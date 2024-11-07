三大日本女團來港演出｜必識Wasuta玩貓耳唱珍奶歌超多女飯IG爆紅

近一年勁多日本歌手、女團來港演出，近日就有milet、12月仲有YOASOBI 同櫻坂46，不過本文就想介紹一下11月30日和12月1日，連續兩日在柴灣Youth Square 青年廣場舉行的JAM×TALE in Hong Kong 2024，邀請到三大日本女團：FES☆TIVE / わーすた（Wasuta） / Task have Fun 來港演出！



$650睇足全日｜50多位日1本香港Idol同場演出

Task have Fun 富有青春動感、FES☆TIVE 演出熱情奔放，加上 わーすた 滿滿的二次元氣息，一次過體會三種不同日本偶像文化，兩日演出還有多個香港地下偶像女團包括：モノクローム、乙女新夢、ERЯOR Reset、Feather等當嘉賓，記者用手數都數到兩日超過50幾位idol登台，$650睇晒真是機會難得！

わーすた (The World Standard)

わーすた (The World Standard)

わーすた (The World Standard) 是一支擁有全球視野的偶像團體，正式全名：The World Standard，以將日本的KAWAII文化傳達到世界各地為己任。電子音樂與可愛系的旋律，歌曲常帶有動漫風格，並融入了流行的日系元素，歌曲風格百變主題又都夠創意，連珍珠奶茶都可以出到首歌。不單只歌曲常在IG/TikTok被妹子拿來當reels的音樂，香港不少地團隊女生都是她們的粉絲，cover她們的歌曲，可想而知有幾勁、幾可愛。

わーすた 演出還包括香港嘉賓：ERЯOR Reset / Feather

Task have Fun

Task have Fun

Task have Fun 是由三位充滿活力的成員組成的偶像團體，特色是表演極具能量和爆炸性，歌聲甜美曲風多變。三位成員中白岡今日花更是台日混血美女，爸爸是台灣人，大家跟她見面時相信一定要話題。

Task have Fun 演出還包括香港嘉賓：ERЯOR Reset/ Kaleidoscope

FES☆TIVE

FES☆TIVE

FES☆TIVE 的名字來自慶典及嘉年華會，希望以舞台表演為日本打打氣，將日本傳統祭典文化跟現代流行音樂結合，歌曲熱鬧好玩，相信在台下的觀眾一樣會被她們的慶典氣氛帶動。

FES☆TIVE 演出還包括香港嘉賓：乙女シンドリーム / M.A.D

活動分11月30日及12月1日兩天舉行，玩法及收費不一：

11月30日（星期六）將安排3組日本女團分別演出，每場演出另外還香港idol嘉賓，$300睇一場（當日即場買$400） / 三場睇晒 $550／入場時需另付$30飲品費

【時間】

Task have Fun（OPEN13:50 / START14:35）

FES☆TIVE （OPEN16:45 / START17:30）

わーすた（OPEN19:40 / START20:25）

12月1日（星期日）除三大日本團，還有香港嘉賓，上午／下午部份日本女團都會出場，香港嘉賓則上／下午有別。收費為$380睇一場（當日即場買$480） / 兩場睇晒 $650／入場時需另付$30飲品費。

第一部：OPEN13:30 / START14:00

演出者：3大日本女團／Kaleidoscope / Infernal / ERЯOR Reset / CHOTTO CRAZY / 夜瑠☆エピファニー

第二部：OPEN18:40 / START19:00

演出者：3大日本女團／モノクローム / Feather / Sentimental KiSS

另外仲有一個方法購買2DAYS VIP門券，到時可以優先入場，詳情請自行到大會FB查詢：www.facebook.com/talefestival