頭文字D神級饒舌歌手MOTSU 來港演出｜講到《頭文字D》，你可能只會想到「三萬蚊過夜」、「我要買GTR」還有周董的《一路往北》。但如果當年你有睇《頭D》動畫或去機鋪打車game，腦中響起的聲音應該是一系列EUROBEAT歌曲，參與過《頭D》主題曲《Rage Your Dream》，近年再創作續集《MF Ghost》OP的日本神級饒舌歌手MOTSU，早前來港參與EUROBEAT x PARAPARA x ANISONG DJ活動《Ani-ParaDise》，與多位香港DJ同台演出，台下觀眾一齊跳一齊搖，氣氛超好！



喜愛日本音樂、動漫流行文化的你，假期會有些甚麼活動？記者除了行信和、上網追番，有時也會參加香港的日系地下idol演唱會，雖然日系歌曲中偶爾會夾集anisong，但始終都不夠ACG。近排經朋友介紹，參觀了由《LoVin’ ToNIte》與《Ota-Krew!》合辨的日本動漫歌曲主題EUROBEAT x PARAPARA x ANISONG DJ活動《Ani-ParaDise》，即睇現場觀後感。

由《LoVin’ ToNIte》與《Ota-Krew!》合辨 ANISONG DJ活動《Ani-ParaDise》。

MOTSU 不愧是音樂組合m.o.v.e和ALTIMA的成員，世界級人氣震撼全場，一登台fans已經high爆，視線全都集中在這位日本DJ + Rapper 身上。他演出了多首Eurobeat、動畫歌曲，而且是即場演唱饒舌說唱部份，當中包括《頭文字D》名曲《Rage Your Dream》，觀眾們雙手由頭fing到尾，齊齊指向這位傳奇Rapper，從未曾放過下來。

演出者提供圖片

MOTSU 真的全無架子，台上對幾位香港DJ後輩態度親切，電腦出現小問題時更以自己的氣牆及台風保持場內熱度，最後更與香港的觀眾一齊大合照。如果將來他再次來港演出，記者一定再捧場支持。

主辦單位 LoVin' ToNIte 官方圖片

令人想起動畫的 女DJ 當然不只行性感的「人造人18號」DJ SODA，當晚的演出嘉賓 DJ TART 穿上一身動漫cosplay裝上台，萌萌的2.5次元感覺很適合anisong。

演出嘉賓 DJ TART 穿上一身動漫cosplay裝上台，萌萌的2.5次元感覺很適合anisong。（hk01圖片）

回頭看負責開場打頭陣的本地DJ Lemonade及DJ NEWS 選曲都很有趣，除了anisong還揀了Donki歌及小熊維尼主題曲，平時聽慣的歌曲經混音再加上舞台燈光加持，背面大型屏幕一路播放動畫片，即時令人想隨住節奏舞動身子。

左起：DJ Lemonade及DJ NEWS（hk01圖片）

DJ NEWS在演出時自己也會手舞足蹈跳parapara（hk01圖片）

記者也留意一下台下觀眾，有地雷系美少女、鏈鋸人coser、男男女女甚麼人都有，跟地下idol場一樣熱鬧，但玩法就有點不同。原來不是每首歌都會「打call」、或拿起螢光棒跳「ota藝」，觀眾更多是整齊地集體跳舞，聽到熱門或喜歡的歌曲會走近台前高聲歡呼，台上台下打成一片的感覺令人情緒高漲。下次再有同類活動，記者必定放下相機，全程投入玩一次。

MOTSU搞到全場high爆，雙手全都指向這位傳奇Rapper，從未曾放過下來。

當日的表演單位多達8組，$420由下午睇到入夜，如果記者不是晚上有約，一定留到最後的握手見面會。

MOTSU有幾勁？

MOTSU來頭不少，他自22歲開始就隻身征美學習Rap和跳舞，1992年已經組成DANCE MUSIC組合MORE DEEP出道，1997年作為 Rapper及作詞人，與女主音 yuri（益田祐里）組成二人eurobeat組合m.o.v.e，後來藉《頭文字D》主題曲而全球知名。後來還另組新team“ALTIMA”，創作《灼眼的夏娜》和《加速世界》的主題曲。

直到2024年，被奉為《頭D》續集的《MF Ghost 燃油車鬥魂》推出動畫版，製作團隊非常醒目，再次講來MOTSU 作歌作詞，更負責說唱部份、與動畫歌手芹澤優合唱主題曲《JUNGLE FIRE》以及《ROCK ME KISS ME feat. MOTSU》。