，唯有這樣突破保安的阻撓。他更向傳媒表示「不能屈服在這種反智行為之下」（指沒有票尾就不讓花了30小時排隊的他入場不合理），網民也順理成章地將其入場方式稱為「反智轉身」。

（網路圖片）

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在反智轉身出現之後，時常都會有排位或前排入場人士重現此經典場面，2022 年和 2023 年動漫節的頭位人士也以反智轉身入場，現場人士也隨之歡呼起哄，十分有儀感相當有趣。

2023年動漫節頭位入場的黎先生甫進場便重展經典「反智轉身」入場畫面，引來現場一陣歡呼。（林靄怡攝）

2. 動漫細哨（冰火版真天魔透明公仔）

動漫細哨是 2008 年香港動漫節的頭位入場，他接受訪問時稱是為了搶購全球限量 6 隻（香港名額 3 隻）的「冰火版真天魔透明公仔」。他也因為偏黑的膚色和哨牙，外觀令人聯想起花名細哨的足球名宿「朗拿甸奴」，因而被網民戲稱為「動漫細哨」。

動漫細哨（網路圖片）

冰火版真天魔透明公仔實物照：



https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=7649&snA=9647

3. 日日J（外行人識條鐵）

2015 年動漫節頭位入場的陳先生成功購得限量版 Metal Gear Solid V PS 主機，取得Metal Gear 的生化手臂。陳先生在接受訪問時對成功取得心頭好喜形於色，稱「排咁耐買到呢隻手真係好興奮」；被問到此生化手臂有何意義、如何遊玩時，陳先生則表示並非作遊玩用途：「珍藏架咋喎，唔玩架喎」、「搵個玻璃箱裝起佢日日 J 囉」、「呢啲外行人識條鐵咩」，這些生動抵死回應就此成為流傳網絡多年的金句。

（網路圖片）

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4. 謝雪心 Cosplay 原神做嘉賓

去年動漫節 2023 大會找來當時 71 歲的謝雪心（心姐）擔任嘉賓，更 Cosplay 《原神》的達達利亞登場。心姐透露本身只是被邀擔當 Cosplay 比賽的頒獎嘉賓，是自薦以 Cosplay 造型登場；台上的心姐結合多年粵劇老倌經驗及技術元素揮舞長槍表演，舉手投足都十分帥氣。

網民對於謝雪心勇於接納新事物、對動漫遊戲文化不戴有色眼鏡、同時又不擺架子和其他 Coser 玩埋一份的親民態度都非常讚賞。大會也公布今年動漫節再有謝雪心登台，不知道會否再以 Cosplay 造型登場，會的話又是什麼角色。

5. 伊織萌初次訪港

日本 Cosplay 天后伊織萌（伊織もえ）在去年動漫節 2023 最後一天 8 月 1 日登台演出；當時是伊織萌首次訪港，在會場購買限量的連簽名見面會入場券的寫真書套組以及其他精品均極速售罄，而伊織萌登台時主舞台前人群逼爆，「針都插唔入」大概是動漫節多年來最逼人的一次，相當誇張。

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6. 周秀娜毒撚

2009 年動漫節，當時 13 歲的李同學入場購買動漫女神周秀娜的巨型攬枕，李同學抱著攬枕的場面被影低，不少網民都嘲笑其「勁毒」。本地才子陶傑也借事件嘲諷香港「o靚模」流行現象，不過卻反被網民改圖。不過近年本地偶像團隊 Mirror 雄起飛靡本地萬千女性，NewJeans 等來自韓國女團也深受港男追捧，追偶像一事已不再被歧視。

7. 攪笑 Cosplay

不少人去動漫節目的並不是掃貨，而是去睇 Cosplayer；而 Cosplay 除了以俊男美女或角色還原度為主之外，也有不少人以攪笑為 Cosplay 主題，例如重現動漫中的名場面，又或扮演一些當時流行的動漫或時事梗。例如去年就有人 Cosplay《進擊的巨人》中的名場面「萊納你坐啊」，還帶了椅子讓人真的可以坐下，相當有心機。

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8. VTuber 嘉賓

近年 VTuber 文化興起，hololive、NIJISANJI 等經紀公司品牌旗下的 VTuber 在全球均收獲極高人氣；而香港動漫節也順應潮流，開始邀請 VTuber 作嘉賓登台。2022 年香港動漫電玩節主舞台的 VTuber Panel 就邀請了 NIJISANJI EN Noctyx 成員 Fulgur Ovid 同 Uki Violeta 登台，當時舞台前也是一片墟冚，台下 fans 的尖叫聲震撼全場；今年動漫節就有來自 hololive 的「桃鈴音音」舉辦 hololive VTUBER: Momosuzu Nene Live Panel in ACGHK。