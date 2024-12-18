人中之龍8外傳夏威夷海盜體驗版｜真島成為海賊王．追Enako本鄉愛｜24年初才推出的《人中8》極快手推出外傳版本《龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii》，將改用「狂犬」真島吾朗，出發往檀香山尋找傳說中的夏威夷海盜寶藏以及真島失去的記憶。過程中仲可以做美團外賣仔、唱K、玩真人馬利X高卡車，「不務正常」喪玩小遊戲。



在千禧塔一戰中與桐生並肩作戰後半年，以為已經逝世的真島吾朗，漂泊到一個小島，他失去了記憶，後來決定與救命恩人──島上的少年‧諾亞一同出海，去的夏威夷尋找傳說中的One Piece並成為海賊王（誤），過程中將與很多對寶藏虎視眈眈的海盜和惡棍，打到開花。

真島吾朗與少年諾亞一同出海，去夏威夷尋找傳說中的寶藏。

真島雖然失憶，但身體仍然記住其高速小刀殺法、爆氣出分身超屈機；更甚至開發了第二種架式「海盜模式」，轉換後會改用一雙彎刀以及火藥槍，還可以爆大件一個打幾個。《人中》系列戰鬥向來不難打，今集更多了海盜模式，可以輕鬆過關，專心打mini game。

分身殺法

爆儲滿氣後開始跑動，又或被超過三人包圍時，按三角掣即能發動超必，威力驚人、連招演出也很精彩。

爆儲滿氣後開始跑動，又或被超過三人包圍時，按三角掣即能發動超必，威力驚人、連招演出也很精彩。

爆儲滿氣後開始跑動，又或被超過三人包圍時，按三角掣即能發動超必，威力驚人、連招演出也很精彩。

正式版可以參加海盜船競速比賽，至於其他海盜元素麻，體驗版將要去一個名為瘋狂蘭提斯（Madlantis）的神秘島，此處有神秘海流吸走無數船隻，最後水手索性將它當是垃圾場，非法掉棄舊船，後來輾轉變成海盜休息站，就像身處新大久保，身穿三點式的舞女會埋來拉客，不過試玩版就只能玩兩種啤牌game，冇酒吧、冇夜總會溝女，打完中波士就完結，要等2月推出正式版。

以為去了新大久保，好多女人拉客。

以為去了新大久保，好多女人拉客。

體驗版只能玩兩種啤牌game，冇酒吧、冇夜總會溝女

記者自己玩最耐反而是game內的手機影相功能，可以四圍拍下路人，又可以轉自拍，其他NPC會自動步近一齊合照selife。

其他NPC會自動步近一齊合照selife。

可以按三角掣加filter

DEI影響? 唔使怕！正版有「港區系女子」模式

記者發現瘋狂蘭提斯上的三點式舞女全部都好老好樣衰，身材如洗衫板。但不用怕，試版中卡拉OK吧女酒保其實就是Kson（即是前HOLO桐生可可），而正式版將會有個「港區系女子」模式，由秋山龍次扮演的角色會依然可以在宴會中追女仔，而且是大受好評的美女真人錄影播片玩法，當中有cospay女王Enako，不過AV女優本鄉愛因為搞不倫斷正、9月已宣布休業，不知遊戲角色會否被刪。但總括而言，完全不用擔心甚麼DEI影響！

正式版將會有個「港區系女子」模式

cospay女王Enako七月有參加宣傳，但左2AV女優本鄉愛搞不倫斷正9月已宣布休業，不知遊戲角色會否被刪。

暫時只有卡拉OK吧女酒保Kson（即是前HOLO桐生可可）出場

人中之龍8外傳夏威夷海盜

生產商：SEGA

發售日：2025 年 2 月 20 日

平台：PS4、PS5、XBox X/S、Steam、PC

香港區售價：一般版$338／豪華版$418