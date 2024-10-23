CCS流龍馬1/12人偶開箱｜提到ccstoys這家中國玩具廠，即會聯想起裝甲重厚、份量十足的合金機械人，想不到ccs的《三一萬能俠》新作竟是一款1/12可動人偶、黑三一駕駛員：流龍馬！作為ccs人偶頭砲依然超高CP值，$498玩布料衣服、大量槍砲配件，頭雕都有4組表情！當中一款表情更相信可接棒「淫賤胡迪」成為下一款惡搞meme圖御用model（笑）。



498元有布衫超抵、日本廠畀膠衫你玩咋

中國玩具廠發展著衫1/12公仔已經十年有多、隻隻抵食夾大件，日本廠5百幾只得硬膠衫、紙披風，這款CCS流龍馬1/12 $498就有布製衣物，公仔細細就有大褸、上色和長褲，更有膠製的披風及長靴，手鐐、鐵鏈腰帶製立體質感。

CCS流龍馬1/12人偶498元有布衫超抵（鍾世傑 攝）

同真三一合照更有氣勢

CCS流龍馬1/12的人仔骨架可動能力還算不錯，始終有著布衫所以可動性略有阻礙，但尺然能夠擺出很多帥氣及誇張的漫畫式動作。如果你同時擁有CCS的真三一，擺放在一起影相自然再有加乘作用，不過尺寸一大一細，如果手機沒有大光圈影淺景深相，可能就需要app後製，氣氛會更好。

同真三一合照更有氣勢（鍾世傑 攝）

武器豐富手型又多

CCS流龍馬1/12武器也好多，包括一對曲尺+左輪手槍（連槍帶），兩把白色的光線槍，1把可摺柄、入子彈的榴彈砲，以及大量手榴彈。也有附送相對應的替換手掌，表達細緻的出招動作非常到位。

武器豐富手型又多，礙於布衫骨架可動性高上。（鍾世傑 攝）

唯一不滿是支架根本撐不住figure，要長期做動作，需要手動上實支架上的螺絲。

全部配件一覽圖（鍾世傑 攝）

可摺柄、入子彈的榴彈砲（鍾世傑 攝）

表達細緻的出招動作非常到位。（鍾世傑 攝）

一對曲尺+左輪手槍（連槍帶）（鍾世傑 攝）

「表情包」超豐富．可接胡迪棒做「淫賤龍馬」

三一1號駕駛員，CCSToys 1／12 流龍馬則來自OVA《世界最後之日》，他在片中表情極度誇張，玩具亦成功把握了這特別，製作了4組個性豐富的頭雕，頭髮位層次感好，不必像日本廠般顧及安全而做得又粗又圓，4組頭雕包包括包頭巾頭盔、標準cool樣、嬲爆咬牙切齒樣、邪氣奸笑樣以及最好玩的「面容扭曲狂笑表情」。最後一個表情根本可以接棒「山口式」淫賤胡迪，跟不同囡囡figre一起拍搞笑meme圖，也是記者覺得CCS流龍馬1/12人偶最好玩的賣點。

「表情包」超豐富．可接胡迪棒做「淫賤龍馬」（鍾世傑 攝）

CCSToys 1／12 流龍馬表情頭雕款式多（鍾世傑 攝）

CCSToys 1／12 流龍馬表情頭雕款式多（鍾世傑 攝）

CCSTOYS FigScript 系列 《真三一萬能俠 世界最後之日》RyomaNagare 流龍馬 1/12 可動人偶（售價$498/精品玩具 animes-pro.com 有售）