聖誕網購玩具優惠｜上淘寶訂玩具已是figure玩具迷買物新常態，但臨近聖誕，其實不少本地網店買玩具figure一樣有優惠，比如HKTVmall在12月4日舉行的「聖誕狂賞你」，當中LEGO官方旗艦店會做8折。另外又睇睇其他網店的88折高達模型、拉打玩具，還有變型金剛、漫威、星戰figure75折。



HKTVmall 「聖誕狂賞你」LEGO 官方旗艦店八折再送禮

平時以為上 HKTVmall 都是買食品、家品，想不到其實都有玩具買，比如「LEGO官方旗艦店」就會參與「聖誕狂賞你」劈價活動，由12月3日至12月31日將有29個品牌（比同Adidas運動用品、億世家電器等）參與每日一店優惠，LEGO減價日為12月5日至6日，全店最少8折，比如可以買套 LEGO Icons 砌支玫瑰花束送禮，計算所有優惠後最低價只需要$294（原價$459），加多套#60436 LEGO City 驚喜月曆 2024（優惠價$199），就買夠$350或以上，拎埋聖誕火車小積木禮物。另外，LEGO還有個「12.12」優惠，12月1日至15日，買滿$1,212蚊再減$122。

HKTVmall 「聖誕狂賞你」LEGO 官方旗艦店八折再送禮

HKTVmall 「聖誕狂賞你」LEGO 官方旗艦店八折再送禮

#75345 星球大戰 501部隊複製人兵團

原價：$199 計晒所有惠後最低價：$138

#75345 星球大戰 501部隊複製人兵團｜原價：$199 計晒所有惠後最低價：$138

#76909 Speed Champions 平治賽車套裝

原價：$379 計晒所有惠後最低價：$259

#76909 Speed Champions 平治賽車套裝｜原價：$379 計晒所有惠後最低價：$259

#10328 LEGO Icons 玫瑰花束

原價：$459 計晒所有惠後最低價：$294

#10328 LEGO Icons 玫瑰花束｜原價：$459 計晒所有惠後最低價：$294

LEGO #76191 漫威英雄無限手套

原價：$729 計晒所有惠後最低價：$496

LEGO #76191 漫威英雄無限手套｜原價：$729 計晒所有惠後最低價：$496

另外還有幾款相當應節的新貨，當中最吸引是新電影《魔法壞女巫》的翡翠城堡套裝。

#60436 LEGO City 驚喜月曆 2024

原價：$209 優惠價：$ 199

#60436 LEGO City 驚喜月曆 2024｜原價：$209 優惠價：$ 199

#75684 魔法壞女巫 歡迎光臨翡翠城場景

原價：$879 優惠價：$ 835

#75684 魔法壞女巫 歡迎光臨翡翠城場景｜原價：$879 優惠價：$ 835

#21351 LEGO Ideas 怪誕城之夜電影場景

原價：$1,499 優惠價：$ 1,424

#21351 LEGO Ideas 怪誕城之夜電影場景｜原價：$1,499 優惠價：$ 1,424

#76780 Wednesday星期三阿達玩偶

原價：$429 優惠價：$408

#76780 Wednesday星期三阿達玩偶｜原價：$429 優惠價：$408

TOYC 高達模型、幪面超人玩具88折

香港一家知名玩具總代理經營的網上玩具平台，即日至2025年1月6日，買高達模型、幪面超人、Sanrio角色、Ultraman、麵包超人玩具（新款除外）有88折，夠$450蚊免運費。另外還有些$100件特價砌木、以及$100/4件迪士尼膠公仔，買來交換禮物一流。

TOYC 高達模型、幪面超人玩具88折

TOYC 高達模型、幪面超人玩具88折

TOYC 高達模型、幪面超人玩具88折

另外還有些$100件特價砌木、以及$100/4件迪士尼膠公仔，買來交換禮物一流。

另外還有些$100件特價砌木、以及$100/4件迪士尼膠公仔，買來交換禮物一流。

孩之寶官方網店HASBRO PULSE CYBER Monday 優惠

最近有傳馬斯克想收購孩之寶！HASBRO PULSE 正是「孩記」的官方網店，上面有好多變型金剛、Marvel英雄、星球大戰玩具賣；即日至12月4日晚上 9:59（香港時間），輸入優惠碼「CYBER25HK」指定商品滿 HK$349 或以上可享 25% 折扣。不過錯過了也不用怕，其實此網都不斷有特價，完了「數碼星期一」應該又會開始聖誕折扣活動，bookmark定上去睇睇啦。

孩之寶官方網店HASBRO PULSE CYBER Monday 優惠